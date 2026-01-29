Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bằng chứng nghề nuôi ong của người Maya?

Kho tri thức

Bằng chứng nghề nuôi ong của người Maya?

Di tích nghề nuôi ong của người Maya được phát hiện ở Mexico giúp hé lộ nhiều sự thật bất ngờ.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Nghề nuôi ong là một tập tục ăn sâu vào đời sống thường nhật của người Maya ở bán đảo Yucatán từ thời tiền Tây Ban Nha. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Nghề nuôi ong là một tập tục ăn sâu vào đời sống thường nhật của người Maya ở bán đảo Yucatán từ thời tiền Tây Ban Nha. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Bằng chứng là nhiều bản thảo cổ, chẳng hạn như bản thảo Madrid hay Tro-Cortesian, cũng như một số biên niên sử của Ấn Độ, trong đó đề cập đến việc người Maya cổ đại sử dụng mật ong vừa làm thực phẩm, vừa làm vật trao đổi, và dùng trong các nghi lễ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Bằng chứng là nhiều bản thảo cổ, chẳng hạn như bản thảo Madrid hay Tro-Cortesian, cũng như một số biên niên sử của Ấn Độ, trong đó đề cập đến việc người Maya cổ đại sử dụng mật ong vừa làm thực phẩm, vừa làm vật trao đổi, và dùng trong các nghi lễ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong khuôn khổ công tác khảo cổ cứu hộ tại Đoạn 6 của Tuyến đường Maya, trải dài từ Tulum đến Chetumal, một nhóm chuyên gia từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, dưới sự điều phối của nhà khảo cổ học Raquel Liliana Hernández Estrada, đã tìm thấy ba nắp kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong khuôn khổ công tác khảo cổ cứu hộ tại Đoạn 6 của Tuyến đường Maya, trải dài từ Tulum đến Chetumal, một nhóm chuyên gia từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, dưới sự điều phối của nhà khảo cổ học Raquel Liliana Hernández Estrada, đã tìm thấy ba nắp kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Raquel Liliana Hernández Estrada, một nhà khảo cổ học trong nhóm giải thích rằng, những chiếc nắp này thường được gọi là panuchos, có hình tròn và được làm từ đá vôi, kích thước từ 20 đến 25 cm, và được cho là có niên đại từ thời kỳ khoảng năm 950-1.539 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Raquel Liliana Hernández Estrada, một nhà khảo cổ học trong nhóm giải thích rằng, những chiếc nắp này thường được gọi là panuchos, có hình tròn và được làm từ đá vôi, kích thước từ 20 đến 25 cm, và được cho là có niên đại từ thời kỳ khoảng năm 950-1.539 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong số ba chiếc nắp được tìm thấy, chỉ có một chiếc còn trong tình trạng tốt, trong khi hai chiếc còn lại bị xói mòn nghiêm trọng. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong số ba chiếc nắp được tìm thấy, chỉ có một chiếc còn trong tình trạng tốt, trong khi hai chiếc còn lại bị xói mòn nghiêm trọng. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Nghiên cứu kỹ hơn, kết quả cho thấy chúng là tàn tích của một meliponary (một nhà nuôi ong của người Maya bản địa cổ xưa). Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Nghiên cứu kỹ hơn, kết quả cho thấy chúng là tàn tích của một meliponary (một nhà nuôi ong của người Maya bản địa cổ xưa). Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Ngoài những chiếc nắp, các hiện vật khảo cổ học hữu dụng khác cũng được tìm thấy tại địa điểm này, bao gồm đồ gốm, đồ đá và đồ đá lửa, trong đó nổi bật là một chiếc bát được trang trí bằng các tông màu đỏ và cam, một chiếc cối đá vôi hình bàn tay dài 40 cm, một chiếc cối đá dài 50 cm, một chiếc rìu, một cái búa và một hạt vỏ sò hình ngôi sao. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Ngoài những chiếc nắp, các hiện vật khảo cổ học hữu dụng khác cũng được tìm thấy tại địa điểm này, bao gồm đồ gốm, đồ đá và đồ đá lửa, trong đó nổi bật là một chiếc bát được trang trí bằng các tông màu đỏ và cam, một chiếc cối đá vôi hình bàn tay dài 40 cm, một chiếc cối đá dài 50 cm, một chiếc rìu, một cái búa và một hạt vỏ sò hình ngôi sao. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
#nghề nuôi ong #người Maya #chăn nuôi #động vật #nền văn minh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT