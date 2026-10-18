Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xuất hiện siêu bão CHAMPI dự báo di chuyển phía đảo Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh tên là CHAMPI đang hoạt động.

Theo Thắng Trung/TTXVN

Lúc 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 142 độ Kinh Đông, cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 (ở đầu cấp siêu bão) và hiện siêu bão CHAMPI còn cách phía Đông của Philippines khoảng 2.700 km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão CHAMPI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h và hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ mạnh nhất của bão ở mức cấp 16, giật trên cấp 17. Bão CHAMPI sẽ duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng 2 ngày tới. Từ ngày 21/10, cường độ bão CHAMPI sẽ suy yếu dần xuống còn khoảng cấp 15, giật trên cấp 17. Khi di chuyển tới khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ bão CHAMPI còn mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại thì bão CHAMPI ít khả năng bão di chuyển vào Biển Đông (xác suất vào Đông Bắc Biển Đông thấp khoảng 10-20%, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc với xác suất cao 80-90%). Dự báo này cũng đồng nhất với dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, đều nhận định là khoảng ngày 23/10 siêu bão CHAMPI sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15, giật cấp 17, mặc dù không đổ bộ vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của bão CHAMPI cũng sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía Tây của bão CHAMPI sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông làm cho cường độ gió ở khu vực này mạnh lên cấp 6. Từ ngày 23-24/10, gió Đông Bắc của khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao từ 3- 5m, biển động mạnh.

Hiện Trung tâm Dự báo Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão CHAMPI.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xuat-hien-sieu-bao-champi-du-bao-di-chuyen-phia-dao-dai-loan-trung-quoc-post1395377.html
#siêu bão #CHAMPI #Đài Loan (Trung Quốc)

Bài liên quan

Xã hội

Cập nhật mới về siêu bão Dolphin hướng về Okinawa Nhật Bản

Chiều 2/8, liên quan đến diễn biến siêu bão DOLPHIN, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, siêu bão này giảm cấp (cấp 15, giật cấp 17, trước đó là cấp 16), di chuyển về phía Okinawa (Nhật Bản).

Theo dự báo, trong 1-2 ngày tới, bão DOLPHIN di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ có xu hướng suy yếu dần, xuống còn cấp 14-15. Khoảng ngày 6 -7/8, bão DOLPHIN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đất liền khu vực Trung Quốc.

Nhận định khoảng từ ngày 5/8, khi bão DOLPHIN tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày 6 -7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 -7, sóng cao từ 2 - 4m, biển động rất mạnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão Fung-Wong vào Biển Đông trở thành bão số 14, đổi hướng liên tục

Bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025 với cường độ cấp 13, giật cấp 16. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đổ bộ vào bán đảo Lu-Dông (Philippines) với cường độ cấp siêu bão, sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) giảm cấp và di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Lúc 4h, vị trí tâm bão số 14 Fung-Wong ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Xem chi tiết

Xã hội

Hủy chuyến bay từ Việt Nam đi Hong Kong, Ma Cao tránh bão Ragasa

Do ảnh hưởng của bão Ragasa (bão số 9), nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa của Vietnam Airlines, Vietjet trong hai ngày 23-24/9 phải điều chỉnh.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa (bão số 9), nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa của Vietnam Airlines, Vietjet trong hai ngày 23-24/9 phải điều chỉnh. Tại Hong Kong (Trung Quốc), hơn 700 chuyến bay cũng đã bị hủy khi cơn bão mạnh đang tiến sát khu vực này.

cho biết, chuyến bay VN580 hành trình TPHCM - Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc) được dời sang 3h ngày 24/9, trong khi chuyến VN586 Hà Nội - Cao Hùng khởi hành lúc 3h54 cùng ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới