Hà Nội: Bắt kẻ trộm 10 đoạn dây cáp chống sét chung cư

Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thăng Hằng (SN 1992; trú tại: xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thăng Hằng.

Trước đó, ngày 31/12/2024, tại tòa nhà chung cư Gemek 1, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Nguyễn Thăng Hằng đã cắt trộm 10 đoạn dây cáp chống sét tại tòa nhà chung cư. Tổng tài sản có giá trị là hơn 3 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Hằng là đối tượng có 1 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản . Hiện Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.