Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo 1/9: Bạch Dương nguy hiểm, phải thận trọng

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 1/9: Bạch Dương nguy hiểm, phải thận trọng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/9, Bạch Dương vận thế hơi yếu, nhất định phải cẩn thận. Thiên Bình hơi nôn nóng, phải giữ khiêm tốn mới tránh được tổn thất.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cần cẩn thận với những người ngọt ngào ngoài miệng nhưng xấu bụng, đừng nói hết mọi chuyện với người không quen thân. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc cấp trên và khách hàng đều là kiểu thích "bánh vẽ". Tài lộc: Vận thế hơi yếu, những dự án đầu tư tài chính trông như không có khuyết điểm thường càng đáng ngờ và nguy hiểm, nhất định phải thận trọng. Tình cảm: Vận thế trung bình, đối phương có hơi thích hứa hẹn, nhưng có thực hiện được hay không thì lại chưa chắc. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nhìn chung ổn định.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cần cẩn thận với những người ngọt ngào ngoài miệng nhưng xấu bụng, đừng nói hết mọi chuyện với người không quen thân. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc cấp trên và khách hàng đều là kiểu thích "bánh vẽ". Tài lộc: Vận thế hơi yếu, những dự án đầu tư tài chính trông như không có khuyết điểm thường càng đáng ngờ và nguy hiểm, nhất định phải thận trọng. Tình cảm: Vận thế trung bình, đối phương có hơi thích hứa hẹn, nhưng có thực hiện được hay không thì lại chưa chắc. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nhìn chung ổn định.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu tâm trạng có phần sa sút, làm gì cũng không có tinh thần. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, khả năng gặp tiểu nhân trong công việc không nhỏ, tốt nhất bạn nên giữ tinh thần tỉnh táo để ứng phó, đừng tỏ ra dễ bị bắt nạt nếu không sẽ ngày càng khó xử. Tài lộc: Vận thế bình thường, các dự án đầu tư tài chính chưa có viễn cảnh rõ ràng, bạn cần tìm ra những lựa chọn phù hợp hơn. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, khi ở bên người yêu bạn thường không có cảm giác an toàn, dễ sinh nghi ngờ về sự chung thủy của đối phương. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, tâm trạng dễ u ám.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu tâm trạng có phần sa sút, làm gì cũng không có tinh thần. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, khả năng gặp tiểu nhân trong công việc không nhỏ, tốt nhất bạn nên giữ tinh thần tỉnh táo để ứng phó, đừng tỏ ra dễ bị bắt nạt nếu không sẽ ngày càng khó xử. Tài lộc: Vận thế bình thường, các dự án đầu tư tài chính chưa có viễn cảnh rõ ràng, bạn cần tìm ra những lựa chọn phù hợp hơn. Tình cảm: Vận thế hơi yếu, khi ở bên người yêu bạn thường không có cảm giác an toàn, dễ sinh nghi ngờ về sự chung thủy của đối phương. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, tâm trạng dễ u ám.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử có được nhiều thành quả, chỉ cần kiên trì chứ đừng nửa chừng bỏ cuộc. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, trong công việc nên cởi mở một chút, những việc không quá phiền phức mà bản thân có thể làm được thì nên chủ động làm, tạo ơn nghĩa biết đâu sau này còn được đáp lại. Tài lộc: Vận thế khá tốt, trong cuộc sống hằng ngày nên chú ý tiết kiệm, những dự án nhỏ tích lũy dần cũng có kết quả không tệ. Tình cảm: Vận thế tốt, cả hai đều hài lòng với hiện tại, không có mâu thuẫn đáng kể. Sức khỏe: Vận thế ổn định, giữ tâm lý thoải mái, hạn chế căng thẳng lo âu là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử có được nhiều thành quả, chỉ cần kiên trì chứ đừng nửa chừng bỏ cuộc. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, trong công việc nên cởi mở một chút, những việc không quá phiền phức mà bản thân có thể làm được thì nên chủ động làm, tạo ơn nghĩa biết đâu sau này còn được đáp lại. Tài lộc: Vận thế khá tốt, trong cuộc sống hằng ngày nên chú ý tiết kiệm, những dự án nhỏ tích lũy dần cũng có kết quả không tệ. Tình cảm: Vận thế tốt, cả hai đều hài lòng với hiện tại, không có mâu thuẫn đáng kể. Sức khỏe: Vận thế ổn định, giữ tâm lý thoải mái, hạn chế căng thẳng lo âu là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải muốn thay đổi môi trường, rời xa nơi khiến mình khó chịu. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, bạn cần có sự điều chỉnh đối với các công việc đang phụ trách, duy trì thế mạnh của bản thân, đừng để biến thành điểm yếu. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên chủ động tìm những dự án phù hợp với bản thân thì hơn. Tình cảm: Vận thế trung bình, trong mối quan hệ tình cảm có thể xuất hiện tình huống khiến đôi bên cảm thấy áp lực, muốn tìm cách giải quyết nhưng chưa tìm ra. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên vận động nhiều để cải thiện sự lo âu.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải muốn thay đổi môi trường, rời xa nơi khiến mình khó chịu. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, bạn cần có sự điều chỉnh đối với các công việc đang phụ trách, duy trì thế mạnh của bản thân, đừng để biến thành điểm yếu. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, trong đầu tư tài chính nên chủ động tìm những dự án phù hợp với bản thân thì hơn. Tình cảm: Vận thế trung bình, trong mối quan hệ tình cảm có thể xuất hiện tình huống khiến đôi bên cảm thấy áp lực, muốn tìm cách giải quyết nhưng chưa tìm ra. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, nên vận động nhiều để cải thiện sự lo âu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử tồn tại nhiều tình huống phải cạnh tranh mới có được cơ hội. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc bạn có khá nhiều đối thủ cùng tranh dự án, đôi khi khi tiến hành còn dễ nảy sinh bất đồng quan điểm, xử lý ổn thỏa trong hoàn cảnh này chính là thể hiện thực lực của bạn. Tài lộc: Vận thế bình thường, cuộc sống hằng ngày có nhiều khoản chi tiêu, nên tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Tình cảm: Vận thế trung bình, tình cảm hai người thế nào bản thân các bạn tự hiểu, đừng chỉ làm màu cho đẹp mắt. Sức khỏe: Vận thế trung bình, vận động vừa phải là đủ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử tồn tại nhiều tình huống phải cạnh tranh mới có được cơ hội. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, trong công việc bạn có khá nhiều đối thủ cùng tranh dự án, đôi khi khi tiến hành còn dễ nảy sinh bất đồng quan điểm, xử lý ổn thỏa trong hoàn cảnh này chính là thể hiện thực lực của bạn. Tài lộc: Vận thế bình thường, cuộc sống hằng ngày có nhiều khoản chi tiêu, nên tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Tình cảm: Vận thế trung bình, tình cảm hai người thế nào bản thân các bạn tự hiểu, đừng chỉ làm màu cho đẹp mắt. Sức khỏe: Vận thế trung bình, vận động vừa phải là đủ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ dễ gặp phải nhiều chuyện khiến bạn tổn thương, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Sự nghiệp: Vận thế yếu, áp lực trong công việc lớn, thậm chí có thể phải chịu uất ức hoặc trách mắng, đừng để trong lòng, hãy nghĩ thoáng hơn. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, tình hình tài chính hàng ngày khó khăn hơn dự tính, nên nghĩ cách vừa tăng thu vừa tiết kiệm. Tình cảm: Vận thế yếu, khi ở bên người yêu nên hạn chế nói những lời dễ làm tổn thương nhau, đừng chỉ vì thoáng chốc mà gây đau lòng. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, cần đặc biệt chú ý tới vấn đề cảm xúc.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ dễ gặp phải nhiều chuyện khiến bạn tổn thương, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Sự nghiệp: Vận thế yếu, áp lực trong công việc lớn, thậm chí có thể phải chịu uất ức hoặc trách mắng, đừng để trong lòng, hãy nghĩ thoáng hơn. Tài lộc: Vận thế hơi yếu, tình hình tài chính hàng ngày khó khăn hơn dự tính, nên nghĩ cách vừa tăng thu vừa tiết kiệm. Tình cảm: Vận thế yếu, khi ở bên người yêu nên hạn chế nói những lời dễ làm tổn thương nhau, đừng chỉ vì thoáng chốc mà gây đau lòng. Sức khỏe: Vận thế hơi yếu, cần đặc biệt chú ý tới vấn đề cảm xúc.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hơi nôn nóng, cần cẩn trọng hơn để đảm bảo không mắc sai lầm. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, trong công việc đừng quá vội vàng, hiệu suất cao nhưng cũng cần chú ý đảm bảo chất lượng, ít mắc lỗi thì đã hơn được nhiều người rồi, cứ giữ vững như vậy. Tài lộc: Vận thế ổn, các dự án đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch là được, giữ sự khiêm tốn mới tránh được tổn thất. Tình cảm: Vận thế tốt, đối phương thích bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình, bạn nên dành cho họ phản hồi tích cực. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hơi nôn nóng, cần cẩn trọng hơn để đảm bảo không mắc sai lầm. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, trong công việc đừng quá vội vàng, hiệu suất cao nhưng cũng cần chú ý đảm bảo chất lượng, ít mắc lỗi thì đã hơn được nhiều người rồi, cứ giữ vững như vậy. Tài lộc: Vận thế ổn, các dự án đầu tư tài chính cứ làm theo kế hoạch là được, giữ sự khiêm tốn mới tránh được tổn thất. Tình cảm: Vận thế tốt, đối phương thích bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình, bạn nên dành cho họ phản hồi tích cực. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cần xác định rõ mình muốn gì, đừng để bản thân tiếp tục mông lung. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc nên làm theo kế hoạch đã định, đừng viện cớ để giảm chất lượng, như vậy không có lợi cho tiến độ dự án, thậm chí còn dễ bị phê bình. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên xuất phát từ nhu cầu thực tế của bản thân, đừng tham vọng quá cao. Tình cảm: Vận thế trung bình, nếu trong mối quan hệ không chú trọng việc giao tiếp thì làm sao có thể hòa hợp lâu dài. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nên vận động phù hợp với sức lực của mình.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cần xác định rõ mình muốn gì, đừng để bản thân tiếp tục mông lung. Sự nghiệp: Vận thế hơi yếu, trong công việc nên làm theo kế hoạch đã định, đừng viện cớ để giảm chất lượng, như vậy không có lợi cho tiến độ dự án, thậm chí còn dễ bị phê bình. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên xuất phát từ nhu cầu thực tế của bản thân, đừng tham vọng quá cao. Tình cảm: Vận thế trung bình, nếu trong mối quan hệ không chú trọng việc giao tiếp thì làm sao có thể hòa hợp lâu dài. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nên vận động phù hợp với sức lực của mình.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã thường xuất hiện những chuyện khiến tâm trạng rối loạn, đừng quá buồn phiền là được. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, đừng xem nhẹ tầm quan trọng của giao tiếp, giảm thiểu sai sót trong việc này sẽ giúp tăng hiệu suất, mọi chuyện nên được trao đổi rõ ràng, minh bạch. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong cuộc sống hằng ngày đừng tham gia các dự án làm tăng gánh nặng tài chính. Tình cảm: Vận thế trung bình, mối quan hệ phát triển bình thường, đôi bên đều không có nhiều thời gian để chăm sóc tình cảm. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nghỉ ngơi cho tốt là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã thường xuất hiện những chuyện khiến tâm trạng rối loạn, đừng quá buồn phiền là được. Sự nghiệp: Vận thế bình thường, đừng xem nhẹ tầm quan trọng của giao tiếp, giảm thiểu sai sót trong việc này sẽ giúp tăng hiệu suất, mọi chuyện nên được trao đổi rõ ràng, minh bạch. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong cuộc sống hằng ngày đừng tham gia các dự án làm tăng gánh nặng tài chính. Tình cảm: Vận thế trung bình, mối quan hệ phát triển bình thường, đôi bên đều không có nhiều thời gian để chăm sóc tình cảm. Sức khỏe: Vận thế bình thường, nghỉ ngơi cho tốt là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có nhiều việc bạn muốn làm, cứ làm từng bước là được. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, trong công việc bạn thể hiện khá năng động, học hỏi nhanh, thích thử sức với những nhiệm vụ mới, chỉ là không mấy hứng thú với những việc lặp đi lặp lại. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao khả năng đánh giá là điều quan trọng. Tình cảm: Vận thế ổn, bạn thích chia sẻ với đối phương những chuyện thú vị mà mình biết, nhưng lưu ý đừng để trông như quá nhiều chuyện. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, vận động nhẹ nhàng là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có nhiều việc bạn muốn làm, cứ làm từng bước là được. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, trong công việc bạn thể hiện khá năng động, học hỏi nhanh, thích thử sức với những nhiệm vụ mới, chỉ là không mấy hứng thú với những việc lặp đi lặp lại. Tài lộc: Vận thế bình thường, trong đầu tư tài chính nên tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao khả năng đánh giá là điều quan trọng. Tình cảm: Vận thế ổn, bạn thích chia sẻ với đối phương những chuyện thú vị mà mình biết, nhưng lưu ý đừng để trông như quá nhiều chuyện. Sức khỏe: Vận thế khá ổn, vận động nhẹ nhàng là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình công việc và cuộc sống hài hòa hơn, không còn nhiều sự khó chịu. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, những chuyện rắc rối trong công việc đã bớt đi, thị phi trong quan hệ đồng nghiệp cũng không còn nghiêm trọng, bạn có thể tập trung thời gian và tinh lực để làm nhiệm vụ. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đầu tư tài chính đừng mù quáng theo người khác, phải có năng lực suy nghĩ độc lập. Tình cảm: Vận thế tốt, người yêu của bạn có vẻ quan tâm quá nhiều đến ý kiến từ gia đình, bạn bè, hơi để ý đến thể diện. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình công việc và cuộc sống hài hòa hơn, không còn nhiều sự khó chịu. Sự nghiệp: Vận thế khá tốt, những chuyện rắc rối trong công việc đã bớt đi, thị phi trong quan hệ đồng nghiệp cũng không còn nghiêm trọng, bạn có thể tập trung thời gian và tinh lực để làm nhiệm vụ. Tài lộc: Vận thế ổn, trong đầu tư tài chính đừng mù quáng theo người khác, phải có năng lực suy nghĩ độc lập. Tình cảm: Vận thế tốt, người yêu của bạn có vẻ quan tâm quá nhiều đến ý kiến từ gia đình, bạn bè, hơi để ý đến thể diện. Sức khỏe: Vận thế rất tốt, cơ thể khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư muốn làm những điều có ý nghĩa, nhưng không dễ dàng tìm ra. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, bạn tuy là một người mờ nhạt trong công ty nhưng làm việc chăm chỉ, không gây rắc rối cho ai, chỉ cần chú ý học hỏi nâng cao năng lực thì sẽ tốt hơn. Tài lộc: Vận thế khá tốt, trong cuộc sống hằng ngày chỉ cần làm tốt những dự án đang có là được, đừng mạo hiểm thử thách quá khó. Tình cảm: Vận thế khá tốt, đối phương là người biết lắng nghe, khi bạn muốn giãi bày để giảm áp lực thì không có gì trở ngại. Sức khỏe: Vận thế ổn, vận động vừa phải có lợi cho cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư muốn làm những điều có ý nghĩa, nhưng không dễ dàng tìm ra. Sự nghiệp: Vận thế khá ổn, bạn tuy là một người mờ nhạt trong công ty nhưng làm việc chăm chỉ, không gây rắc rối cho ai, chỉ cần chú ý học hỏi nâng cao năng lực thì sẽ tốt hơn. Tài lộc: Vận thế khá tốt, trong cuộc sống hằng ngày chỉ cần làm tốt những dự án đang có là được, đừng mạo hiểm thử thách quá khó. Tình cảm: Vận thế khá tốt, đối phương là người biết lắng nghe, khi bạn muốn giãi bày để giảm áp lực thì không có gì trở ngại. Sức khỏe: Vận thế ổn, vận động vừa phải có lợi cho cơ thể.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT