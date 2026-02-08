Hà Nội

Bí ẩn bộ giáp mạ vàng đính rồng trong lăng mộ Kofun của Nhật Bản

Bí ẩn bộ giáp mạ vàng đính rồng trong lăng mộ Kofun của Nhật Bản

Phụ kiện cổ có thiết kế rồng đính khéo léo, phản ánh kỹ thuật luyện kim cao cấp và địa vị xã hội của thời kỳ Kofun cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Một bộ phụ kiện áo giáp quý hiếm từ thế kỷ 5 Sau Công Nguyên được làm bằng đồng mạ vàng và trang trí hình rồng, đã được tìm thấy ở Nhật Bản, mang đến những hiểu biết mới về nghề thủ công và văn hóa nghi lễ của thời kỳ Kofun cổ xưa. Ảnh: @Đại học Kagoshima.
Những mảnh vỡ ban đầu được khai quật từ một lăng mộ ở Takasaki, tỉnh Gunma, hiện được công nhận là một trong những ví dụ tinh xảo nhất về đồ trang sức quân sự từ Nhật Bản cổ đại. Ảnh: @Đại học Kagoshima.
Bảy mảnh vỡ bộ giáp này được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Đại học Meiji ở Tokyo, được cho là từng dùng để trang trí cũng như bảo vệ một thủ lĩnh hay binh sĩ cấp cao nào đó. Ảnh: @Đại học Kagoshima.
Trên áo giáp này còn có hình ảnh một con rồng được chạm khắc tinh xảo và gắn vào một đế sắt bằng đinh tán. Ảnh: @Đại học Kagoshima.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, thiết kế này làm nổi bật các kỹ thuật luyện kim tiên tiến và cho thấy mối liên hệ của nó với địa vị thượng lưu. Ảnh: @Đại học Kagoshima.
Thiết kế và kỹ thuật chế tác rất giống với các phụ kiện yên ngựa từ gò mộ Konda-Maruyama ở Osaka, một di tích được công nhận là bảo vật quốc gia. Ảnh: @Đại học Kagoshima.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, sự tương đồng này có thể cho thấy một xưởng chế tác chung hoặc thậm chí là cùng một nhóm nghệ nhân đã làm việc vào giữa thế kỷ thứ 5. Ảnh: @Đại học Kagoshima.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#lăng mộ #Kofun #Nhật Bản #kim loại #bộ giáp

