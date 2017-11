Giải mã cuốn sách của Cái chết nổi tiếng Ai Cập cổ đại

Cuốn sách của Cái chết (The book of Dead) còn được gọi là “Sách hướng tới ánh sáng” hay “tử thư”, là tài liệu nổi tiếng của Ai Cập cổ đại gồm tập hợp những bùa chú, phép thuật được ghi lại giúp linh hồn người quá cố ở thế giới bên kia sớm được hưởng cuộc sống yên vui cùng các vị thần linh. Cái tên "Cuốn sách của Cái chết" được các nhà khảo cổ, chuyên gia châu Âu đặt. Lý do là vì tài liệu cổ xưa này được tìm thấy trong những ngôi mộ cổ của người Ai Cập. Cuốn sách của Cái chết không phải là tác phẩm do một người viết. Nó được nhiều người hoàn thành trong nhiều thế kỷ và do nhiều người viết. Sau nhiều thế kỷ, cuốn sách của Cái chết được các thầy tư tế hoàn thành với 200 chương. Theo quan niệm người Ai Cập, cuốn sách của Cái chết được đọc to trong quá trình ướp xác để các bùa chú, phép thuật trong cuốn sách bảo vệ thể xác, giữ lại trí thông minh, trí nhớ và sinh lực cho người chết ở thế giới bên kia. Cuốn sách của Cái chết được sử dụng rộng rãi ở Ai Cập cổ đại từ thế kỷ 19. Theo đó, cả hoàng tộc và quan chức Ai Cập đều dùng đến nó. Vào thời Ai Cập cổ đại, một số phần của cuốn sách của Cái chết được viết vào bên trong quan tài hoặc trên các bức tường trong kim tự tháp hoặc viết trên tấm vải lanh quấn quanh thi thể người quá cố để họ sử dụng khi sang thế giới bên kia. Theo các chuyên gia khảo cổ, một số phép thuật sớm nhất được trình bày trong cuốn sách của Cái chết có từ triều đại thứ 13. Ban đầu, cuốn sách của cái chết ban đầu được khắc bằng chữ tượng hình trong các lăng mộ, chủ yếu dành cho các pharaoh và các hoàng tộc. Đến thời kỳ New Kingdom, người Ai Cập cổ đại viết cuốn sách của Cái chết được viết trên giấy papyrus. Một trong những chương đáng chú ý trong cuốn sách của cái chết là nghi lễ “cân trái tim”. Thần Osiris sẽ cai quản việc này. Theo đó, người chết sẽ tuyên thệ theo những gì ghi trong tử thư. Trái tim của họ được đem đặt lên một chiếc cân, so sánh với chiếc lông đà điểu (biểu tượng của thần Matt - thần công lý, sự thật). Nếu như cân thăng bằng thì người chết sẽ được hưởng cuộc sống ở kiếp mới thanh bình, vui vẻ. Ngược lại, họ sẽ bị quái vật Ammit giết chết vì tội nói dối. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập: Sản xuất đồ nhựa từ vỏ tôm khô (nguồn: VTC)

