Chi tiết phân cấp đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng ở Campuchia

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng và làm rõ từ tháng 5/ 2024 đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13000 bị hại trên cả nước.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang.

Điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…Từ đó, các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Đáng chú ý, để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.

5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Các đối tượng sau khi bị bắt.

Phạm Thị Huyền Trang khai nhận được “ông chủ” tin tưởng do cách diễn đạt ổn nên cho viết lại văn theo ý của “ông chủ” và dịch cho sát ý. Kịch bản nắm bắt đầy đủ các nội dung, có nhiều tình tiết, chi tiết đánh vào tâm lý người dân.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Mạnh, đối tượng tuyển dụng và quản lý nhân sự, nhiệm vụ hàng ngày của đối tượng này là phân công, điểm danh và sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Tiền thưởng theo doanh thu tuần, nếu đạt chỉ tiêu thì được thưởng 1%, Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng lại chia 3.

Đỗ Văn Nghĩa là trợ thủ đắc lực của “ông chủ” người nước ngoài khai rằng, Cào 1 đóng giả cán bộ Công an phường gọi điện thoại cho bị hại thông báo cho bị hại các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm Căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu Căn cước công dân, dữ liệu xe máy, ô tô… và yêu cầu bị hại liên hệ với cán bộ Công an cấp huyện là đối tượng Cào 2 để được hướng dẫn làm thủ tục tiếp theo.

Một số đối tượng trong vụ án.

Lúc này, Cào 2 sẽ hướng dẫn người bị hại thực hiện các thủ tục liên quan đến Căn cước công dân qua ứng dụng hành chính công online; sau đó lại hướng dẫn sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước để cài đặt các ứng dụng mạo danh nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của bị hại.

Khi bị hại đã cài đặt ứng dụng này, Cào 2 phối hợp với Cào 3 sử dụng máy vi tính truy cập điện thoại của bị hại đã bị chiếm quyền, điều khiển đăng nhập các ứng dụng ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại.

Khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, Cào 3 phối hợp với Cào 2 lấy lý do phù hợp để yêu cầu bị hại thực hiện việc xác thực sinh trắc học trên chính điện thoại của bị hại.

Cũng theo lời khai của Nghĩa, trong quá trình làm việc, toàn bộ các nhân viên đều phải sử dụng mã số do công ty đặt. Mỗi người được đăng ký 1 tài khoản Telegram để trao đổi thông tin nội bộ trong quá trình làm việc, tài khoản này được đặt tên theo mã số do công ty đặt. Tài khoản Telegram này chỉ được sử dụng trên máy tính trong thời gian làm việc tại công ty, không được sử dụng trên điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.

Các đối tượng cho biết, những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời tiếp tục điều tra điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

