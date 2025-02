Hé lộ tin nhắn cuối cùng của thanh niên tử vong tại phòng trọ

Liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong tại phòng trọ ở tỉnh Ninh Bình, đại diện Công an xã Ninh Nhất, TP. Hoa Lư cho biết, trước khi tự tử, nạn nhân có nhắn tin qua điện thoại cho mẹ, bảo mình nợ nần do vay tiền trên app và của người quen nên muốn chết. Nhưng do mẹ nạn nhân không đọc tin nhắn, mãi đến sáng nay mới đọc và chạy đến phòng trọ kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Khu vực nhà trọ nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: Facebook.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 9/2, cơ quan chức năng xã Ninh Nhất, TP Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được tin báo về việc tại khu nhà trọ của sinh viên ở thôn Thượng phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các đơn vị tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.