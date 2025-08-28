Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/8: Sư Tử đầy rẫy vận may, lộc về nườm nượp

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 29/8: Sư Tử đầy rẫy vận may, lộc về nườm nượp

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/8, Sư Tử hôm nay có vận may về tài lộc, thu được lợi nhuận cao. Xử Nữ gặp quý nhân nhưng khéo léo mới tận dụng được cơ hội.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương có thể sẽ gặp vài người vô lý gây rối, bạn cần cảnh giác hơn. Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp khởi sắc, trong môi trường công việc khi trao đổi với cấp trên hoặc khách hàng cần chú ý đừng quá thẳng thắn, hãy khéo léo và biết khen ngợi thì dễ đạt được mục đích. Tài lộc: Vận may tài chính khá ổn, khi đầu tư có thể tham khảo lời khuyên từ chuyên gia, nhưng cần lý trí, không nên tin tất cả. Tình cảm: Vận trình tình cảm ở mức khá, đối phương có phần mạnh mẽ và quyết đoán, tuy nhiên lời khuyên của họ đều hữu ích. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe tốt, trạng thái chung ổn định.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu dễ bị cảm xúc chi phối, tâm trạng tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và công việc. Sự nghiệp: Công việc ở mức bình thường, bạn khó giữ lý trí, dễ bị cảm tính lấn át, nên tránh xa những điều tiêu cực. Tài lộc: Vận may tài chính ở mức vừa phải, không nên kỳ vọng quá cao, giữ vững hiện trạng đã là tốt. Tình cảm: Vận trình tình cảm hơi yếu, bạn cần nhiều sự quan tâm về mặt tinh thần từ đối phương, nếu ít tương tác sẽ thiếu cảm giác an toàn. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ở mức trung bình, nên chú ý đến cảm xúc, tránh lo nghĩ quá nhiều.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử cần duy trì tinh thần tích cực, tự tin hơn thì dễ thành công. Sự nghiệp: Công việc ở mức trung bình, bạn có xu hướng làm việc theo nguyên tắc của bản thân, điều này giúp đảm bảo chất lượng dự án, không muốn mạo hiểm là hợp lý. Tài lộc: Vận may tài chính ở mức trung bình, trong chi tiêu hằng ngày nên tiết kiệm hơn, đừng phung phí vì kiếm tiền không dễ. Tình cảm: Vận trình tình cảm khá bình lặng, bạn và đối phương thường chân thành với nhau nhưng đôi khi hơi nhạy cảm quá mức. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe bình thường, chú ý cân bằng dinh dưỡng là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải khá tốt có thể gặp được người thật lòng giúp đỡ, thậm chí khi bị oan ức cũng sẽ có người đứng ra bênh vực. Sự nghiệp: Vận trình công việc tốt, ít gặp phải sự đối xử bất công, nếu có cũng sẽ có người hỗ trợ hoặc bênh vực, tình trạng chịu thiệt thòi được cải thiện. Tài lộc: Vận may tài chính ổn định, nên chọn những dự án an toàn, tránh lao vào các hạng mục rủi ro cao. Tình cảm: Vận trình tình cảm thuận lợi, đôi bên có thể lý trí trao đổi, dễ dàng giải quyết vấn đề. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe rất tốt, nghỉ ngơi hợp lý là ổn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nếu phải xử lý nhiều việc cùng lúc sẽ không thuận lợi, tốt hơn nên hoàn thành từng việc một. Sự nghiệp: Công việc ở mức ổn, nên tập trung hoàn thành một dự án trước, nếu làm nhiều việc một lúc dễ bị ảnh hưởng chất lượng. Tài lộc: Vận may tài chính sáng sủa, có thể thu được lợi nhuận mong muốn. Tình cảm: Vận trình tình cảm trung bình, muốn có thêm thời gian bên nhau thì bạn phải giảm bớt việc khác, bởi sức lực có hạn. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe bình thường, nên vận động nhiều hơn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ không thích nghe lời răn dạy, nhưng đôi khi đó lại là những lời hữu ích. Sự nghiệp: Công việc khá ổn, bạn có thể gặp quý nhân nhưng họ nghiêm khắc hoặc thích khuyên bảo, nếu muốn được hỗ trợ thì phải chấp nhận đánh đổi một chút. Tài lộc: Vận may tài chính trung bình, khi đầu tư nên chọn sản phẩm của những tổ chức lớn để đảm bảo an toàn. Tình cảm: Vận trình tình cảm bình thường, bạn không thích bị ràng buộc, đồng thời cũng ít can thiệp vào việc của đối phương. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ổn, nên bổ sung thêm vitamin.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình àm việc và sống có mục tiêu rõ ràng, biết mình cần gì. Sự nghiệp: Công việc có tiến triển, hiệu suất được cải thiện nhưng cần chú ý đến tiểu tiết, tránh sai sót nhỏ. Tài lộc: Vận may tài chính khá tốt, nếu thấy dự án phù hợp thì nên nhanh chóng đầu tư, đừng do dự. Tình cảm: Vận trình tình cảm ổn định, đối phương hơi nóng vội, bạn nên đi thẳng vào vấn đề khi trò chuyện. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ở mức khá, thể lực hồi phục tốt.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp khá ổn, nỗ lực của bạn trong cuộc sống và công việc thường mang lại kết quả tốt, chỉ cần không lười biếng. Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, muốn có thành tựu thì phải tự mình cố gắng, hiện tại có cơ hội, còn lại là dựa vào thực lực. Tài lộc: Vận may tài chính tốt, chú ý duy trì dòng tiền an toàn, quản lý thu chi cẩn thận. Tình cảm: Vận trình tình cảm khá ổn, cả hai cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ổn, thân thể nhìn chung khỏe mạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã dù chưa thực sự chín chắn nhưng bạn nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác. Sự nghiệp: Công việc tạm ổn, nên tập trung vào dự án của mình, tránh sa đà vào chuyện thị phi nơi công sở kẻo bị coi là thiếu chuyên nghiệp. Tài lộc: Vận may tài chính ở mức vừa, nên học hỏi thêm kiến thức đầu tư, đừng hành động chỉ theo cảm tính. Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt, bạn và đối phương quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, ít xảy ra tình huống ích kỷ. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ổn, tâm lý thư thái, ít lo âu.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết kiên nhẫn học hỏi điều mới nên dễ đạt thành tích tốt. Sự nghiệp: Công việc suôn sẻ, bạn làm việc chăm chỉ, một số người có cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực mới, dù ban đầu hơi chậm nhưng có tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc. Tài lộc: Vận may tài chính ổn, có thể làm theo kế hoạch, nếu gặp cơ hội mới thì nên tìm hiểu kỹ. Tình cảm: Vận trình tình cảm khá tốt, đối phương không gây khó dễ, khi bạn cần giúp đỡ thường sẽ hỗ trợ kịp thời. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ổn, vận động vừa phải là đủ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có nguyên tắc làm việc riêng nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt. Sự nghiệp: Công việc thuận lợi, bạn dễ gặp đồng đội ăn ý, cùng nhau làm việc sẽ tăng hiệu suất, đồng thời chia sẻ rủi ro. Tài lộc: Vận may tài chính ổn định, cứ duy trì các dự án hiện có, sau khi có kinh nghiệm thì tiếp tục đầu tư. Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt, hai bạn hài lòng với hiện tại, vừa có sự gắn kết vừa có không gian riêng. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ổn, ít khi cảm thấy mệt mỏi.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư có thể nhận được những tin tức mà trước đây đã chờ đợi. Sự nghiệp: Công việc ổn định, nên để ý đến các thông tin hữu ích cho dự án, nắm bắt được một điều cũng giúp ích nhiều, nhưng cần có khả năng phán đoán. Tài lộc: Vận may tài chính khá, có thể có tin tốt về đầu tư, dù chưa sinh lợi trực tiếp nhưng có lợi cho sự phát triển sau này. Tình cảm: Vận trình tình cảm ổn, đôi bên trao đổi cởi mở, dễ dàng bày tỏ tình cảm. Sức khỏe: Vận trình sức khỏe ổn, nên uống nhiều nước, tránh nóng trong người.
