Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/10: Kim Ngưu đề phòng tiểu nhân chơi xấu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/10, Kim Ngưu đề phòng tiểu nhân, đừng mất thời gian với họ. Thiên Bình muốn giàu nhanh nhưng gặp cản trở, cần nghĩ kỹ.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có phương pháp riêng và đủ năng lực để xử lý tốt nhiều vấn đề. Sự nghiệp thuận lợi, cấp trên và khách hàng đánh giá bạn dựa trên kết quả cuối cùng, vì vậy chỉ khi hoàn thành dự án suôn sẻ bạn mới nhận được sự công nhận. Tài vận tốt, có thể tham gia một số dự án, khả năng thu được lợi nhuận không hề thấp. Tình cảm khá ổn, bạn và nửa kia ít khi xảy ra hiểu lầm, khi có chuyện hai người đều tích cực tìm cách giải quyết. Sức khỏe trung bình, nhìn chung trạng thái ổn định.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hơi bận rộn nên cần sắp xếp thời gian hợp lý để xử lý được nhiều việc. Sự nghiệp khá tốt, hãy tập trung làm nhiệm vụ, có người chỉ muốn gây nhiễu, tốn lời với họ là không đáng. Tài vận bình thường, hạn chế chi tiêu bừa bãi, có những món đồ sẽ khiến bạn dễ sa vào tiêu dùng liên tục. Tình cảm trung bình, trong mối quan hệ thân mật đừng soi mói hay bắt lỗi quá nhiều, đối phương không thể hoàn hảo, biết chấp nhận sẽ tốt hơn. Sức khỏe ổn, nên hạn chế uống rượu, chú trọng dưỡng sinh.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử làm việc khá vất vả nhưng vẫn đạt được thành quả, chỉ là công sức bỏ ra không tương xứng với kết quả. Sự nghiệp trung bình, làm việc cần nghiêm túc mới có được lợi ích, đừng làm việc hời hợt hoặc gây khó chịu cho đồng đội. Tài vận ổn định, có thu nhập nhưng không nhiều. Tình cảm bình thường, cả hai đều nỗ lực duy trì mối quan hệ, không ai chủ động gây mâu thuẫn. Sức khỏe trung bình, nên bớt tức giận và vận động cơ thể nhiều hơn.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải khi hợp tác với người khác cảm giác dễ chịu, mức độ ăn ý được cải thiện. Sự nghiệp ổn định, quan hệ nơi làm việc được hòa dịu, chọn đúng người hợp tác sẽ dễ đạt thành tích, thậm chí có thể tạo dựng được những mối quan hệ hữu ích cho tương lai. Tài vận tốt, đừng cố sĩ diện hay chi tiêu quá tay cho vui chơi giải trí, nên biết tiết chế. Tình cảm khá ổn, bạn và người ấy có nhiều thời gian bên nhau hơn, hiểu lầm cũng ít đi. Sức khỏe ổn định, cơ thể khỏe mạnh.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên lựa chọn công việc phù hợp với tình hình thực tế của bản thân. Sự nghiệp bình thường, nếu không nỗ lực sẽ khó đạt thành quả, đồng thời cần linh hoạt suy nghĩ, muốn thành công phải toàn diện cả năng lực và thái độ. Tài vận trung bình, về đầu tư tài chính nên học hỏi thêm kiến thức để tránh bị lừa. Tình cảm tạm ổn, đừng tranh cãi hay giận dỗi, có chuyện nên nói rõ, cảm xúc hóa chỉ làm hỏng việc. Sức khỏe trung bình, cần chú ý chăm sóc cơ thể, tránh hành vi gây hại sức khỏe.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có nhiều yếu tố bên ngoài mà bạn không thể kiểm soát, nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Sự nghiệp kém, dễ gặp sự cố bất khả kháng, hãy cẩn trọng xử lý để tránh vấn đề lan rộng. Tài vận yếu, trong đầu tư tài chính có tổn thất mà bạn không thể ngăn, bình tĩnh và giữ vững lập trường là cách ứng phó tốt nhất. Tình cảm xấu, cả hai đều cảm thấy thiệt thòi, không muốn tiếp tục mối quan hệ mơ hồ, dễ xảy ra mâu thuẫn. Sức khỏe yếu, cẩn thận cảm cúm và sốt.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình muốn làm cần thời gian mới có thể đạt thành công. Sự nghiệp khá, cứ làm việc theo kế hoạch là được, muốn thúc đẩy tiến độ dự án phải kiên trì, đừng nóng vội kẻo mắc sai sót. Tài vận bình thường, nên cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, nếu dự án không hiệu quả cũng cần cân nhắc thu hẹp quy mô. Tình cảm trung bình, bạn và nửa kia đều bận rộn, ít thời gian quan tâm nhau. Sức khỏe ổn, bổ sung dinh dưỡng hợp lý là tốt.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp nếu khả năng có hạn thì đừng cố gồng, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn. Sự nghiệp kém, trong công việc đừng ép bản thân phải tiến quá nhanh, nếu quá sức dễ dẫn đến khủng hoảng, nên giữ ổn định và tỉnh táo trước áp lực. Tài vận yếu, đừng mua sắm vượt khả năng tài chính, tránh vì sĩ diện mà tiêu quá tay. Tình cảm hơi kém, hai người đều cảm thấy bất lực, khó bày tỏ rõ ràng cảm xúc thật. Sức khỏe trung bình, tinh thần nên thư giãn, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên tránh xa thị phi, đừng dính vào rắc rối. Sự nghiệp hơi yếu, sếp và khách hàng đều khó chiều, bản thân lại gặp khó khăn nhưng vẫn phải hoàn thành yêu cầu của người khác, nên cẩn trọng và tránh các bẫy tiềm ẩn. Tài vận trung bình, trước khi đầu tư hay quyết định tài chính nên nghe ý kiến chuyên gia. Tình cảm tạm, cả hai đều không chịu nhường, dễ tranh cãi vì chuyện nhỏ. Sức khỏe ổn, khi ra ngoài nên chú ý an toàn giao thông.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết trước khi làm việc gì hãy suy nghĩ kỹ, tránh hành động bốc đồng. Sự nghiệp kém, làm việc cần chăm chỉ và cẩn trọng, đừng nghĩ tới đường tắt, nếu xảy ra sai sót bạn sẽ khó chịu trách nhiệm. Tài vận yếu, chưa nên đầu tư hay bắt đầu dự án mới, nên quan sát kỹ tình hình thực tế trước khi hành động. Tình cảm trung bình, cả hai đều mong muốn cải thiện mối quan hệ nhưng chưa rõ nên làm thế nào cho hợp. Sức khỏe bình thường, chú ý tránh bị thương.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình khá thận trọng, thường quan sát trước khi hành động để tránh sai lầm. Sự nghiệp tạm ổn, cần linh hoạt tùy cơ ứng biến, nếu làm việc máy móc sẽ khó được cấp trên hay khách hàng công nhận. Tài vận hơi yếu, cần bảo vệ thành quả lao động, lựa chọn dự án cẩn trọng trước khi đầu tư. Tình cảm trung bình, nên nghĩ cách khiến nửa kia vui, đừng quá tính toán vì không ai thích người quá toan tính. Sức khỏe ổn, giữ cân bằng dinh dưỡng, tránh dư thừa.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư tiến triển suôn sẻ, ít gặp trở ngại. Sự nghiệp thuận lợi, làm việc chăm chỉ và nghiêm túc sẽ khiến cấp trên, khách hàng cảm nhận được, mọi người thích hợp tác với người chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Tài vận tốt, chi tiêu có chừng mực, khi thu được lợi nhuận từ dự án cũng nên sử dụng hợp lý. Tình cảm tốt, bạn và người ấy bao dung hơn, ít khi thấy nhau khó chịu. Sức khỏe ổn định, tinh thần dồi dào, thể trạng tốt.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
