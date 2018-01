8 thực phẩm bổ dưỡng nhất định phải có trong bếp dịp năm mới

Trái cây và rau quả cung cấp các vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng từ thực vật để bảo vệ chống lại những bệnh mãn tính bao gồm bệnh béo phì, bệnh tim, bệnh tiểu đường tuýp 2 và chứng sa sút trí tuệ. Do vậy, bạn hãy tích sẵn rau quả và trái cây trong bếp dịp năm mới. Ảnh: Getty. Sữa chua không béo hoặc ít chất béo là nguồn đạm chất lượng cao và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi và kali. Đây là một trong những thực phẩm bổ dưỡng không thể thiếu trong bếp dịp năm mới. Ảnh: Getty. Các loại quả hạch như hạnh nhân, hạt điều, quả óc chó, hạt dẻ cười…rất tốt cho sức khỏe vì chúng có hàm lượng chất béo tốt cho tim và cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin B và E, magiê và chất xơ. Ảnh: Getty. Dầu ôliu nguyên chất giàu chất béo không bão hòa đơn thể khỏe mạnh và chất béo bão hòa thấp, tốt cho tim mạch. Bạn nhớ bổ sung thực phẩm lành mạnh này trong dịp năm mới cho cả nhà nhé. Ảnh: Getty. Các loại ngũ cốc nguyên chất như gạo lứt, yến mạch… cung cấp đầy chất xơ và các chất chống oxy hoá có lợi, vitamin và khoáng chất. Do vậy, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày. Ảnh: Getty. Đậu đóng hộp là một trong những món ăn bổ dưỡng và tiện lợi nhất để chứa trong nhà bếp lành mạnh của bạn. Đậu có nhiều chất xơ, protein, chất chống oxy hoá, kali và sắt. Nghiên cứu cho thấy rằng ăn đậu có thể giúp bạn giữ eo thon và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: Getty. Món cá ngừ hay cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3 giúp bảo vệ trái tim, tăng cường trí não, cải thiện tâm trạng, duy trì thị lực và giữ cho các khớp nối linh hoạt. Ảnh: Getty. Bí đỏ là một trong những thực phẩm lành mạnh. Bí đỏ chứa nhiều beta carotene, vitamin C và kali, giúp ngăn ngừa một số loại ung thư và cải thiện sức khoẻ mắt. Ảnh: Getty. Video “Các thực phẩm chống độc siêu hạng”. Nguồn VTC

