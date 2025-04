Bắt giữ cặp đôi “đạo chích” lẩn trốn trong bụi cỏ ở Ninh Thuận

Ngày 13/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản của người dân tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, (huyện Bác Ái) và thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm bàn giao lại cho người dân.

Trước đó, trưa ngày 11/4, Công an xã Phước Bình nhận được tin báo của anh Đ.G.T (chủ quán nước giải khát tại thôn Bạc Rây 2) về việc bị mất tài sản gồm 1 điện thoại OPPO A98 màu xanh và 1 bóp đựng tiền của quán.

Cặp đôi đạo chích lẫn trốn trong bụi cỏ. Ảnh: CACC.

Nhận được thông tin, Công an xã Phước Bình đã phối hợp với Tổ điều tra lực lượng CSGT khu vực Ninh Sơn - Bác Ái, Công an thị trấn Tân Sơn và Công an xã Phước Hòa tiến hành truy bắt đối tượng.

Dù các đối tượng đã thay đổi quần áo, giấu xe mô tô, tài sản trộm cắp tại hẻm núi, nhảy xuống hố và chui vào bụi cỏ để trốn, nhưng chưa đầy 3h sau vẫn bị lực lượng công an đã phát hiện, khống chế và bắt giữ.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận xác định 2 đối tượng bị bắt giữ , gồm: Lê Hữu Phát (SN 1996) và Trần Thị Thu Thảo (SN 1997, cùng trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

