Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10: Bạch Dương vạn sự như ý

Giải mã

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10, Bạch Dương thuận lợi, có thể thu lợi như ý. Bảo Bình tình cảm hư hao, đừng quá kiêu ngạo.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương dễ dàng đạt thành tích tốt. Sự nghiệp thuận lợi, trong công việc bạn sẽ không chủ động làm mấy chuyện nhỏ nhặt, cũng ít tham gia vào chuyện thị phi, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài lộc ổn, ý thức phòng ngừa rủi ro tốt, làm việc theo kế hoạch, theo quy tắc thì có thể thu được lợi nhuận như ý. Tình cảm khá, bạn và nửa kia chung sống thoải mái, cả hai đều mong sự ổn định, ít khi gây chuyện vô cớ. Sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh, không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu dễ tự hù dọa chính mình, bị mắc kẹt không hẳn vì người khác. Sự nghiệp chưa tốt, trong công việc nên cố gắng buông bỏ gánh nặng tư tưởng, bớt dằn vặt, tập trung làm những gì cần làm thì mới tránh bị phân tâm. Tài lộc bình thường, việc mở rộng kênh thu nhập rất quan trọng, vấn đề tài chính nên dành thời gian giải quyết. Tình cảm hơi yếu, hiện tại bạn không thích giao lưu, không có hứng thú, cũng chẳng còn nhiều năng lượng cho chuyện tình cảm. Sức khỏe trung bình, nên học cách thư giãn để giải tỏa áp lực.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử đừng nghe lời đường mật, gặp việc nên phân tích lý tính là được. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc dễ gặp phải tình huống bị đùn đẩy trách nhiệm, hoặc cấp trên, khách hàng phủi sạch vấn đề, cần chú ý lưu lại dấu vết công việc. Tài lộc trung bình, đầu tư tài chính đừng tiêu xài bốc đồng, nếu không sau này chắc chắn hối hận. Tình cảm bình thường, cả hai đều có xu hướng muốn kiểm soát nửa kia từ phương diện tình cảm và tinh thần. Sức khỏe bình thường, giữ tâm trạng thoải mái, đừng để ý chuyện tiêu cực.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hiểu rõ điều mình muốn làm, chỉ là thiếu quyết đoán để thực hiện đến cùng. Sự nghiệp trung bình, trong công việc cứ theo lối mòn cũng được, chỉ cần kiên nhẫn giao tiếp để tránh mâu thuẫn phóng đại. Tài lộc vừa phải, nên đặt tiêu chuẩn rõ ràng khi chọn dự án, đừng để bản thân không có chủ kiến. Tình cảm ở mức trung bình, bạn mong người ấy hiểu được những gì mình nói, nhưng khả năng thấu hiểu của họ không như mong đợi. Sức khỏe bình thường, chú ý bổ sung nước là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên cân nhắc cảm xúc thật của bản thân, ít để ý người khác thì hơn. Sự nghiệp tạm ổn, trong công việc cứ làm theo cách nào đạt mục tiêu thì chọn cách đó, không cần lo chuyện sĩ diện hay người khác nghĩ gì. Tài lộc bình thường, có thể chọn được những dự án phù hợp với mình, không cần ghen tị với thành tích của người khác. Tình cảm ở mức trung bình, nửa kia mang lại nhiều giá trị tinh thần, bạn nên trân trọng, đừng đòi hỏi quá nhiều. Sức khỏe ổn, đừng suy nghĩ lan man.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ việc gì thì phải cân nhắc toàn diện, đừng để mất cân bằng. Sự nghiệp khởi sắc, trong công việc muốn đạt thành tích tốt thì cần bỏ công sức, thể hiện năng lực cạnh tranh ở nhiều mặt, chịu được áp lực mới có thể tiến lên, đừng nản chí. Tài lộc ổn, trong đầu tư tài chính nên tránh dự án phức tạp, trước mắt chưa cần quan tâm số lượng. Tình cảm thuận lợi, bạn có thêm thời gian ở bên người ấy, mang lại cảm giác an toàn hơn. Sức khỏe khá, thể trạng tốt.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình lo lắng quá mức, không thể kiểm soát bản thân sẽ càng thêm khổ sở. Sự nghiệp sa sút, trong công việc thiếu tự tin, dễ tiêu cực, cần điều chỉnh từ thực tiễn, đừng tự hao mòn tinh thần. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính môi trường chung chưa thuận lợi, dự án có thể lựa chọn không nhiều, nên nghĩ kỹ rồi mới hành động. Tình cảm hơi yếu, trong mối quan hệ thân mật nên ít nghi ngờ, nhiều trao đổi thẳng thắn, suy nghĩ lung tung chỉ làm vấn đề phức tạp. Sức khỏe chưa tốt, hạn chế nghĩ tiêu cực.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp không cân bằng. Sự nghiệp trung bình, trong công việc hợp tác có thể gặp khó khăn, dễ bị người khác ép làm việc mình không thích mà không từ chối được. Tài lộc vừa phải, trong đầu tư tài chính tin người mù quáng không được, nên xuất phát từ nhu cầu và năng lực thực tế của bản thân. Tình cảm bình thường, cả hai đều mong đối phương chủ động hơn, lo rằng mình chủ động sẽ làm người kia không vui. Sức khỏe trung bình, bổ sung vitamin hợp lý là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên thuận theo tự nhiên, càng lo lắng càng rối rắm. Sự nghiệp ổn, trong công việc không phải việc gì cũng như ý, học cách đối diện với khó khăn và thử thách mới trưởng thành, tuân theo quy luật phát triển của sự việc, tránh nóng vội. Tài lộc trung bình, những thứ chưa cần thì đừng mua, tiết kiệm hơn không hại gì. Tình cảm bình thường, bạn và người ấy dễ xảy ra va chạm nhỏ, nên lý trí trò chuyện, ít giận dỗi. Sức khỏe trung bình, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết muốn làm tốt mọi việc nhưng thực tế khó mà toàn vẹn, nếu không nhận thức được điều này sẽ rất mệt. Sự nghiệp bình thường, nên chọn dự án không quá phức tạp, đừng để chủ nghĩa hoàn hảo chi phối. Tài lộc vừa phải, trong đời sống hàng ngày nên phát triển thêm vài kênh để tăng thu nhập, đừng chỉ tập trung vào một hai hướng. Tình cảm bình thường, cả hai đều muốn bày tỏ ý kiến và cảm xúc. Sức khỏe trung bình, nên hạn chế ăn uống quá độ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình thích ai thì hãy chủ động gần gũi, đừng mãi giữ kiểu cao ngạo khiến mối quan hệ dễ nảy sinh vấn đề. Sự nghiệp trung bình, trong công việc cần chờ cấp trên phân việc mới làm được, những gì họ giao có thể không phải điều bạn muốn, nhưng cũng không thể từ chối. Tài lộc hơi yếu, không nên cho người khác vay tiền, nếu không sẽ khó lấy lại. Tình cảm hư hao, bạn và đối phương nên chia sẻ tâm sự nhiều hơn để hiểu nhau. Sức khỏe vừa phải, giữ tinh thần thoải mái, đừng kích động.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cư xử thẳng thắn, có gì nói đó, không giấu giếm. Sự nghiệp khởi sắc, trong công việc đừng quá vội, làm chậm và cẩn thận thì ít mắc lỗi, khi cấp trên hay khách hàng tức giận nên khéo léo điều hòa, đừng nóng theo. Tài lộc ổn, trong đầu tư tài chính bớt bốc đồng thì sẽ không gặp vấn đề lớn, cứ theo kế hoạch mà làm. Tình cảm thuận lợi, mối quan hệ phát triển suôn sẻ, hầu như không xảy ra cãi vã. Sức khỏe tốt, thể lực dồi dào, tinh thần phấn chấn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

