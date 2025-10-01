Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/10: Ma Kết bị quấy phá, Sư Tử gặp quý nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/10: Ma Kết bị quấy phá, Sư Tử gặp quý nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/10, Ma Kết gặp kẻ soi mói, thích phá rối công việc. Sư Tử dễ gặp quý nhân, đầu tư tài chính chỉ cần theo kế hoạch.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương dễ suy nghĩ lung tung, lo lắng quá mức khiến khó hoàn thành nhiệm vụ. Sự nghiệp hơi yếu, dễ gặp tiểu nhân, nên chú ý quan sát tình hình xung quanh, cảm thấy không khí không ổn thì phải chuẩn bị ứng phó, đừng để họ ảnh hưởng đến việc chính của mình. Tài vận bình thường, về đầu tư tài chính chưa có tin tức tốt từ môi trường chung, trước mắt nên tạm thời án binh bất động thì hơn. Tình cảm bình thường, bạn thiếu cảm giác an toàn, thường lo lắng hết cái này lại sợ cái kia, khó để giao tiếp. Sức khỏe hơi yếu, dễ bị mất ngủ thường xuyên.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có một số việc làm khá thuận tay, không cần phải lo lắng nhiều. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc bạn nhận được không ít sự giúp đỡ, điều này có lợi cho việc tạo ra thành tích tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của những người xung quanh. Tài vận khá ổn, chi tiêu hợp lý có thể giúp bạn không bị căng thẳng tài chính, đồng thời mang lại cho bản thân chút an ủi tinh thần, chừng mực luôn là tiêu chuẩn tốt nhất. Tình cảm tốt, cả hai đều hài lòng với hiện tại, chỉ cần sống thoải mái bên nhau là đủ. Sức khỏe ổn, tinh thần thoải mái, vận động vừa phải là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử đặt ra yêu cầu cao cho bản thân, nhưng nên chú ý đừng gượng ép quá, làm việc trong khả năng sẽ hiệu quả hơn. Sự nghiệp tốt, bạn có tinh thần phấn đấu, không dễ dàng bỏ cuộc, có lẽ nếu bạn đối diện với thái độ thoải mái hơn thì kết quả sẽ làm bạn hài lòng, đừng lúc nào cũng căng thẳng quá mức. Tài vận khá ổn, đầu tư tài chính không nên quá tham vọng, có khả năng đến đâu thì làm đến đó, nếu không sẽ dễ chịu thiệt thòi. Tình cảm khá ổn, ít đòi hỏi và giữ tâm lý thoải mái sẽ giúp duy trì hòa hợp. Sức khỏe khá tốt, nên bổ sung vitamin vừa đủ.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải nên tập trung vào việc của mình, đừng lo chuyện người khác thì hơn. Sự nghiệp bình thường, chỉ nên tập trung vào dự án của mình, nếu để tâm trí bị phân tán bởi việc khác thì dễ làm chậm tiến độ nhiệm vụ, cấp trên và khách hàng đều không thích làm việc với những người thiếu chuyên nghiệp, cẩu thả. Tài vận bình thường, có quá nhiều tin tức, bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt, tránh bị lừa gạt. Tình cảm bình thường, bạn thiếu kiên nhẫn với nửa kia, ít muốn trò chuyện, cảm thấy ở bên nhau thật nhạt nhẽo. Sức khỏe ổn, khi ra ngoài cần chú ý an toàn để tránh bị thương.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử chỉ cần giữ nguyên hiện trạng là đủ, không cần làm gì thêm. Sự nghiệp tốt, trong công việc bạn dễ gặp quý nhân, nên chủ động thể hiện bản thân, không thể chỉ ngồi chờ đợi, sẽ chẳng ai tự dâng cơ hội tốt đến cho bạn. Tài vận hơi tốt, trong đầu tư tài chính chỉ cần làm theo kế hoạch, điều bạn cần chú ý chính là sự an toàn. Tình cảm khá tốt, bạn hài lòng với hiện tại, cảm thấy an tâm, không đa nghi. Sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ năng lượng của bạn có hạn, không thích hợp để làm việc quá hao tâm tổn sức. Sự nghiệp ổn, trong công việc nên chú ý xử lý tốt các mối quan hệ, tránh đắc tội người khác, phải hành xử công bằng, nếu thiên vị sẽ dễ gây ra mâu thuẫn. Tài vận ổn, nên chi tiêu tiết kiệm một chút, thỏa mãn bản thân là quan trọng nhưng tiết chế cũng không phải chuyện xấu. Tình cảm ổn, khi ở bên nhau, bạn không tiếc chia sẻ giá trị tinh thần, khiến đối phương cảm thấy được quan tâm. Sức khỏe ổn, chú ý đừng uống rượu quá nhiều.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cư xử với người khác có sự đồng cảm, không phải kiểu hay ép buộc người khác. Sự nghiệp ổn, có ý thức giúp đỡ đồng nghiệp, không quá tính toán được mất, khi làm việc với khách hàng hoặc cấp trên cũng không chịu nhiều áp lực, dễ dàng ứng phó mà không mắc sai sót. Tài vận ổn, dễ tìm thấy những dự án phù hợp với mình, làm việc thuận tay, thu nhập cũng khá. Tình cảm ổn, mối quan hệ phát triển hài hòa, cả hai đều là người biết cho đi. Sức khỏe ổn, trạng thái tốt, ít khi cảm thấy mệt mỏi.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp một khi đã xác định mục tiêu bạn sẽ dốc toàn lực, nhưng phương pháp làm việc hơi kém hiệu quả. Sự nghiệp bình thường, đừng quá hấp tấp, làm việc theo từng bước thì sẽ không có vấn đề, cần chú ý là cấp trên và khách hàng có thể hay đưa ra những yêu cầu kỳ quặc, khó lòng thỏa mãn. Tài vận bình thường, đầu tư tài chính cứ theo kế hoạch mà làm, đừng thay đổi thất thường. Tình cảm bình thường, nửa kia là người chịu khó cho đi, nhưng lại hay phàn nàn hoặc thích kiểm soát. Sức khỏe trung bình, vận động giãn gân cốt sẽ tốt cho cơ thể.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hành động nhanh nhưng thường chưa suy nghĩ kỹ đã làm, dễ mắc lỗi. Sự nghiệp bình thường, bạn biết cách xử lý nhưng khi bắt tay thực hiện lại lúng túng, thiếu kinh nghiệm thực tế nên thường phải trả giá mới rút ra được bài học. Tài vận bình thường, đầu tư tài chính nóng vội cũng không ích gì, lợi nhuận dự án không thể tự bạn kiểm soát, tốt hơn là giữ tâm lý thoải mái. Tình cảm bình thường, trong quan hệ thân mật, đừng dùng lời lẽ làm tổn thương đối phương, nên chú ý cách giao tiếp. Sức khỏe bình thường, cẩn thận tránh va chạm bị thương.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết dễ gặp kẻ xấu quấy phá, cần nâng cao cảnh giác. Sự nghiệp hơi yếu, không phải ai bạn gặp trong công việc cũng thân thiện, luôn có người thích soi mói, gây rối, khi tiếp xúc với họ cần lý trí, đừng bốc đồng. Tài vận hơi yếu, nên cắt giảm chi tiêu không cần thiết, đồng thời tìm cách tăng thu nhập. Tình cảm hơi yếu, cả bạn và nửa kia đều có phần ích kỷ, không muốn chịu thiệt thòi. Sức khỏe bình thường, chú ý ăn uống điều độ, tránh ăn uống quá nhiều gây khó chịu cho dạ dày.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có những việc vượt ngoài dự đoán, kết quả nhiều khi khó lường. Sự nghiệp bình thường, công việc giữ vững nguyên tắc không dễ dàng, luôn có người muốn phá vỡ quy tắc, nếu bạn hùa theo có thể chịu thiệt, nhưng làm sao vừa ứng phó họ vừa không đắc tội cũng là một kỹ năng. Tài vận hơi yếu, trong đầu tư tài chính, sau khi có lợi nhuận thì nên sử dụng cẩn thận, tránh tiêu xài quá tay. Tình cảm bình thường, cả hai đều kiên trì giữ nguyên tắc của mình, không nghĩ đến việc nhường nhịn. Sức khỏe bình thường, cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư nên bớt tạo áp lực cho bản thân, hạ thấp kỳ vọng để tránh thất vọng. Sự nghiệp hơi yếu, cấp trên và khách hàng kỳ vọng cao, bạn nên học cách để lại khoảng trống khi thực hiện nhiệm vụ, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho bản thân, nếu không bị thúc ép quá sẽ rất mệt mỏi. Tài vận hơi yếu, nếu chưa đủ khả năng thì đừng tham gia vào các dự án khó. Tình cảm hơi yếu, khi ở bên nhau, bạn nên thông cảm cho sự vất vả của đối phương, giúp đỡ nhiều hơn sẽ tốt hơn là than phiền. Sức khỏe hơi yếu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
