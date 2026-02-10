Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiết lộ đáng kinh ngạc về nguồn gốc 9.000 năm của cây ngô

Giải mã

Tiết lộ đáng kinh ngạc về nguồn gốc 9.000 năm của cây ngô

Ngô (Zea mays) là một trong những cây lương thực quan trọng nhất thế giới, gắn liền với lịch sử nông nghiệp và văn minh nhân loại.

T.B (tổng hợp)
Có nguồn gốc từ Trung Mỹ cổ đại. Cây ngô được thuần hóa từ loài cỏ hoang teosinte (chi Zea) cách đây khoảng 9.000 năm tại khu vực Mexico ngày nay. Từ một loài cây dại với hạt nhỏ và cứng, con người đã chọn lọc để tạo ra cây ngô có bắp lớn, hạt nhiều như hiện nay. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc từ Trung Mỹ cổ đại. Cây ngô được thuần hóa từ loài cỏ hoang teosinte (chi Zea) cách đây khoảng 9.000 năm tại khu vực Mexico ngày nay. Từ một loài cây dại với hạt nhỏ và cứng, con người đã chọn lọc để tạo ra cây ngô có bắp lớn, hạt nhiều như hiện nay. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng. Trong nhiều nền văn minh cổ như Maya và Aztec, ngô được xem là cây thiêng gắn với sự sống và thần linh. Hình ảnh ngô xuất hiện trong nghi lễ, thần thoại và nghệ thuật, cho thấy vai trò sâu sắc của loài cây này trong đời sống tinh thần con người. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng. Trong nhiều nền văn minh cổ như Maya và Aztec, ngô được xem là cây thiêng gắn với sự sống và thần linh. Hình ảnh ngô xuất hiện trong nghi lễ, thần thoại và nghệ thuật, cho thấy vai trò sâu sắc của loài cây này trong đời sống tinh thần con người. Ảnh: Pinterest.
Một trong những cây trồng năng suất cao nhất. So với nhiều cây lương thực khác, ngô cho sản lượng rất lớn trên cùng một diện tích canh tác. Nhờ khả năng quang hợp hiệu quả và thích nghi tốt, ngô trở thành cây trồng chủ lực tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong sản xuất lương thực và thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Pinterest.
Một trong những cây trồng năng suất cao nhất. So với nhiều cây lương thực khác, ngô cho sản lượng rất lớn trên cùng một diện tích canh tác. Nhờ khả năng quang hợp hiệu quả và thích nghi tốt, ngô trở thành cây trồng chủ lực tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong sản xuất lương thực và thức ăn chăn nuôi. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc hoa đực và hoa cái tách biệt. Cây ngô có hoa đực mọc ở ngọn và hoa cái phát triển thành bắp ở nách lá. Mỗi sợi râu ngô tương ứng với một hạt, và việc thụ phấn thành công quyết định trực tiếp số lượng hạt trên bắp. Cấu trúc này khiến ngô phụ thuộc nhiều vào gió. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc hoa đực và hoa cái tách biệt. Cây ngô có hoa đực mọc ở ngọn và hoa cái phát triển thành bắp ở nách lá. Mỗi sợi râu ngô tương ứng với một hạt, và việc thụ phấn thành công quyết định trực tiếp số lượng hạt trên bắp. Cấu trúc này khiến ngô phụ thuộc nhiều vào gió. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng màu sắc và chủng loại. Không chỉ có màu vàng quen thuộc, hạt ngô còn có thể mang màu trắng, đỏ, tím, xanh hoặc đen. Sự đa dạng này phản ánh kho tàng di truyền phong phú, được con người khai thác để phục vụ mục đích ẩm thực, trang trí và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng màu sắc và chủng loại. Không chỉ có màu vàng quen thuộc, hạt ngô còn có thể mang màu trắng, đỏ, tím, xanh hoặc đen. Sự đa dạng này phản ánh kho tàng di truyền phong phú, được con người khai thác để phục vụ mục đích ẩm thực, trang trí và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Pinterest.
Vai trò lớn trong ẩm thực toàn cầu. Ngô là nguyên liệu chính của hàng trăm món ăn trên thế giới, từ tortilla ở Mexico, polenta ở châu Âu đến bắp luộc, bỏng ngô quen thuộc. Bột, dầu và siro từ ngô cũng xuất hiện rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm. Ảnh: Pinterest.
Vai trò lớn trong ẩm thực toàn cầu. Ngô là nguyên liệu chính của hàng trăm món ăn trên thế giới, từ tortilla ở Mexico, polenta ở châu Âu đến bắp luộc, bỏng ngô quen thuộc. Bột, dầu và siro từ ngô cũng xuất hiện rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng vượt xa lĩnh vực thực phẩm. Ngoài việc ăn trực tiếp, ngô còn được dùng để sản xuất ethanol sinh học, nhựa phân hủy sinh học, dược phẩm và nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Điều này khiến cây ngô trở thành nguồn tài nguyên kinh tế chiến lược. Ảnh: Pinterest.
Ứng dụng vượt xa lĩnh vực thực phẩm. Ngoài việc ăn trực tiếp, ngô còn được dùng để sản xuất ethanol sinh học, nhựa phân hủy sinh học, dược phẩm và nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Điều này khiến cây ngô trở thành nguồn tài nguyên kinh tế chiến lược. Ảnh: Pinterest.
Khả năng thích nghi với nhiều kiểu khí hậu. Từ vùng ôn đới đến nhiệt đới, ngô có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau nếu đủ ánh sáng và nước. Nhờ đó, nó trở thành một trong những cây trồng phổ biến nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Khả năng thích nghi với nhiều kiểu khí hậu. Từ vùng ôn đới đến nhiệt đới, ngô có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau nếu đủ ánh sáng và nước. Nhờ đó, nó trở thành một trong những cây trồng phổ biến nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Nguồn gốc lịch sử cây ngô #Vai trò văn hóa của ngô #Năng suất và thích nghi của ngô #Đa dạng chủng loại và màu sắc #Ứng dụng trong ẩm thực toàn cầu #Sử dụng trong công nghiệp và năng lượng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT