Sự thật thú vị về nền văn minh Hy Lạp cổ đại

Kho tri thức

Sự thật thú vị về nền văn minh Hy Lạp cổ đại

Một số bí ẩn về nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã được giới khoa học giải mã. Qua đó, công chúng hiểu hơn về cuộc sống của người Hy Lạp vào hàng ngàn năm trước.

Tâm Anh (theo lolwot)
Để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào ban đêm mà không va phải đá ngầm hay đi vào vùng nước nông, người Hy Lạp thời cổ đại đã thắp lửa trên đỉnh đồi. Điều này giúp tăng khả năng định hướng của tàu thuyền. Ảnh: egypttoursportal.
Để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển vào ban đêm mà không va phải đá ngầm hay đi vào vùng nước nông, người Hy Lạp thời cổ đại đã thắp lửa trên đỉnh đồi. Điều này giúp tăng khả năng định hướng của tàu thuyền. Ảnh: egypttoursportal.
Người Hy Lạp cổ đại đã phát minh một trong những hình thức đầu tiên của tiền tệ. Đó chính là đồng tiền xu. Ảnh: The Trustees of the British Museum.
Người Hy Lạp cổ đại đã phát minh một trong những hình thức đầu tiên của tiền tệ. Đó chính là đồng tiền xu. Ảnh: The Trustees of the British Museum.
Học giả người Hy Lạp cổ đại là Anaximander được biết đến với vai trò quan trọng trong việc phát minh ra bản đồ. Ảnh: Public Domain.
Học giả người Hy Lạp cổ đại là Anaximander được biết đến với vai trò quan trọng trong việc phát minh ra bản đồ. Ảnh: Public Domain.
Cách đây hàng ngàn năm, người Hy Lạp sáng chế ra một hệ thống sưởi ấm trung tâm sử dụng đường ống chứa đầy nước ấm được đặt dưới sàn nhà. Nhờ vậy, những người sống trong ngôi nhà sẽ thấy ấm áp trong những tháng mùa Đông lạnh giá. Ảnh: mayaincaaztec.com.
Cách đây hàng ngàn năm, người Hy Lạp sáng chế ra một hệ thống sưởi ấm trung tâm sử dụng đường ống chứa đầy nước ấm được đặt dưới sàn nhà. Nhờ vậy, những người sống trong ngôi nhà sẽ thấy ấm áp trong những tháng mùa Đông lạnh giá. Ảnh: mayaincaaztec.com.
Vào thời cổ đại, người Hy Lạp dùng rất nhiều nước. Do nhu cầu lớn nên họ đã phát triển một hệ thống đường ống dẫn nước để đưa nước từ các ngọn núi về sử dụng. Một số ống dẫn nước vẫn còn được sử dụng ngày nay ở Athens. Ảnh: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images.
Vào thời cổ đại, người Hy Lạp dùng rất nhiều nước. Do nhu cầu lớn nên họ đã phát triển một hệ thống đường ống dẫn nước để đưa nước từ các ngọn núi về sử dụng. Một số ống dẫn nước vẫn còn được sử dụng ngày nay ở Athens. Ảnh: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images.
Người Hy Lạp còn nổi tiếng với việc phát minh ra bồn rửa mặt giúp cuộc sống thoải mái hơn. Ảnh: thecollector.com.
Người Hy Lạp còn nổi tiếng với việc phát minh ra bồn rửa mặt giúp cuộc sống thoải mái hơn. Ảnh: thecollector.com.
Các cối xay chạy bằng sức nước được phát hiện ở Perachora - thị trấn nhỏ ở Hy Lạp được xác định có niên đại vào khoảng thế kỷ 3. Điều này cho thấy cư dân Hy Lạp đã biết sử dụng sức nước để làm những việc nặng nhọc. Ảnh: Britannica.
Các cối xay chạy bằng sức nước được phát hiện ở Perachora - thị trấn nhỏ ở Hy Lạp được xác định có niên đại vào khoảng thế kỷ 3. Điều này cho thấy cư dân Hy Lạp đã biết sử dụng sức nước để làm những việc nặng nhọc. Ảnh: Britannica.
Người Hy Lạp cổ đại đã phát minh ra cửa tự động từ rất sớm. Họ sử dụng khí nén hoặc nước để tạo cửa tự động đóng mở. Những cánh cửa này được bố trí trong các đền thờ nhằm tăng thêm phần thần bí. Ảnh: greecehighdefinition.com.
Người Hy Lạp cổ đại đã phát minh ra cửa tự động từ rất sớm. Họ sử dụng khí nén hoặc nước để tạo cửa tự động đóng mở. Những cánh cửa này được bố trí trong các đền thờ nhằm tăng thêm phần thần bí. Ảnh: greecehighdefinition.com.
Quy hoạch đô thị thường được coi như là một khái niệm hiện đại nhưng trên thực tế, người Hy Lạp được cho đã thực hiện đầu tiên. Ảnh: greecehighdefinition.com.
Quy hoạch đô thị thường được coi như là một khái niệm hiện đại nhưng trên thực tế, người Hy Lạp được cho đã thực hiện đầu tiên. Ảnh: greecehighdefinition.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo lolwot)
#nền văn minh Hy Lạp #Hy Lạp cổ đại #Hy Lạp

