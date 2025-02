Bắt người phụ nữ xúc phạm Chủ tịch huyện trên mạng xã hội

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh) vì hành vi đăng thông tin có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.



Cụ thể, đối tượng Nguyễn Thị Phượng đã sử dụng 2 tài khoản Facebook đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm danh dự Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, các thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh trong thời gian dài với nhiều nội dung khác nhau.

Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Phượng đã thừa nhận các hành vi của mình.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an huyện Đức Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

