Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Binh sĩ Nga sử dụng đồ ngụy trang "chim cánh cụt" ở tiền tuyến

Quân sự

Binh sĩ Nga sử dụng đồ ngụy trang "chim cánh cụt" ở tiền tuyến

Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga bắt đầu sử dụng đồ ngụy trang "chim cánh Cụt" trong cuộc giao tranh trên địa hình phủ đầy tuyết.

Thiên Đăng
Theo các nguồn tin quân sự Ukraine và các đoạn phim chiến trường được công bố, lực lượng Ukraine đã phát hiện và hạ một số binh sĩ Nga mặc bộ đồ ngụy trang tuyết đặc biệt có tên gọi “Chim Cánh Cụt” trong một cuộc giao tranh gần đây. Ảnh: @Defence_blog.
Theo các nguồn tin quân sự Ukraine và các đoạn phim chiến trường được công bố, lực lượng Ukraine đã phát hiện và hạ một số binh sĩ Nga mặc bộ đồ ngụy trang tuyết đặc biệt có tên gọi “Chim Cánh Cụt” trong một cuộc giao tranh gần đây. Ảnh: @Defence_blog.
Cụ thể, Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 120 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo rằng, các chiến binh của họ đã hạ ít nhất hai binh sĩ Nga được trang bị hệ thống ngụy trang này trong vài ngày qua. Ảnh: @Defence_blog.
Cụ thể, Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 120 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo rằng, các chiến binh của họ đã hạ ít nhất hai binh sĩ Nga được trang bị hệ thống ngụy trang này trong vài ngày qua. Ảnh: @Defence_blog.
Cuộc giao tranh diễn ra ở những khu vực phủ đầy tuyết, nơi quân đội Nga dường như đang thử nghiệm trang bị bảo hộ mới trong điều kiện chiến đấu thực tế. Ảnh: @Defence_blog.
Cuộc giao tranh diễn ra ở những khu vực phủ đầy tuyết, nơi quân đội Nga dường như đang thử nghiệm trang bị bảo hộ mới trong điều kiện chiến đấu thực tế. Ảnh: @Defence_blog.
Theo các binh sĩ Ukraine, những bộ đồ này được thiết kế để giảm khả năng bị phát hiện trong địa hình mùa đông, nhưng thay vào đó nó lại khiến người mặc nổi bật giữa khung cảnh trống trải. Ảnh: @Defence_blog.
Theo các binh sĩ Ukraine, những bộ đồ này được thiết kế để giảm khả năng bị phát hiện trong địa hình mùa đông, nhưng thay vào đó nó lại khiến người mặc nổi bật giữa khung cảnh trống trải. Ảnh: @Defence_blog.
Đoạn phim cho thấy một binh sĩ Nga trong bộ đồ ngụy trang cồng kềnh, màu trắng chấm đen, hình chim cánh cụt đang di chuyển trên một cánh đồng phủ đầy tuyết trước khi bị hệ thống máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu. Ảnh: @Defence_blog.
Đoạn phim cho thấy một binh sĩ Nga trong bộ đồ ngụy trang cồng kềnh, màu trắng chấm đen, hình chim cánh cụt đang di chuyển trên một cánh đồng phủ đầy tuyết trước khi bị hệ thống máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu. Ảnh: @Defence_blog.
Các binh sĩ Ukraine tham gia vào cuộc giao tranh này cho biết, bộ đồ ngụy trang “Chim Cánh Cụt” không che giấu được thân phận mà ngược lại còn thu hút sự chú ý do hình dạng quá lớn và khả năng di chuyển bất thường. Ảnh: @Defence_blog.
Các binh sĩ Ukraine tham gia vào cuộc giao tranh này cho biết, bộ đồ ngụy trang “Chim Cánh Cụt” không che giấu được thân phận mà ngược lại còn thu hút sự chú ý do hình dạng quá lớn và khả năng di chuyển bất thường. Ảnh: @Defence_blog.
Họ nói rằng những bộ đồ này dễ dàng bị phát hiện trên địa hình thảo nguyên trống trải, nơi những hình dáng như vậy rất hiếm gặp và vì thế nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Ảnh: @Defence_blog.
Họ nói rằng những bộ đồ này dễ dàng bị phát hiện trên địa hình thảo nguyên trống trải, nơi những hình dáng như vậy rất hiếm gặp và vì thế nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Ảnh: @Defence_blog.
Lực lượng Nga thường xuyên thử nghiệm các trang thiết bị và chiến thuật mới trực tiếp trên chiến trường, thường triển khai các hệ thống thử nghiệm mà không cần thử nghiệm kéo dài hoặc điều chỉnh. Các đơn vị Ukraine cho biết, sự xuất hiện của kiểu ngụy trang "Chim cánh cụt" tuân theo mô hình đó, với việc binh lính thực chất đóng vai trò là đối tượng thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Ảnh: @Defence_blog.
Lực lượng Nga thường xuyên thử nghiệm các trang thiết bị và chiến thuật mới trực tiếp trên chiến trường, thường triển khai các hệ thống thử nghiệm mà không cần thử nghiệm kéo dài hoặc điều chỉnh. Các đơn vị Ukraine cho biết, sự xuất hiện của kiểu ngụy trang "Chim cánh cụt" tuân theo mô hình đó, với việc binh lính thực chất đóng vai trò là đối tượng thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế. Ảnh: @Defence_blog.
Hệ thống ngụy trang này dường như được thiết kế để sử dụng trong các hoạt động mùa đông, với lớp vỏ ngoài lỏng lẻo nhằm làm mờ hình dáng con người và hòa mình vào môi trường tuyết. Binh lính Ukraine cho biết trên thực tế, thiết kế này hạn chế khả năng di chuyển và khiến người mặc dễ bị phát hiện hơn khi di chuyển trên địa hình bằng phẳng. Ảnh: @Defence_blog.
Hệ thống ngụy trang này dường như được thiết kế để sử dụng trong các hoạt động mùa đông, với lớp vỏ ngoài lỏng lẻo nhằm làm mờ hình dáng con người và hòa mình vào môi trường tuyết. Binh lính Ukraine cho biết trên thực tế, thiết kế này hạn chế khả năng di chuyển và khiến người mặc dễ bị phát hiện hơn khi di chuyển trên địa hình bằng phẳng. Ảnh: @Defence_blog.
Vụ việc đã làm nổi bật những hạn chế của việc ngụy trang bằng hình ảnh trước hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái do các đơn vị Ukraine sử dụng ở tiền tuyến. Ảnh: @Defence_blog.
Vụ việc đã làm nổi bật những hạn chế của việc ngụy trang bằng hình ảnh trước hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái do các đơn vị Ukraine sử dụng ở tiền tuyến. Ảnh: @Defence_blog.
Thiên Đăng
Defence-Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/russian-troops-use-penguin-camouflage-suits-on-frontline/
#Binh lính Nga #bộ đồ ngụy trang #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT