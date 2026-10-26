C-Store Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng vì quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm

3 sản phẩm của C-Store Việt Nam xác định có thông tin khiến người tiêu dùng nhầm mỹ phẩm là thuốc. Công ty bị phạt 75 triệu đồng và phải gỡ quảng cáo vi phạm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có Quyết định số 949/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH C-Store Việt Nam (Tầng 3, Tòa nhà The Hub, 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP HCM).

Lý do xử phạt do Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sản phẩm mỹ phẩm “Real Barrier Cica Relief Rx Fade In Serum; Fation Nosca9 Trouble Serum; Ma:nyo Galactomy Enzyme Peeling Gel” không phải là thuốc có tác dụng điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc.

Quyết định số 949/QĐ-XPHC của Cục Quản lý Dược. Ảnh chụp màn hình

Việc xử phạt hành vi quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc cho thấy doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thông tin sản phẩm, đặc biệt trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thông tin mỹ phẩm cần phản ánh đúng bản chất, công dụng, tránh làm người tiêu dùng nhầm lẫn với tác dụng điều trị.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần. Cụ thể, hành vi vi phạm liên quan đến ba sản phẩm mỹ phẩm chưa bị xử phạt, còn hiệu lực và được phát hiện trong cùng một vụ việc.

Do đó, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt một lần, đồng thời tính tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Với các hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH C-Store Việt Nam bị Cục Quản lý Dược xử phạt số tiền 75 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn buộc gỡ bỏ các thông tin vi phạm về các sản phẩm mỹ phẩm trên môi trường mạng (Facebook, Shopee).

Theo quyết định, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH C-Store Việt Nam không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.