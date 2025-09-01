Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 2/9: Song Tử gặp quý nhân ban phước báu

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 2/9: Song Tử gặp quý nhân ban phước báu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/9, Kim Ngưu thiếu kiên nhẫn, dễ phán đoán sai. Bảo Bình tài lộc tốt nhưng đừng quá liều lĩnh.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương gặp được người sẵn sàng giúp đỡ, vận hợp tác cũng không tệ. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, các mối quan hệ nơi làm việc ổn, mọi người sẵn lòng cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích hoặc giúp đỡ. Tài lộc: Vận thế khá ổn, trong đầu tư tài chính nếu có cơ hội hợp tác với người khác thì nên thử, đây là cách giảm rủi ro tốt. Tình cảm: Vận thế tốt, bạn và nửa kia hòa hợp, ăn ý, là một cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, cơ thể khỏe mạnh.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu khá thẳng thắn, không thích vòng vo. Sự nghiệp: Vận thế trung bình, đừng tự tạo quá nhiều áp lực, không cần nóng vội, đối xử với đồng đội cũng không nên quá thô lỗ. Tài lộc: Vận thế bình thường, làm dự án thường thiếu kiên nhẫn, dễ phán đoán sai gây thua lỗ. Tình cảm: Vận thế trung bình, nửa kia khi giao tiếp thường nóng vội, cả hai đều thiếu kiên nhẫn thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Sức khỏe: Vận thế bình thường, chú ý uống đủ nước, tránh nóng trong.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử có thể sẽ phải lo nghĩ nhiều việc thay cho người khác, nhưng lại không nhận được nhiều sự thấu hiểu. Sự nghiệp: Vận thế ổn, có quý nhân trong công việc chỉ là yêu cầu của họ cao, để làm họ hài lòng không dễ. Tài lộc: Vận thế bình thường, đầu tư tài chính chọn dự án theo hướng bảo thủ, hiện tại cẩn trọng không có hại. Tình cảm: Vận thế trung bình, nửa kia hơi hay càm ràm, nhưng xuất phát điểm vẫn là tốt. Sức khỏe: Vận thế bình thường, cảm xúc khá ổn định.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải cảm thấy làm việc hơi bất lực, sắp xếp thời gian chưa hợp lý. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, công việc cần đảm nhận nhiều nhiệm vụ, tạm thời không có người hỗ trợ. Tài lộc: Vận thế trung bình, nên sắp xếp chi tiêu theo mức độ ưu tiên, tiết kiệm một chút cũng không hại gì. Tình cảm: Vận thế bình thường, cả hai đều muốn thể hiện mặt tốt nhưng không thuận. Sức khỏe: Vận thế bình thường, chú ý không ăn quá nhiều nếu không sẽ khó chịu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử lo lắng nghe tin gì đó cũng vô ích, sự việc thế nào vẫn thế. Sự nghiệp: Vận thế ổn, trong công việc có thể có một số tin tức xuất hiện, dù có muốn nghe hay không cũng phải đối mặt. Tài lộc: Vận thế bình thường, trước khi đầu tư tài chính hãy tìm hiểu kỹ chi tiết dự án mình muốn tham gia. Tình cảm: Vận thế trung bình, trong mối quan hệ thân mật cần đối diện với thực tế, cả hai chắc chắn đều có khuyết điểm, nhìn nhận lý trí là được. Sức khỏe: Vận thế ổn, nghỉ ngơi tốt, hạn chế thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ không muốn bỏ nhiều sức cho những người không quan trọng, quan tâm bản thân hơn. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, trong công việc, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu còn dư sức. Tuy hơi tính toán nhưng không phải là người vô tình. Tài lộc: Vận thế tốt, tâm trạng ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm, đừng vui quá mà mua sắm quá nhiều. Tình cảm: Vận thế tốt, khi ở cùng nửa kia bạn không thích họ hay than vãn, vui vẻ nói chuyện thú vị mới tốt. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, cảm xúc ổn định, ít tức giận.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình cảm thấy việc cần làm quá nhiều, xung quanh lại ít người hiểu và thông cảm. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc không chỉ cần biết làm việc mà còn phải có những năng lực khác. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong đầu tư tài chính hãy tận dụng những nguồn lực sẵn có, chưa thực tế để tham gia thêm dự án mới. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, giữa hai người có thể xuất hiện sự đối chọi, không ai muốn bị đối phương kiểm soát. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ít bận rộn lại.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp đừng tự gây áp lực, thoải mái sẽ làm việc hiệu quả hơn. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc không dễ nhận được sự thấu hiểu và công nhận của cấp trên hay khách hàng, cách làm việc của bạn thường bị họ can thiệp, ảnh hưởng tiến độ khiến bạn khó chịu. Tài lộc: Vận thế bình thường, đầu tư tài chính áp dụng máy móc kinh nghiệm không hữu ích, cần tìm hướng phù hợp cho mình. Tình cảm: Vận thế bình thường, trong mối quan hệ thân mật, giao tiếp ít, thậm chí còn cố tình né tránh. Sức khỏe: Vận thế trung bình, vận động vừa phải là đủ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã làm việc thiếu dũng khí, cần có người bên cạnh động viên. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc dễ sợ thất bại, gặp khó khăn là bỏ cuộc, nên bắt đầu từ những dự án dễ để gây dựng tự tin. Tài lộc: Vận thế bình thường, đừng lo dự án không đạt thành quả, làm những việc phù hợp với khả năng trước là được. Tình cảm: Vận thế trung bình, nửa kia làm việc hơi chậm chạp, bạn khó chịu nên dễ nảy sinh cãi vã. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, ra ngoài chú ý an toàn, tránh chấn thương.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết làm việc chắc chắn, sẵn sàng học hỏi, nâng cao năng lực. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, bạn làm việc luôn cẩn thận, chuyên nghiệp, được cấp trên và khách hàng công nhận. Tài lộc: Vận thế khá ổn, trong đầu tư tài chính thận trọng, ít dám thử những dự án lạ. Tình cảm: Vận thế tốt, bạn khá kiên nhẫn với nửa kia, đáp ứng kịp thời yêu cầu của đối phương, không làm ngơ. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, chú ý bảo vệ sức khỏe cột sống thắt lưng.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình khá tự tin, không tỏ ra lạc lõng. Sự nghiệp: Vận thế tốt, làm việc rất hăng hái, tin vào bản thân sẽ thành công, chỉ cần chú ý chi tiết là được. Tài lộc: Vận thế tốt, trong đầu tư tài chính muốn tham gia những dự án sinh lời hơn, nhưng đừng quá liều, làm theo từng bước sẽ tốt hơn. Tình cảm: Vận thế rất tốt, hãy mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, điều gì muốn hoặc không muốn đối phương làm thì nói thẳng. Sức khỏe: Vận thế tốt, vận động vừa phải là ổn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư gặp nhiều chuyện không vui, tâm trạng tiêu cực. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, chịu nhiều áp lực từ cấp trên và khách hàng, tiến triển dự án không thuận lợi ảnh hưởng lòng tin, đừng buồn, hãy điều chỉnh nhanh trạng thái để tiếp tục làm việc. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, kinh tế khó khăn hơn dự kiến, nên tìm cách tăng thu, tiết kiệm chi. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, khi có mâu thuẫn với nửa kia thì nên giải quyết tốt, cãi vã không có tác dụng. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, đừng suy nghĩ lung tung nhiều.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
