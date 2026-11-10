Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Beachtro Tower kiến tạo cuộc sống đậm chất điện ảnh giữa phố biển Blanca City

Có những khung cảnh tưởng chỉ hiện diện trên màn ảnh rộng: biển xanh trải dài trong nắng, những phút giây thảnh thơi bên mặt nước, hay đêm phố biển lung linh ánh sáng và âm nhạc… đều sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật tại Beachtro Tower – tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài thuộc Blanca City.

PV

Trong những thước phim Hollywood, miền biển ngập nắng không chỉ là phông nền tuyệt đẹp mà còn gợi mở một phong cách sống đáng mơ ước, nơi con người có thể tận hưởng thiên nhiên, sống, làm việc, nghỉ dưỡng trọn vẹn từng khoảnh khắc ngay trong nhịp sống thường nhật. Nếu The Holiday (2006) gợi nhớ không khí California ngập nắng và nhịp sống thư thái thì ra mắt năm 2008, bộ phim đình đám Mamma Mia! đưa khán giả đến một hòn đảo Hy Lạp, nơi biển xanh, những giai điệu rộn ràng và nhịp sống phóng khoáng tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng.

11.png
Beachtro Tower kế thừa vị trí đắc địa bên biển của Blanca City. Ảnh: Sun Property

Những hình dung về cuộc sống ấy không chỉ dừng lại trên màn ảnh, mà đang dần trở thành hiện thực tại những đô thị được quy hoạch bài bản. Tại Việt Nam, Beachtro Tower tọa lạc trong lòng đô thị biển Blanca City là một ví dụ điển hình. Dự án được định hướng phát triển đa tiện ích giáo dục, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí,…ngay cạnh nơi “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, mở ra không gian an cư mà nhịp sống nghỉ dưỡng luôn song hành mỗi ngày.

Một miền sống đẹp như mộng bên biển

Tại Beachtro Tower, cư dân nghiễm nhiên hưởng đặc quyền “sở hữu” bãi biển riêng dài 1km từ đô thị giải trí biển Blanca City. Chờ đón chủ nhân căn hộ sau cánh cửa là buổi sáng đón gió biển, là buổi chiều thong dong dạo bộ khi nắng dần buông, hay những phút giây cả gia đình cùng tận hưởng không gian ngoài trời.

Từ lợi thế ven biển, không gian sống tại Beachtro Tower được mở rộng ra những khoảng xanh và điểm vui chơi ngoài trời. Bốn công viên được quy hoạch quanh tòa tháp gồm Whale Park, Central Park, Sport Park và Sea Soul Park, mang đến những sắc thái trải nghiệm đa dạng.Với các gia đình trẻ, Whale Park gợi mở những buổi dã ngoại cuối tuần trên thảm cỏ rộng, những giờ vui chơi dưới làn nước mát hay khoảnh khắc cha mẹ cùng con khám phá không gian ngoài trời. Trong khi đó, Sea Soul Park mang đến một nhịp điệu dịu dàng hơn với vườn thiền, lối dạo lát gỗ, những chòi nghỉ dưới bóng cây và các khu vui chơi lấy cảm hứng từ đại dương. Trẻ nhỏ có thêm không gian khám phá, còn người lớn thong thả tản bộ, nghỉ chân và tận hưởng khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị.

Với những cư dân yêu vận động, Sport Park được quy hoạch với các sân tennis, bóng rổ, bóng đá, pickleball cùng không gian chạy bộ ngoài trời, tạo điều kiện để việc rèn luyện thể chất trở thành một phần tự nhiên của lịch sinh hoạt. Còn tại Central Park, quảng trường, hồ cảnh quan và sân khấu ngoài trời mở ra không gian cho các cuộc gặp gỡ, hoạt động văn hóa và sự kiện cộng đồng, nơi đời sống riêng của mỗi gia đình có thêm những điểm giao hòa với cộng đồng cư dân.

02.png
Hệ tiện ích nội tòa đa dạng, nhiều không gian xanh. Ảnh: Sun Property

Đặc biệt đi cùng với các căn hộ là bộ sưu tập tiện ích độc quyền “Tro-Collection” phát triển bởi Kume Design Asia (KDA) - thành viên của Kume Sekkei (Nhật Bản), tạo nên không gian phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc và kết nối. Từ tầng 1 đến tầng 40, cư dân có muôn vàn góc chill, làm việc, gặp gỡ bạn bè hay khám phá thế giới đại dương ngay nơi mình sống: bể bơi Tro Oasis Pool; tổ hợp vườn chủ đề Tro Play, The 20 Tro Nest; Tro Signature – đài vọng cảnh, không gian Co-Working, Gym, Fitness,…

“Ngoài các công viên cảnh quan, chủ đề, tiện ích nội tòa, cư dân Beachtro Tower cũng dễ dàng kết nối Sun World Vung Tau và hệ sinh thái thương mại, mua sắm, giải trí từ đại đô thị Blanca City. Chúng tôi mong muốn cư dân được tận hưởng nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Sống bên biển, kết nối muôn nơi

Tại Beachtro Tower, cuộc sống được kiến tạo từ sự giao hòa giữa không gian nghỉ ngơi, nhịp sống công việc, kết nối cộng đồng và chăm sóc sức khỏe – để mỗi ngày vừa có khoảng lặng thư thái, vừa đáp ứng trọn vẹn những khoảng thời gian dành cho công việc.

44.jpg
Công trường đại đô thị Blanca City kế bên trục đại lộ 3 tháng 2. Ảnh: Ánh Dương

Tọa lạc trên đại lộ 3 Tháng 2, Beachtro Tower sở hữu lợi thế kết nối với các trục giao thông quan trọng của khu vực. Từ đây, dự án thuận tiện kết nối QL51 - Võ Nguyên Giáp để hướng đi Bà Rịa, Phú Mỹ; đồng thời dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong khi đó, ngay trên đường 3 Tháng 2, định hướng phát triển tuyến Metro số 3 kết nối Vũng Tàu – Bà Rịa - Phú Mỹ, đồng thời nghiên cứu kết nối với sân bay Long Thành, được kỳ vọng sẽ mở không gian phát triển mới.Ngay tại Blanca City, hệ thống trường học liên cấp và tổ hợp y tế chất lượng cao được đưa vào quy hoạch, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích phục vụ đời sống gia đình. Với cha mẹ có con trong độ tuổi đến trường, viễn cảnh trường học gần nơi ở đồng nghĩa với kỳ vọng về những buổi sáng bớt tất bật, lịch trình đưa đón chủ động hơn, có thêm thời gian dành cho gia đình. Những nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng được tính đến trong tổng thể đô thị, để cuộc sống thường nhật không chỉ xoay quanh công việc và những cuộc hẹn, mà còn có chỗ cho sự chăm sóc bản thân và những người thân yêu.

Từ nhịp điệu công việc ban ngày đến những giờ phút trở về bên gia đình, từ hành trình đưa con đi học đến khoảng thời gian thư giãn khi chiều xuống, mỗi ngày tại Beachtro Tower được kiến tạo với nhiều lớp trải nghiệm đan xen.

#Beachtro Tower #Blanca City #Sun Property #Bất động sản nghỉ dưỡng #Tiện ích đô thị

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

Bước sang năm thứ hai với đội tàu 22 chiếc, hãng hàng không mang tên Đảo Ngọc cùng Phú Quốc bước vào năm APEC 2027.

Từ ba chuyến bay đầu tiên cùng hướng về Đảo Ngọc

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Sun Group khởi công quần thể du lịch 16.234 tỷ đồng tại Quảng Trị: Hồ nước, đỉnh mây và đại ngàn trong một hành trình

Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Sun Group đã khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối, tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng.

Đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch Quảng Trị, gia tăng doanh thu dịch vụ và góp phần nâng cao đời sống người dân.

Quần thể nghỉ dưỡng và giải trí từ hồ nước đến đỉnh mây

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Hà Nội chọn Sun Group làm nhà đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết Hồ Gươm và vùng phụ cận

HĐND TP Hà Nội thông qua dự án tái thiết Hồ Gươm và vùng phụ cận trị giá 22.229 tỷ đồng, Sun Group được chọn làm nhà đầu tư thực hiện hai dự án thành phần theo quy hoạch.

Ngày 28/10/2026, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, nhằm hiện thực hóa bản đồ án quy hoạch đã được lấy ý kiến cộng đồng thời gian qua. Công ty Cổ phần BĐS Mặt trời Thủ đô (thành viên Sun Group) được chọn làm nhà đầu tư thực hiện một số dự án thành phần.

Trước đó, đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 do KTS Hồ Thiệu Trị thiết kế, đã được TP Hà Nội công khai lấy ý kiến dân từ ngày 7-26/9/2026 và nhận được 92% ý kiến tán thành. Đồ án cũng nhận được sự đồng thuận của giới chuyên gia văn hóa, lịch sử.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

Di chứng bại liệt từ nhỏ không ngăn chị Lê Thị Ngọc Lan theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ suốt gần 18 năm. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cuộc sống, chị còn tận tình truyền nghề miễn phí cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ tự tin tìm hướng đi cho mình. Đây cũng là câu chuyện về nghị lực và sự sẻ chia được chương trình Nối trọn yêu thương, Tân Hiệp Phát lan tỏa.

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Một tài sản có dòng tiền ổn định là điểm tựa giúp chủ nhân vững vàng nắm giữ trong dài hạn. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm vừa mang lại sự chủ động tài chính cho gia chủ, vừa mở ra khoảng đệm thảnh thơi để đón đầu thời điểm các đại tiện ích đồng loạt vận hành trong năm 2027.

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Paris theo đuổi mô hình “đô thị 15 phút” hay Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc tiên phong phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Nhiều thành phố đã chuyển từ tư duy mở rộng hạ tầng sang tổ chức lại không gian sống. Điểm chung là đưa nhà ở, việc làm, giao thông, trường học, y tế, công viên và dịch vụ thiết yếu đến gần nhau hơn.

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

Với những người từng học tập, làm việc tại Liên Xô, âm nhạc Nga và Đông Âu không chỉ gợi nhắc một nền văn hóa đặc sắc mà còn lưu giữ ký ức của tháng năm tuổi trẻ. Những giai điệu thân quen ấy sẽ được tái hiện trong chương trình hòa nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương” diễn ra tối 14/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, đưa khán giả trở về miền ký ức qua những tác phẩm giao hưởng giàu cảm xúc.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

BIDV - cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

BIDV - cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn doanh nghiệp đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Nhật Bản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Thay vì chỉ căn cứ vào bảng điểm và xếp loại tốt nghiệp, VinUni áp dụng quy trình tuyển học viên bác sĩ nội trú cực gắt gao với 3 vòng sàng lọc. Cách làm này giúp trường có thêm căn cứ so sánh ứng viên đến từ các cơ sở đào tạo về y khoa trong nước và quốc tế, trước khi đánh giá sâu về tư duy lâm sàng và tiềm năng nghề nghiệp.

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khai thác với tần suất 5 phút/chuyến vào giờ cao điểm, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vinhomes Green Paradise còn khoảng 13 phút. Trong đó, Vịnh Tiên sở hữu lợi thế chiến lược tiếp giáp tổ hợp ga - depot, đón đầu dòng khách và hoạt động giao thương, đồng thời mở ra lựa chọn an cư ven biển nhưng vẫn duy trì kết nối thuận tiện với lõi nội đô.

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa công bố điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên 1.445 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng.

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Tại Hội thảo Quốc tế về Ứng dụng Công nghệ Gen trong Nông nghiệp (SAGA 2026) diễn ra mới đây, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VIBD), Trường Đại học VinUni giới thiệu dự án nghiên cứu VN1K-RICE – giải trình tự hệ gene 1.000 giống lúa Việt Nam. Dự án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền quy mô lớn, làm nền tảng cho bảo tồn nguồn gene bản địa và chọn tạo giống mới có chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

TTại Hà Nội, Vinhomes Riverside từ lâu được xem là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu bên sông, “danh thiếp” của cộng đồng thành đạt bậc nhất Hà thành. Giờ đây, khi một khu mới sắp ra mắt tại Vinhomes Royal Island, Hải Phòng đứng trước kỳ vọng về một miền sống tiếp nối “tinh thần Riverside”, được kiến tạo trên địa thế đô thị đảo độc đáo và mang khí chất riêng của những chủ nhân đất Cảng.

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Paris theo đuổi mô hình “đô thị 15 phút” hay Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc tiên phong phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Nhiều thành phố đã chuyển từ tư duy mở rộng hạ tầng sang tổ chức lại không gian sống. Điểm chung là đưa nhà ở, việc làm, giao thông, trường học, y tế, công viên và dịch vụ thiết yếu đến gần nhau hơn.