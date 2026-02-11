Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật khó tin về nguồn gốc cây dưa hấu

Giải mã

Sự thật khó tin về nguồn gốc cây dưa hấu

Cây dưa hấu (Citrullus lanatus) là loài thực vật quen thuộc ở vùng nhiệt đới, gắn liền với mùa hè nhờ vị ngọt mát và hàm lượng nước dồi dào.

T.B (tổng hợp)
Có nguồn gốc từ châu Phi khô hạn. Dưa hấu được cho là có xuất xứ từ các vùng sa mạc và bán sa mạc châu Phi, nơi tổ tiên của chúng đã tiến hóa để tích trữ nước trong quả nhằm thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc từ châu Phi khô hạn. Dưa hấu được cho là có xuất xứ từ các vùng sa mạc và bán sa mạc châu Phi, nơi tổ tiên của chúng đã tiến hóa để tích trữ nước trong quả nhằm thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Được trồng và lai tạo từ rất sớm. Dưa hấu đã được con người canh tác từ hàng nghìn năm trước, trải qua nhiều thế hệ chọn giống để có quả to, ngọt và ít hạt hơn. Ảnh: Pinterest.
Được trồng và lai tạo từ rất sớm. Dưa hấu đã được con người canh tác từ hàng nghìn năm trước, trải qua nhiều thế hệ chọn giống để có quả to, ngọt và ít hạt hơn. Ảnh: Pinterest.
Quả chứa tới hơn 90% là nước. Hàm lượng nước cao giúp dưa hấu trở thành loại quả giải nhiệt lý tưởng, đồng thời phản ánh chiến lược sinh tồn của cây trong môi trường khan hiếm nước. Ảnh: Pinterest.
Quả chứa tới hơn 90% là nước. Hàm lượng nước cao giúp dưa hấu trở thành loại quả giải nhiệt lý tưởng, đồng thời phản ánh chiến lược sinh tồn của cây trong môi trường khan hiếm nước. Ảnh: Pinterest.
Là cây thân bò phát triển nhanh. Dưa hấu thuộc họ Bầu bí, có thân bò dài, lá xẻ sâu và khả năng lan rộng trên mặt đất, giúp cây tận dụng tối đa ánh sáng và không gian sinh trưởng. Ảnh: Pinterest.
Là cây thân bò phát triển nhanh. Dưa hấu thuộc họ Bầu bí, có thân bò dài, lá xẻ sâu và khả năng lan rộng trên mặt đất, giúp cây tận dụng tối đa ánh sáng và không gian sinh trưởng. Ảnh: Pinterest.
Hoa đực và hoa cái tách biệt. Trên cùng một cây dưa hấu tồn tại hoa đực và hoa cái riêng biệt, quá trình thụ phấn thường nhờ côn trùng, đặc biệt là ong. Ảnh: d2seqvvyy3b8p2.cloudfront.net.
Hoa đực và hoa cái tách biệt. Trên cùng một cây dưa hấu tồn tại hoa đực và hoa cái riêng biệt, quá trình thụ phấn thường nhờ côn trùng, đặc biệt là ong. Ảnh: d2seqvvyy3b8p2.cloudfront.net.
Màu đỏ của ruột quả mang lợi ích sức khỏe. Sắc đỏ đặc trưng của dưa hấu đến từ lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, có lợi cho tim mạch và giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ảnh: Pinterest.
Màu đỏ của ruột quả mang lợi ích sức khỏe. Sắc đỏ đặc trưng của dưa hấu đến từ lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, có lợi cho tim mạch và giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Ảnh: Pinterest.
Hạt dưa cũng có giá trị dinh dưỡng. Hạt dưa hấu chứa nhiều protein, chất béo tốt và khoáng chất, ở nhiều nơi được rang hoặc chế biến thành món ăn vặt. Ảnh: Pinterest.
Hạt dưa cũng có giá trị dinh dưỡng. Hạt dưa hấu chứa nhiều protein, chất béo tốt và khoáng chất, ở nhiều nơi được rang hoặc chế biến thành món ăn vặt. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của mùa hè và lễ hội. Ở nhiều quốc gia, dưa hấu không chỉ là thực phẩm mà còn gắn liền với các lễ hội, trò chơi và hình ảnh vui tươi của những ngày hè rực nắng. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của mùa hè và lễ hội. Ở nhiều quốc gia, dưa hấu không chỉ là thực phẩm mà còn gắn liền với các lễ hội, trò chơi và hình ảnh vui tươi của những ngày hè rực nắng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Nguồn gốc cây dưa hấu từ châu Phi #Chức năng sinh tồn của cây dưa hấu #Cấu tạo và đặc điểm phát triển của dưa hấu #Vai trò của hoa đực và hoa cái trong thụ phấn #Lycopene và lợi ích sức khỏe của dưa hấu #Giá trị dinh dưỡng của hạt dưa hấu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT