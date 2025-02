Bắc Kạn: Xô xát tại Hội xuân Mù Là khiến 2 người bị thương

Đồng thời ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Duy (SN 1990, trú tại Xóm Đình 6, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Quyết định truy tìm, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Văn Quân, sinh năm 1987 và Hoàng Văn Trường, sinh năm 1988, cùng trú tại Xóm Đình 6, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Bắc Kạn

Trước đó, ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là, huyện Pác Nặm do mâu thuẫn từ trước nên khi biết anh P.V.P, sinh năm 1992 và anh P.Đ.N, sinh năm 1983 (anh trai của P), cùng trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và một số người đang bán hàng tại Hội xuân nên nhóm của Nguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự, sau đó hai bên xảy ra xô xát.

Hậu quả làm P.V.P và P.Đ.N bị thương phải đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, Duy, Trường và Quân đã bỏ trốn. Video về diễn biến vụ việc ngay tại địa điểm diễn ra hội xuân đã được lan truyền trên nền tảng mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.

Đối tượng Hoàng Văn Trường và Trần Văn Quân (áo trắng) đang bỏ trốn. Ảnh Công an tỉnh Bắc Kạn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và Đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Pác Nặm tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét, vận động gia đình và bản thân các đối tượng ra đầu thú. Tối 10/02/2025, sau hơn 1 ngày lẩn trốn thì Duy (đối tượng chủ mưu) đã ra đầu thú; Trường và Quân hiện nay đã bỏ trốn, vắng mặt tại địa phương.