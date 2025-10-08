Hà Nội

Kho tri thức

Soi tấm cỏ dệt hiếm có 3.000 năm, phát hiện chi tiết khó ngờ

Tấm cỏ dệt cổ xưa được tìm thấy ở Alaska không chỉ quý hiếm mà còn chứa đựng dấu vết lịch sử, phản ánh trình độ sáng tạo tinh tế của người tiền sử.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong quá trình khai quật một ngôi nhà gia tiên cổ xưa trên bờ hồ Karluk, đảo Kodiak, Alaska, các nhà khảo cổ đến từ Bảo Tàng Bản địa Alaska đã phát hiện ra một hiện vật lạ độc đáo. Ảnh: @Bảo Tàng Bản địa Alaska.
Đó là tấm dệt bằng cỏ quý hiếm có niên đại ước tính khoảng 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo Tàng Bản địa Alaska.
Tấm cỏ dệt này bị cháy xém một phần khi được tìm thấy. Ảnh: @Bảo Tàng Bản địa Alaska.
Khi quan sát kỹ tấm cỏ dệt, người ta thấy rằng những người làm ra chúng đã trải những sợi cỏ dài song song (sợi dọc) rồi cố định chúng bằng các hàng sợi đan vuông góc (sợi ngang). Ảnh: @Bảo Tàng Bản địa Alaska.
Tấm cỏ dệt này có vẻ như là mảnh chiếu dùng để trải nghỉ ngơi, do tự tay người Alutiiq cổ dệt nên. Ảnh: @Bảo Tàng Bản địa Alaska.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#tấm cỏ dệt #thực vật #cỏ #dệt vải #tấm chiếu #hiện vật

