Phát hiện mới về nền văn minh sông Dương Tử qua khu định cư cổ

Kho tri thức

Phát hiện mới về nền văn minh sông Dương Tử qua khu định cư cổ

Khu định cư 8.000 năm tuổi ở Trung Quốc hé lộ những bí mật cổ xưa của nền văn minh sông Dương Tử.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Một phát hiện khảo cổ học đáng chú ý ở Giang Tô, Trung Quốc, đã hé lộ về một khu định cư sớm nhất của con người ở vùng sông Dương Tử. Ảnh: @DailyBeijing.
Khu định cư Baojia có niên đại cách đây 8.100 năm trước và các nhà nghiên cứu hiện đang làm sáng tỏ những thông tin quan trọng về các cộng đồng cổ đại từng sinh sống ở khu định cư này. Ảnh: @DailyBeijing.
Trải rộng trên diện tích từ 20.000 đến 30.000 mét vuông, bố cục rộng lớn của Baojia đã cho phép các nhà khảo cổ học lập bản đồ địa điểm một cách kỹ lưỡng. Ảnh: @DailyBeijing.
Các phát hiện bao gồm nhiều vật liệu hữu cơ được bảo tồn trong điều kiện ngập nước, hé mở cánh cửa giúp hiểu rõ hơn về cuộc sống hàng ngày của cư dân cổ đại nơi đây. Ảnh: @DailyBeijing.
Theo nhà khảo cổ học trưởng Hu Yingfang, điều kiện ngập nước đã bảo tồn một lượng lớn vật liệu hữu cơ, chứa đựng những thông tin quan trọng về môi trường và văn hóa, hữu ích cho việc tái hiện cuộc sống của cư dân cổ đại. Ảnh: @DailyBeijing.
Việc bảo tồn các hiện vật như đồ gốm, công cụ bằng gỗ, và thậm chí cả xương động vật là một cơ hội hiếm có để hiểu được bối cảnh sinh thái và văn hóa thời kỳ đầu của khu vực này. Ảnh: @DailyBeijing.
Phát hiện này không chỉ định nghĩa lại lịch sử tiền sử khu vực, mà còn mang đến những cái nhìn chưa từng có về nguồn gốc của nền văn minh sông Dương Tử. Ảnh: @DailyBeijing.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
#Khu định cư #Trung Quốc #nền văn minh #sông Dương Tử #tàn tích

