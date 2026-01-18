Hà Nội

Trang Nemo tự tin khoe body “không chút mỡ thừa” khi diện bikini gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Trang Nemo tự tin khoe body “không chút mỡ thừa” khi diện bikini gợi cảm

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Trang Nemo nhanh chóng thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc, thon gọn trong trang phục bikini.

Trong những khung hình được chia sẻ, Trang Nemo lựa chọn thiết kế bikini tông nude phối cùng váy lưới mỏng và áo khoác nhẹ, tôn trọn lợi thế hình thể.
Vóc dáng của Trang Nemo gây ấn tượng với vòng eo nhỏ gọn, bụng phẳng lì cùng đôi chân thon dài, săn chắc.
Dù tạo dáng ngồi thư giãn trên sofa hay đứng giữa không gian resort ngập nắng, Trang Nemo vẫn toát lên sự khỏe khoắn, gợi cảm nhưng không kém phần tự nhiên.
Điểm cộng lớn trong loạt ảnh là sự hài hòa giữa body và thần thái.
Trang Nemo khoe làn da sáng mịn, đường cong rõ nét, không hề lộ dấu hiệu mỡ thừa. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái thoải mái giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi, tràn đầy năng lượng.
Nhiều ý kiến cho rằng vóc dáng hiện tại của nữ doanh nhân là kết quả của việc duy trì lối sống kỷ luật, chú trọng chăm sóc bản thân sau những biến cố trong cuộc sống.
Trang Nemo (tên thật Nguyễn Xuân Hương Trang, sinh năm 1992) là nữ doanh nhân và nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Việt Nam. Cô được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, mỹ phẩm online tại TP.HCM và sở hữu thương hiệu thời trang mang tên mình.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Trang Nemo cũng thường xuyên gây chú ý bởi phong cách thời trang táo bạo và đời sống cá nhân nhiều thăng trầm.
Về mặt pháp lý, năm 2024, Trang Nemo đã thi hành bản án 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ xô xát tại cửa hàng của mình vào đầu năm 2022. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 9/2024, cô trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội.
Bước sang năm 2026, Trang Nemo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của dư luận. Ngoài các hoạt động cá nhân và kinh doanh, đời tư của cô từng gây xôn xao với những thông tin xoay quanh việc ly hôn và ồn ào với chồng cũ trong năm 2025. Dù vậy, nữ doanh nhân cho thấy tinh thần tích cực khi liên tục xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tự tin và ngày càng gợi cảm.
