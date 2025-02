Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây lừa đảo, thu giữ hàng loạt xe sang

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng. gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội);

Vũ Đình Thanh (SN 1996 trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và vila, đồng thời thu giữ: 13 ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 đối tượng về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.