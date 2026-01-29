Hà Nội

30 ngôi mộ đá cổ hình tròn lộ sự thật xót xa

Phát hiện 30 ngôi mộ đá hình tròn của trẻ em có niên đại 2.800 năm trước ở Na Uy, đây là một khám phá độc đáo ở châu Âu.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Lịch sử Văn hóa ở Oslo đã phát hiện một địa điểm chôn cất chưa được biết đến trong một mỏ đá gần Fredrikstad, ở phía đông nam Na Uy. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Lịch sử Văn hóa ở Oslo đã phát hiện một địa điểm chôn cất chưa được biết đến trong một mỏ đá gần Fredrikstad, ở phía đông nam Na Uy. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Phát hiện này đã hé lộ một quần thể đáng kinh ngạc gồm hơn 30 ngôi mộ, hầu hết thuộc về trẻ sơ sinh, được chôn cất cách đây gần 3.000 năm trước. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Phát hiện này đã hé lộ một quần thể đáng kinh ngạc gồm hơn 30 ngôi mộ, hầu hết thuộc về trẻ sơ sinh, được chôn cất cách đây gần 3.000 năm trước. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Nhóm khảo cổ học do Guro Fossum dẫn đầu đang nghiên cứu các khu định cư Thời Đồ Đá Cổ thì phát hiện ra các cấu trúc đá, nhưng hóa ra là các vòng tròn mộ táng. Những vòng tròn này chứa hài cốt người xưa bản địa được hỏa táng, chủ yếu là trẻ nhỏ. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Nhóm khảo cổ học do Guro Fossum dẫn đầu đang nghiên cứu các khu định cư Thời Đồ Đá Cổ thì phát hiện ra các cấu trúc đá, nhưng hóa ra là các vòng tròn mộ táng. Những vòng tròn này chứa hài cốt người xưa bản địa được hỏa táng, chủ yếu là trẻ nhỏ. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Mặc dù đã được hỏa táng, nhưng các chuyên gia vẫn có thể xác định được hài cốt là của trẻ sơ sinh, cho thấy phần lớn là trẻ sơ sinh, một số trong đó có thể chưa đủ tháng. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Mặc dù đã được hỏa táng, nhưng các chuyên gia vẫn có thể xác định được hài cốt là của trẻ sơ sinh, cho thấy phần lớn là trẻ sơ sinh, một số trong đó có thể chưa đủ tháng. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Các ngôi mộ có niên đại từ năm 800 đến 200 Trước Công Nguyên, cho thấy sự khác biệt trong cách sắp xếp hài cốt, một số được đặt trong bình đựng tro cốt và số khác chỉ đơn giản là nằm dưới các vòng tròn đá. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Các ngôi mộ có niên đại từ năm 800 đến 200 Trước Công Nguyên, cho thấy sự khác biệt trong cách sắp xếp hài cốt, một số được đặt trong bình đựng tro cốt và số khác chỉ đơn giản là nằm dưới các vòng tròn đá. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Lượng xương được tìm thấy rất ít trong nhiều trường hợp, chỉ từ 0,1 đến 240 gram mỗi ngôi mộ, điều này đặt ra một thách thức đáng kể cho các nhà khảo cổ học và các nhà nghiên cứu. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Lượng xương được tìm thấy rất ít trong nhiều trường hợp, chỉ từ 0,1 đến 240 gram mỗi ngôi mộ, điều này đặt ra một thách thức đáng kể cho các nhà khảo cổ học và các nhà nghiên cứu. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Ngoài các ngôi mộ trẻ em, nhóm chuyên gia còn tìm thấy bằng chứng về các hoạt động thường nhật xung quanh khu vực này, chẳng hạn như hố bếp và hố lửa. Điều này cho thấy khu vực này có thể không chỉ là nghĩa địa, mà còn là nơi cộng đồng tụ họp, có thể để thực hiện các nghi lễ liên quan đến tang lễ. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Ngoài các ngôi mộ trẻ em, nhóm chuyên gia còn tìm thấy bằng chứng về các hoạt động thường nhật xung quanh khu vực này, chẳng hạn như hố bếp và hố lửa. Điều này cho thấy khu vực này có thể không chỉ là nghĩa địa, mà còn là nơi cộng đồng tụ họp, có thể để thực hiện các nghi lễ liên quan đến tang lễ. Ảnh: @Guro Fossum / Museum of Cultural History.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
