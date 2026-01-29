Hà Nội

Vì sao đĩa lò vi sóng cứ xoay khi hâm nóng thức ăn?

Số hóa

Vì sao đĩa lò vi sóng cứ xoay khi hâm nóng thức ăn?

Đĩa xoay trong lò vi sóng không phải thiết kế cho vui, mà là lời giải khoa học giúp thức ăn nóng đều và an toàn hơn mỗi ngày.

Thiên Trang (TH)
Khi hâm nóng, nhiều người thắc mắc vì sao lò vi sóng bắt thức ăn phải xoay tròn thay vì đứng yên.
Nguyên nhân nằm ở hiện tượng sóng dừng khiến năng lượng vi sóng phân bố không đều trong khoang lò.
Nếu để thức ăn cố định, một phần sẽ quá nóng trong khi phần khác vẫn lạnh do rơi vào các “điểm nóng - điểm lạnh”.
Đĩa xoay giúp thức ăn liên tục di chuyển qua các vùng năng lượng khác nhau để hấp thụ nhiệt đồng đều hơn.
Giải pháp này đơn giản, rẻ và hiệu quả hơn nhiều so với các hệ thống khuấy sóng phức tạp trước đây.
Kính được chọn làm vật liệu đĩa vì không hấp thụ hay phản xạ vi sóng, đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Nhờ đó, nhiệt được tạo ra bên trong thực phẩm thay vì làm nóng chính chiếc đĩa.
Chính chuyển động xoay tưởng chừng đơn giản này đã giúp lò vi sóng trở thành thiết bị tiện lợi và an toàn trong mọi gian bếp hiện đại.
Thiên Trang (TH)
#lò vi sóng #đĩa xoay #nhiệt độ #hâm nóng #an toàn

