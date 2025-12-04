Hà Nội

Tận mục loài voi lớn nhất hành tinh, ngà dài tới 4 mét

Giải mã

Tận mục loài voi lớn nhất hành tinh, ngà dài tới 4 mét

Voi ma mút hoàng gia (Mammuthus imperator) là một trong những loài voi lớn nhất từng tồn tại, để lại nhiều dấu ấn ngoạn mục trong kỷ băng hà.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những loài voi lớn nhất. Voi ma mút hoàng gia trưởng thành có thể cao hơn 4 mét và tới 13 tấn. Ảnh: Pinterest.
Có ngà dài đến hơn 4 mét. Ngà cong khổng lồ giúp chúng chiến đấu và tìm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Phủ lông dày để chống lạnh. Lớp lông dài và mỡ dưới da giúp chịu khí hậu băng giá. Ảnh: Pinterest.
Ăn cỏ và cây bụi lớn. Chế độ ăn của voi ma mút hoàng gia chủ yếu là thực vật vùng đồng bằng băng hà. Ảnh: britannica.com.
Họ hàng gần với voi hiện đại. Các nghiên cứu DNA cho thấy sự tương đồng đáng kể giữa voi ma mút hoàng gia với voi hiện đại. Ảnh: sciencephoto.com.
Sống ở Bắc Mỹ thời Pleistocen. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở nhiều bang thuộc Mỹ. Ảnh: renderosity.com.
Từng cùng tồn tại với con người. Bằng chứng khảo cổ cho thấy con người từng săn bắt chúng. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng cách đây hơn 10.000 năm. Khí hậu ấm lên và sự săn bắn của con người góp phần làm chúng biến mất. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Loài voi khổng lồ thời kỳ băng hà #Voi ma mút hoàng gia #Đặc điểm sinh học và hình thái #Vai trò trong hệ sinh thái Pleistocen #Quan hệ di truyền với voi hiện đại #Hóa thạch và bằng chứng khảo cổ

