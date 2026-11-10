Tử vi 12 cung hoàng đạo 11/11/2026: Ma Kết cẩn thận gánh nợ thay người

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 11/11/2026, Ma kết tránh đứng ra bảo lãnh hoặc cam kết tiền bạc thay người khác khi chưa hiểu rõ trách nhiệm.
M Monogram Atelier - đơn vị chuyên chế tác và cá nhân hóa ôtô có trụ sở tại Dubai (UAE) vừa ra mắt dự án G 3.0 ICONIC dựa trên nền tảng Mercedes-Benz G-Class.
M Monogram Atelier - đơn vị chuyên chế tác và cá nhân hóa ôtô có trụ sở tại Dubai (UAE) vừa ra mắt dự án G 3.0 ICONIC dựa trên nền tảng Mercedes-Benz G-Class.
Hyundai Tucson BLK Edition dự kiến có mặt tại các đại lý tại Úc trong những tháng cuối 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam.
Honda Passport Baja Spec Trophy Truck sẽ đi vào lịch sử khi là chiếc xe động cơ hybrid đầu tiên tham dự Giải vô địch sa mạc SCORE World Desert Championship.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi gặp ngày xung, dễ phát sinh rắc rối bất ngờ, trong khi tuổi Tý, Tỵ và Dậu có cơ hội đón vận may.
Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi cùng sinh năm 2006, sở hữu ngoại hình nổi bật và thành tích học tập đáng chú ý.
Mẫu xe tay ga bánh lớn Piaggio Beverly 2027 mới vẫn được bán với 2 phiên bản máy 310 và 400 hpe, nhưng có các nâng cấp ngoại hình và công nghệ đáng giá.
Tại triển lãm EICMA 2026, một lần nữa Honda lại đem mẫu xe môtô V3R 900 E-Compressor mới tới trưng bày, nhưng dưới dạng tiền sản xuất không được nguỵ trang.
Mưa lớn kéo dài khiến mố cầu Bái Sim bị sập, nền đường dẫn lên cầu sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành không thể lưu thông.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/11/2026, Song Ngư có thể nhận được lời mời hợp tác bất ngờ, mở ra cơ hội mới trong công việc nếu biết cân nhắc và nắm bắt thời điểm.
Ái nữ nhà đại gia Minh “Nhựa” – Joyce Phạm khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ bộ ảnh gia đình trong những tuần cuối thai kỳ.
Mẫu xe ga điện cỡ lớn Yamaha NMAX E mạnh tương đương xe tay ga 125cc, trang bị pin 3,5kWh và cổng sạc chuẩn AC Type 2 giống đa số ôtô điện tại Việt Nam.
Kia K4 sắp được mở bán tại Đông Nam Á với vai trò là mẫu sedan hạng C thay thế Cerato/K3, xe sở hữu thiết kế mới táo bạo cùng khoang lái đậm chất công nghệ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ có thể gặp lời mời hấp dẫn về tiền bạc, nhưng cần tỉnh táo kiểm tra điều kiện trước khi quyết định.
Nissan đã chính thức giới thiệu Navara Pro Plug-in Hybrid 2027 tại Philippines với hai phiên bản dẫn động 4x4, giá từ 2,448 triệu peso (khoảng 990 triệu đồng).
Khách hàng nườm nượp ghé chợ phiên đá quý chỉ mở 1 ngày trong tuần trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Có khách mang theo cả kính lúp, đèn chuyên dụng để thẩm định.
Mẫu xe adventure "giá mềm" Yamaha Tenere 4 Concept vừa chính thức ra mắt tại EICMA 2026, cho thấy một mẫu adventure dưới 500cc trong tương lai gần.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/11/2026, Bọ Cạp đứng trước cơ hội làm mới bản thân, nhưng cần dứt khoát khép lại chuyện cũ để đón một khởi đầu rõ ràng.
Sự xuất hiện của Altior bổ sung một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn vào danh mục sản phẩm vốn đã có các mẫu SUV hiệu suất cao và siêu xe điện của Yangwang nhà BYD.
Toyota RAV4 2027 tại Mỹ được điều chỉnh tăng giá trên cả hai dòng hybrid và plug-in hybrid. Phiên bản Woodland nhận được nhiều nâng cấp tăng khả năng off-road.
Những chiếc xe điện MG Urban đầu tiên vừa xuất hiện tại cảng Hiệp Phước, TP.HCM, cho thấy mẫu xe điện đô thị cỡ B này chuẩn bị mở bán tại thị trường Việt Nam.