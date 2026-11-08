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Bắp cải giàu vitamin C, K: Cách làm bắp cải cuộn thịt hấp dẫn

Bắp cải là loại rau bình dân, giàu vitamin C, vitamin K và chất xơ. Kết hợp bắp cải với thịt nạc và cà chua tạo nên món ăn đậm đà.

Thiên Đăng (Tổng hợp)

Bắp cải thường xuất hiện trong mâm cơm Việt qua các món luộc, xào, nấu canh hoặc muối chua. Loại rau này thuộc họ cải, có thể ăn sống hoặc nấu chín và cung cấp nhiều dưỡng chất với lượng năng lượng tương đối thấp.

Vitamin C góp phần bảo vệ tế bào

Bắp cải chứa vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật. Collagen là thành phần cấu trúc quan trọng của da, mạch máu, sụn và mô liên kết.

Một bát bắp cải xanh sống cung cấp khoảng 22 kcal và 2 g chất xơ. Bắp cải cũng là nguồn vitamin C đáng kể trong khẩu phần, dù hàm lượng thực tế thay đổi theo giống và cách chế biến.

Vitamin C nhạy cảm với nhiệt và có thể hòa tan vào nước khi nấu. Vì vậy, nên rửa bắp cải trước khi thái, tránh ngâm quá lâu và chế biến vừa chín. Khi dùng bắp cải nấu canh, phần nước canh cũng có thể cung cấp một phần dưỡng chất hòa tan.

Vitamin K hỗ trợ đông máu và sức khỏe xương

Vitamin K là một dưỡng chất nổi bật khác trong bắp cải. Vitamin này tham gia quá trình đông máu bình thường và hoạt động của một số protein liên quan đến chuyển hóa xương. Bổ sung bắp cải vào bữa ăn giúp đa dạng nguồn vitamin K bên cạnh các loại rau lá xanh khác. Tuy nhiên, người đang sử dụng thuốc chống đông máu như warfarin nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi dùng bắp cải.

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Bắp cải thường xuất hiện trong mâm cơm Việt qua các món luộc, xào, nấu canh hoặc muối chua. Ảnh: @Meta AI.

Chất xơ hỗ trợ hoạt động đường ruột

Chất xơ trong bắp cải góp phần duy trì nhu động ruột, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã. Một chế độ ăn có đủ chất xơ từ nhiều nguồn thực vật còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Bắp cải cũng chứa carbohydrate phức hợp và các hợp chất thực vật có thể được vi sinh vật đường ruột chuyển hóa. Tuy nhiên, lợi ích của chất xơ phụ thuộc vào tổng lượng ăn hằng ngày và sự đa dạng của khẩu phần, không chỉ riêng một loại bắp cải.

Một số người có thể bị đầy hơi hoặc chướng bụng khi ăn nhiều bắp cải do chất xơ và raffinose — một loại carbohydrate khó được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Nếu gặp tình trạng này, có thể bắt đầu với khẩu phần nhỏ và ưu tiên bắp cải nấu chín thay vì ăn sống.

Bắp cải sống, nấu chín hay muối chua tốt hơn?

Bắp cải sống giữ được độ giòn và phù hợp làm salad. Hấp hoặc xào nhanh giúp bắp cải mềm hơn mà không cần dùng nhiều dầu. Nấu canh là lựa chọn quen thuộc trong bữa cơm Việt, trong khi muối chua giúp thay đổi hương vị và tạo món ăn kèm.

Bắp cải lên men có thể chứa vi sinh vật sống, lợi khuẩn, nếu quy trình và cách bảo quản phù hợp, nó giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, bắp cải muối thường chứa nhiều natri hơn bắp cải tươi, vì vậy cần ăn với lượng vừa phải.

Để giữ bắp cải có kết cấu và hương vị tốt, nên tránh nấu quá lâu. Khi xào, cho phần bẹ dày vào trước rồi thêm phần lá sau. Với món luộc hoặc hấp, chỉ nên nấu đến khi bắp cải vừa mềm. Cách chế biến phù hợp giúp món ăn ngon miệng và dễ kết hợp với những thực phẩm giàu protein.

Cách chọn và bảo quản bắp cải

Nên chọn bắp cải có bắp chắc, lá ôm chặt, màu sắc tươi và không có mùi lạ. Tránh những bắp cải bị dập nát, héo nhiều hoặc có dấu hiệu nấm mốc. Nếu chưa dùng hết, có thể bọc phần bắp còn lại và bảo quản trong ngăn rau của tủ lạnh.

Tốt nhất nên mua bắp cải nguyên bắp, chỉ cắt lượng cần thiết trước khi chế biến. Khi sơ chế, bỏ những lá ngoài bị hư, rửa dưới vòi nước sạch và để ráo.

Công thức bắp cải cuộn thịt sốt cà chua

Món bắp cải cuộn thịt sốt cà chua kết hợp vị ngọt dịu của bắp cải, phần nhân thịt đậm đà và nước sốt chua nhẹ.

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Món bắp cải cuộn thịt sốt cà chua, rắc hành lá, ăn kèm cơm nóng và món gà kho. Ảnh: @Meta AI.

Nguyên liệu cho 3 người:

8–10 lá bắp cải lớn.

250 g thịt heo nạc băm.

2 quả cà chua chín.

1 củ hành tím, 2 tép tỏi.

Hành lá, tiêu và một ít nước mắm, bột nêm.

1 thìa cà phê dầu ăn.

Khoảng 100–150 ml nước lọc.

Cách chế biến:

Tách lá bắp cải, rửa sạch rồi chần nhanh trong nước sôi cho lá mềm. Vớt ra để ráo, có thể cắt mỏng phần gân dày để dễ cuộn.

Trộn thịt băm với hành tím băm, tiêu và một ít nước mắm, bột nêm. Không nên nêm quá mặn vì món ăn còn có nước sốt.

Đặt một phần nhân thịt băm lên từng lá bắp cải, gấp hai mép rồi cuộn lại. Có thể dùng hành lá chần sơ để buộc nhẹ, giúp cuộn bắp cải không bung khi nấu.

Cà chua rửa sạch, thái nhỏ. Phi thơm tỏi với một ít dầu, cho cà chua vào đảo đến khi mềm rồi thêm nước lọc, gia vị thêm xíu bột nêm cho vừa ăn.

Xếp các cuộn bắp cải nhân thịt vào chảo sốt cà chua vừa nấu, đậy nắp và om nhỏ lửa khoảng 10-15 phút, đến khi bắp cải mềm và thịt chín hoàn toàn. Thời gian có thể điều chỉnh theo kích thước cuộn. Rắc hành lá rồi tắt bếp. Dùng nóng với cơm và món một món kho.

Xem video: “Thế nào là dinh dưỡng cân bằng?”. Nguồn video: Bệnh viện ĐKQT Vinmec.
#Bắp cải #vitamin C #vitamin K #chất xơ #bắp cải cuộn thịt #công thức nấu ăn

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