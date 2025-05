Sự thật thú vị ít biết về tân Giáo hoàng Leo XIV

Chiều tối 8/5 (giờ Vatican), Hồng y Robert Francis Prevost đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267, lấy tông hiệu là Leo XIV. Ông là Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ. Ảnh: GI.



Sau khi sửa soạn trang phục xong, tân Giáo hoàng được đưa tới ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter, nơi ông lần đầu ra mắt công chúng. Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công và gửi lời chào đến mọi người. Ảnh: GI.



“Cầu bình an cho tất cả anh chị em. Đây là lời chào đầu tiên của Chúa phục sinh và tôi cũng muốn lời chào bình an này đi vào trái tim và gia đình chúng ta”, Giáo hoàng Leo XIV nói trước đám đông tại Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: Vatican Media. Giáo hoàng Leo XIV xúc động khi vẫy tay chào đám đông ở quảng trường bên dưới ban công. Ảnh: Vatican Media. Hàng chục nghìn người đã đổ về Quảng trường Thánh Peter để chào đón tân Giáo hoàng. Ảnh: Vatican Media. Trong bài phát biểu của mình, Giáo hoàng Leo XIV cũng gửi lời cảm ơn đến các Hồng y đã tín nhiệm chọn ông làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo. Ảnh: Vatican Media. Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz,... đã gửi lời chúc mừng tân Giáo hoàng. Ảnh: Vatican Media. Tân Giáo hoàng Leo XIV sinh ngày 14/9/1955 tại Chicago, Illinois (Mỹ). Ông lấy bằng cử nhân Toán học tại Đại học Villanova ở Pennsylvania và tiếp tục nhận bằng Thần học từ Liên đoàn Thần học Công giáo Chicago. Ảnh: Vatican Media. Sau đó, ông được gửi đến Rome để học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Saint Thomas Aquinas và được thụ phong linh mục vào tháng 6/1982. Ông từng giảng dạy luật giáo luật tại chủng viện ở Trujillo, Peru. Ảnh: Vatican News.Tân Giáo hoàng là giám mục tại Chiclayo, phía tây bắc Peru, từ năm 2015 đến 2023. Ảnh: GI. Giáo hoàng Leo XIV có thể nói nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Ý, Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Ông được Đức Giáo hoàng Francis phong làm Hồng y vào năm 2023. Tân Giáo hoàng Leo XIV được biết đến là người ít trả lời phỏng vấn với giới truyền thông và hiếm khi phát biểu trước công chúng. Ảnh: Vatican Media. Tân Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ tiếp tục những cải cách của người tiền nhiệm - cố Giáo hoàng Francis. Ảnh: GI. >>> Mời độc giả xem video: Tân Giáo hoàng Leo XIV phát biểu từ ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter (Nguồn video: The Guardian)

