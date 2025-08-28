Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/8: Sư Tử đầy rẫy vận may, lộc về nườm nượp

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/8, Sư Tử hôm nay có vận may về tài lộc, thu được lợi nhuận cao. Xử Nữ gặp quý nhân nhưng khéo léo mới tận dụng được cơ hội.
Để chào tạm biệt mùa hè, cô nàng nữ tiếp viên trưởng nổi đình đám Tôn Nữ Nam Phương vừa "xả kho" loạt ảnh diện bikini, thu hút trọn ánh nhìn.
Hoàng tử Brunei Abdul Mateen được cho sẽ kế thừa gia sản lên tới 28 tỷ USD từ vua cha.
Các nhà khảo cổ học phát hiện bức tranh về Nữ thần trong quan tài xác ướp 3.000 năm tuổi.
Mèo cây châu Mỹ (Herpailurus yagouaroundi) là một loài mèo hoang dã ít được biết đến, mang đặc điểm ngoại hình kỳ lạ và tập tính đầy bí ẩn.
Trước cầu thủ bóng chày Travis Kelce, nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới Taylor Swift yêu toàn trai đẹp.
Mẫu SUV Lạc Hồng 900 LX chống đạn được phát triển cùng INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) – một thương hiệu nâng cấp xe bọc thép hàng đầu thế giới.
Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, Cao Bằng hút du khách với non nước biên cương hùng vĩ, cảnh sắc thơ mộng và bầu không khí trong lành hiếm có.
Khoe vóc dáng nóng bỏng trong thiết kế bikini 1 mảnh cắt xẻ, Phanh Lee khiến người theo dõi không thể rời mắt.
Không chỉ ghi dấu với vai diễn người mẹ kiên cường trong phim Mưa Đỏ, ngoài đời Đinh Thúy Hà khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc mộc mạc, trẻ trung.
Nàng hot girl Instagram - Nguyễn Hạnh mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc check-in tại "quán cafe yêu nước" đang thu hút giới trẻ những ngày gần đây.
Bích Phương từ một nữ ca sĩ có vóc dáng tròn trịa, cô nay trở thành mỹ nhân quyến rũ khiến công chúng nhiều lần ngỡ ngàng.
Mai House không phải công trình phô trương, mà là ngôi nhà xưa mang đến sự bình yên, ấm áp và mối liên kết tự nhiên giữa bản thân với môi trường xung quanh.
Diện trên mình tà áo dài trắng truyền thống, Linh Kul gây chú ý với vẻ đẹp dịu dàng trong bộ ảnh mới với chủ đề "hòa bình đẹp lắm" trước thềm 2/9.
Minh Thư, từng gây dấu ấn với phim "Gái nhảy" ở tuổi 49 vẫn giữ nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng gợi cảm khiến khán giả ngỡ ngàng.
Sáng nay 28/8, người dân ở Hà Nội được chứng kiến các biên đội bay cùng hướng về bầu trời khu vực quảng trường Ba Đình tập luyện cho đại lễ A80.
Spotify vừa giới thiệu tính năng Messages cho phép người dùng trò chuyện, chia sẻ nhạc, podcast và audiobook trực tiếp trong ứng dụng nghe nhạc.
Tử vi dự đoán, trong 50 ngày tới, có 4 con giáp sẽ đón nhận may mắn dồn dập, hỷ thước báo tin vui, mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc viên mãn.
Chiếc bình 2.300 năm tuổi từ Hy Lạp chứa xương của một con gà bị chặt thành nhiều mảnh được sử dụng như lời nguyền thư yểm tập thể.
Các nhà khảo cổ học của Pháp đã khai quật được một lăng mộ La Mã tại Saint-Romain-en-Gal. Lăng mộ được bảo quản khá tốt hé lộ bí mật khó tin.
Grandidierite là một trong những khoáng vật hiếm và đẹp nhất thế giới, sở hữu màu sắc độc đáo cùng giá trị cao trong giới sưu tầm đá quý.