Bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh liêng

Các đối tượng cùng tang vật.

Cụ thể, hồi 1h15 ngày 13/4, tổ công tác Công an xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại thôn Bắc, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, phát hiện, bắt quả tang tại nhà Triệu Văn Thống (SN 1980, trú tại thôn Bắc, xã Yên Phúc) có 10 đối tượng gồm: Lý Văn Thiện (SN 1990), Hoàng Văn Thực (SN 1978), Nông Đình Luật (SN 1991), Lăng Văn Giang (SN 1973), Trần Thị Bời (SN 1979), Triệu Văn Thoại (SN 1991), Nông Văn Thanh (SN 1990), Nguyễn Thị Dị (SN 1984), Nông Thị Bông (SN 1982) và Phạm Văn Thịnh (SN 1974) cùng trú tại huyện Văn Quan, đang đánh bạc bằng hình thức đánh liêng.



Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc số tiền trên 20 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ, 10 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan; kiểm tra trên người các đối tượng phát hiện tổng số tiền trên 10 triệu đồng. Công an xã Yên Phúc đã đưa các đối tượng cùng tang vật có liên quan về trụ sở Công an xã để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang theo quy định.