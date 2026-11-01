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[SPOTLIGHT] Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay giá điện 5 bậc

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[SPOTLIGHT] Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay giá điện 5 bậc

Bộ Công Thương đề xuất bỏ điều kiện chờ điều chỉnh giá bán lẻ bình quân để áp dụng biểu giá điện 5 bậc, trong khi giá bình quân vẫn giữ ở mức 2.204 đồng/kWh.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Công Thương #Giá điện #Biểu giá điện 5 bậc #Điều chỉnh giá điện #Giá điện bình quân

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