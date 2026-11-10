Beachtro Tower kiến tạo cuộc sống đậm chất điện ảnh giữa phố biển Blanca City

Có những khung cảnh tưởng chỉ hiện diện trên màn ảnh rộng: biển xanh trải dài trong nắng, những phút giây thảnh thơi bên mặt nước, hay đêm phố biển lung linh ánh sáng và âm nhạc… đều sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật tại Beachtro Tower – tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài thuộc Blanca City.

Trong những thước phim Hollywood, miền biển ngập nắng không chỉ là phông nền tuyệt đẹp mà còn gợi mở một phong cách sống đáng mơ ước, nơi con người có thể tận hưởng thiên nhiên, sống, làm việc, nghỉ dưỡng trọn vẹn từng khoảnh khắc ngay trong nhịp sống thường nhật. Nếu The Holiday (2006) gợi nhớ không khí California ngập nắng và nhịp sống thư thái thì ra mắt năm 2008, bộ phim đình đám Mamma Mia! đưa khán giả đến một hòn đảo Hy Lạp, nơi biển xanh, những giai điệu rộn ràng và nhịp sống phóng khoáng tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng.

Beachtro Tower kế thừa vị trí đắc địa bên biển của Blanca City. Ảnh: Sun Property

Những hình dung về cuộc sống ấy không chỉ dừng lại trên màn ảnh, mà đang dần trở thành hiện thực tại những đô thị được quy hoạch bài bản. Tại Việt Nam, Beachtro Tower tọa lạc trong lòng đô thị biển Blanca City là một ví dụ điển hình. Dự án được định hướng phát triển đa tiện ích giáo dục, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí,…ngay cạnh nơi “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, mở ra không gian an cư mà nhịp sống nghỉ dưỡng luôn song hành mỗi ngày.

Một miền sống đẹp như mộng bên biển

Tại Beachtro Tower, cư dân nghiễm nhiên hưởng đặc quyền “sở hữu” bãi biển riêng dài 1km từ đô thị giải trí biển Blanca City. Chờ đón chủ nhân căn hộ sau cánh cửa là buổi sáng đón gió biển, là buổi chiều thong dong dạo bộ khi nắng dần buông, hay những phút giây cả gia đình cùng tận hưởng không gian ngoài trời.

Từ lợi thế ven biển, không gian sống tại Beachtro Tower được mở rộng ra những khoảng xanh và điểm vui chơi ngoài trời. Bốn công viên được quy hoạch quanh tòa tháp gồm Whale Park, Central Park, Sport Park và Sea Soul Park, mang đến những sắc thái trải nghiệm đa dạng.Với các gia đình trẻ, Whale Park gợi mở những buổi dã ngoại cuối tuần trên thảm cỏ rộng, những giờ vui chơi dưới làn nước mát hay khoảnh khắc cha mẹ cùng con khám phá không gian ngoài trời. Trong khi đó, Sea Soul Park mang đến một nhịp điệu dịu dàng hơn với vườn thiền, lối dạo lát gỗ, những chòi nghỉ dưới bóng cây và các khu vui chơi lấy cảm hứng từ đại dương. Trẻ nhỏ có thêm không gian khám phá, còn người lớn thong thả tản bộ, nghỉ chân và tận hưởng khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị.

Với những cư dân yêu vận động, Sport Park được quy hoạch với các sân tennis, bóng rổ, bóng đá, pickleball cùng không gian chạy bộ ngoài trời, tạo điều kiện để việc rèn luyện thể chất trở thành một phần tự nhiên của lịch sinh hoạt. Còn tại Central Park, quảng trường, hồ cảnh quan và sân khấu ngoài trời mở ra không gian cho các cuộc gặp gỡ, hoạt động văn hóa và sự kiện cộng đồng, nơi đời sống riêng của mỗi gia đình có thêm những điểm giao hòa với cộng đồng cư dân.

Hệ tiện ích nội tòa đa dạng, nhiều không gian xanh. Ảnh: Sun Property

Đặc biệt đi cùng với các căn hộ là bộ sưu tập tiện ích độc quyền “Tro-Collection” phát triển bởi Kume Design Asia (KDA) - thành viên của Kume Sekkei (Nhật Bản), tạo nên không gian phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, làm việc và kết nối. Từ tầng 1 đến tầng 40, cư dân có muôn vàn góc chill, làm việc, gặp gỡ bạn bè hay khám phá thế giới đại dương ngay nơi mình sống: bể bơi Tro Oasis Pool; tổ hợp vườn chủ đề Tro Play, The 20 Tro Nest; Tro Signature – đài vọng cảnh, không gian Co-Working, Gym, Fitness,…

“Ngoài các công viên cảnh quan, chủ đề, tiện ích nội tòa, cư dân Beachtro Tower cũng dễ dàng kết nối Sun World Vung Tau và hệ sinh thái thương mại, mua sắm, giải trí từ đại đô thị Blanca City. Chúng tôi mong muốn cư dân được tận hưởng nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Sống bên biển, kết nối muôn nơi

Tại Beachtro Tower, cuộc sống được kiến tạo từ sự giao hòa giữa không gian nghỉ ngơi, nhịp sống công việc, kết nối cộng đồng và chăm sóc sức khỏe – để mỗi ngày vừa có khoảng lặng thư thái, vừa đáp ứng trọn vẹn những khoảng thời gian dành cho công việc.

Công trường đại đô thị Blanca City kế bên trục đại lộ 3 tháng 2. Ảnh: Ánh Dương

Tọa lạc trên đại lộ 3 Tháng 2, Beachtro Tower sở hữu lợi thế kết nối với các trục giao thông quan trọng của khu vực. Từ đây, dự án thuận tiện kết nối QL51 - Võ Nguyên Giáp để hướng đi Bà Rịa, Phú Mỹ; đồng thời dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong khi đó, ngay trên đường 3 Tháng 2, định hướng phát triển tuyến Metro số 3 kết nối Vũng Tàu – Bà Rịa - Phú Mỹ, đồng thời nghiên cứu kết nối với sân bay Long Thành, được kỳ vọng sẽ mở không gian phát triển mới.Ngay tại Blanca City, hệ thống trường học liên cấp và tổ hợp y tế chất lượng cao được đưa vào quy hoạch, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích phục vụ đời sống gia đình. Với cha mẹ có con trong độ tuổi đến trường, viễn cảnh trường học gần nơi ở đồng nghĩa với kỳ vọng về những buổi sáng bớt tất bật, lịch trình đưa đón chủ động hơn, có thêm thời gian dành cho gia đình. Những nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng được tính đến trong tổng thể đô thị, để cuộc sống thường nhật không chỉ xoay quanh công việc và những cuộc hẹn, mà còn có chỗ cho sự chăm sóc bản thân và những người thân yêu.

Từ nhịp điệu công việc ban ngày đến những giờ phút trở về bên gia đình, từ hành trình đưa con đi học đến khoảng thời gian thư giãn khi chiều xuống, mỗi ngày tại Beachtro Tower được kiến tạo với nhiều lớp trải nghiệm đan xen.