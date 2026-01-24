Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 loài hoa càng lạnh càng nở rộ rực rỡ

Bất động sản

5 loài hoa càng lạnh càng nở rộ rực rỡ

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn có những loài hoa không tàn phai mà còn nở rộ rực rỡ như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hoa mai trắng (nhất chi mai) – loài hoa đặc trưng của vùng núi phía Bắc, sinh trưởng tốt trong điều kiện giá lạnh. Ảnh: Space T
Hoa mai trắng (nhất chi mai) – loài hoa đặc trưng của vùng núi phía Bắc, sinh trưởng tốt trong điều kiện giá lạnh. Ảnh: Space T
Càng rét, nụ hoa nhất chi mai càng tích tụ dinh dưỡng, đến cuối đông đầu xuân sẽ bung nở tinh khôi. Sắc trắng thanh khiết của mai trắng giữa nền trời xám lạnh khiến loài hoa này được xem là biểu tượng của sự thanh cao, kiên cường. Ảnh: Caycanhxanh
Càng rét, nụ hoa nhất chi mai càng tích tụ dinh dưỡng, đến cuối đông đầu xuân sẽ bung nở tinh khôi. Sắc trắng thanh khiết của mai trắng giữa nền trời xám lạnh khiến loài hoa này được xem là biểu tượng của sự thanh cao, kiên cường. Ảnh: Caycanhxanh
Hoa trạng nguyên ưa khí hậu mát lạnh. Khi nhiệt độ hạ thấp, lá bắc của trạng nguyên chuyển dần sang màu đỏ tươi, tạo nên vẻ đẹp nổi bật. Ảnh: FLoLi
Hoa trạng nguyên ưa khí hậu mát lạnh. Khi nhiệt độ hạ thấp, lá bắc của trạng nguyên chuyển dần sang màu đỏ tươi, tạo nên vẻ đẹp nổi bật. Ảnh: FLoLi
Thời tiết càng lạnh, màu sắc của hoa trạng nguyên càng đậm và lâu phai. Ảnh: Internet
Thời tiết càng lạnh, màu sắc của hoa trạng nguyên càng đậm và lâu phai. Ảnh: Internet
Lan càng cua nhỏ nhắn nhưng có khả năng chịu lạnh khá tốt. Càng vào mùa lạnh, cây càng sinh trưởng ổn định, lá dày, mọng nước và ít bị héo úa. Ảnh: Internet
Lan càng cua nhỏ nhắn nhưng có khả năng chịu lạnh khá tốt. Càng vào mùa lạnh, cây càng sinh trưởng ổn định, lá dày, mọng nước và ít bị héo úa. Ảnh: Internet
Hoa lan càng cua thường nở thành chùm nhỏ, màu sắc nhẹ nhàng như hồng, tím nhạt hoặc trắng, mang vẻ đẹp tinh tế và gần gũi. Ảnh: Caycanhnoithat
Hoa lan càng cua thường nở thành chùm nhỏ, màu sắc nhẹ nhàng như hồng, tím nhạt hoặc trắng, mang vẻ đẹp tinh tế và gần gũi. Ảnh: Caycanhnoithat
Lan hồ điệp nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng và khả năng chịu lạnh tốt. Trong điều kiện thời tiết mát mẻ, đặc biệt vào mùa lạnh, lan hồ điệp sinh trưởng ổn định, hoa nở lâu và bền màu hơn. Ảnh: Tiki
Lan hồ điệp nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng và khả năng chịu lạnh tốt. Trong điều kiện thời tiết mát mẻ, đặc biệt vào mùa lạnh, lan hồ điệp sinh trưởng ổn định, hoa nở lâu và bền màu hơn. Ảnh: Tiki
Nhờ thích nghi tốt với khí hậu lạnh, lan hồ điệp thường được trưng bày trong nhà, văn phòng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet
Nhờ thích nghi tốt với khí hậu lạnh, lan hồ điệp thường được trưng bày trong nhà, văn phòng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet
Hoa anh thảo là loài hoa đặc trưng của mùa đông – đầu xuân, nổi bật với khả năng chịu lạnh rất tốt. Ảnh: Internet
Hoa anh thảo là loài hoa đặc trưng của mùa đông – đầu xuân, nổi bật với khả năng chịu lạnh rất tốt. Ảnh: Internet
Càng trong điều kiện thời tiết se lạnh, anh thảo càng sinh trưởng khỏe, cho hoa nở đều và màu sắc rực rỡ. Ảnh: Internet
Càng trong điều kiện thời tiết se lạnh, anh thảo càng sinh trưởng khỏe, cho hoa nở đều và màu sắc rực rỡ. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Hoa chịu lạnh mùa đông #Hoa biểu tượng kiên cường #Hoa mùa đông rực rỡ #Các loài hoa đặc trưng mùa lạnh #Sức sống mãnh liệt của thiên nhiên #nhà đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT