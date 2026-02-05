Hà Nội

Sự thật kinh ngạc về cây chua me đất mọc đầy vườn Việt Nam

Sự thật kinh ngạc về cây chua me đất mọc đầy vườn Việt Nam

Xuất hiện từ vườn nhà đến các hệ sinh thái tự nhiên, chua me đất là nhóm thực vật rất quen thuộc nhưng ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ.

T.B (tổng hợp)
Chi thực vật đa dạng trên toàn cầu. Chi chua me đất (Oxalis) gồm hơn 550 loài khác nhau, phân bố rộng khắp các châu lục, từ vùng nhiệt đới ẩm đến khu vực ôn đới mát mẻ. Sự đa dạng này khiến Oxalis trở thành một trong những chi thực vật thành công nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Lá ba thùy giống cỏ ba lá. Lá của chua me đất thường có ba thùy hình tim, rất dễ bị nhầm với cỏ ba lá (Trifolium). Tuy nhiên, hai nhóm này thuộc họ hoàn toàn khác nhau, chỉ giống nhau về hình thái chứ không có quan hệ họ hàng gần. Ảnh: Pinterest.
Vị chua đặc trưng do axit oxalic. Chua me đất có vị chua dễ nhận biết nhờ chứa axit oxalic trong lá và thân. Chất này tạo cảm giác mát, chua nhẹ khi ăn sống, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Pinterest.
Khả năng khép lá khi thiếu sáng. Một đặc điểm thú vị của Oxalis là lá có thể khép lại vào ban đêm hoặc khi trời nhiều mây. Hiện tượng này, gọi là vận động ngủ, giúp cây giảm mất nước và tránh tác động bất lợi từ môi trường. Ảnh: Pinterest.
Hoa nhỏ nhưng rực rỡ. Hoa chua me đất thường có màu vàng, hồng, tím hoặc trắng, nở thành từng cụm nhỏ nhưng rất nổi bật. Nhờ màu sắc bắt mắt, hoa Oxalis thu hút nhiều loài côn trùng thụ phấn. Ảnh: Pinterest.
Khả năng phát tán hạt độc đáo. Khi quả chín, vỏ quả của chua me đất có thể tự bật ra, bắn hạt đi xa khỏi cây mẹ. Cơ chế “tự bắn” này giúp loài cây nhỏ bé lan rộng hiệu quả trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Vừa là cây dại vừa là cây cảnh. Một số loài Oxalis bị xem là cỏ dại khó kiểm soát, nhưng nhiều loài khác lại được trồng làm cây cảnh nhờ lá và hoa đẹp. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó với ẩm thực và y học dân gian. Ở nhiều nơi, chua me đất được dùng làm rau ăn sống, nấu canh hoặc làm thuốc dân gian giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dù luôn cần sử dụng với liều lượng vừa phải. Ảnh: Pinterest.
