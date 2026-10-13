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[VIDEO] Bất động sản TP.HCM hồi sinh, giá nhà vẫn neo cao

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[VIDEO] Bất động sản TP.HCM hồi sinh, giá nhà vẫn neo cao

Trong 9 tháng đầu năm, thị trường bất động sản TP.HCM phục hồi mạnh mẽ, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực cho người mua.

Minh Quân - Hà Anh
#Bất động sản TP.HCM #Giá nhà #Thị trường bất động sản #Dự án nhà ở #Giá căn hộ

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