Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sao Việt tự hào khi U23 Việt Nam giành huy chương đồng

Giải trí

Sao Việt tự hào khi U23 Việt Nam giành huy chương đồng

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 của đội tuyến Việt Nam khiến nhiều nghệ sĩ Việt phấn khích, tự hào.

Thu Cúc (tổng hợp)
U23 Việt Nam giành huy chương đồng (HCĐ) tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, Hòa Minzy vô cùng xúc động. Cô đã bật khóc khi theo dõi những phút cuối của trận đấu. Ảnh: FB Hòa Minzy.
U23 Việt Nam giành huy chương đồng (HCĐ) tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, Hòa Minzy vô cùng xúc động. Cô đã bật khóc khi theo dõi những phút cuối của trận đấu. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Hòa Minzy đã có một đêm 'không ngủ' vì U23 Việt Nam. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Hòa Minzy đã có một đêm 'không ngủ' vì U23 Việt Nam. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Nhà báo Lại Văn Sâm viết trên trang cá nhân về chiến thắng của U23 Việt Nam: "Quá tuyệt vời, quá xứng đáng, quá cảm xúc, quá yêu U23 Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin chúc mừng các chàng trai Việt Nam. Quá yêu Việt Nam". Ảnh: FB Lại Văn Sâm.
Nhà báo Lại Văn Sâm viết trên trang cá nhân về chiến thắng của U23 Việt Nam: "Quá tuyệt vời, quá xứng đáng, quá cảm xúc, quá yêu U23 Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin chúc mừng các chàng trai Việt Nam. Quá yêu Việt Nam". Ảnh: FB Lại Văn Sâm.
Lê Phương cùng chồng con theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc tranh HCĐ. Chia sẻ hình ảnh con trai mừng U23 Việt Nam, cô viết: "Nghị lực phi thường. Tôi yêu Việt Nam". Ảnh: FB Lê Phương.
Lê Phương cùng chồng con theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc tranh HCĐ. Chia sẻ hình ảnh con trai mừng U23 Việt Nam, cô viết: "Nghị lực phi thường. Tôi yêu Việt Nam". Ảnh: FB Lê Phương.
Gia đình Lê Phương thường xuyên cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: FB Lê Phương.
Gia đình Lê Phương thường xuyên cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: FB Lê Phương.
MC Thành Trung theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Anh viết trên trang cá nhân: "Quá dũng cảm và kiên cường, không thể tin được chúng ta đã vượt qua 2 hiệp phụ với chỉ 10 người". Ảnh: FB Võ Thành Trung.
MC Thành Trung theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Anh viết trên trang cá nhân: "Quá dũng cảm và kiên cường, không thể tin được chúng ta đã vượt qua 2 hiệp phụ với chỉ 10 người". Ảnh: FB Võ Thành Trung.
Trước chiến thắng của U23 Việt Nam, Thành Trung bày tỏ: "Hơn cả một bộ phim hành động. Một cái kết ngọt ngào cho hành trình phi thường này, có bài học và cả chiến thắng". Ảnh: FB Võ Thành Trung.
Trước chiến thắng của U23 Việt Nam, Thành Trung bày tỏ: "Hơn cả một bộ phim hành động. Một cái kết ngọt ngào cho hành trình phi thường này, có bài học và cả chiến thắng". Ảnh: FB Võ Thành Trung.
Trước hiệp phụ,Thành Trung viết trên trang cá nhân: "Hôm nay dù kết quả là thế nào thì U23 Việt Nam xứng đáng được vinh danh". Ảnh: FB Võ Thành Trung.
Trước hiệp phụ,Thành Trung viết trên trang cá nhân: "Hôm nay dù kết quả là thế nào thì U23 Việt Nam xứng đáng được vinh danh". Ảnh: FB Võ Thành Trung.
Tiến Luật (phải) động viên đội tuyển bóng đá Việt Nam trước giờ thi đấu: "Cứ hết mình thôi! Thắng thì vui, thua thì mình có thêm kinh nghiệm! Cố lên nha". Khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, nam diễn viên vô cùng vui mừng, phấn khích. Ảnh: FB Tiến Luật.
Tiến Luật (phải) động viên đội tuyển bóng đá Việt Nam trước giờ thi đấu: "Cứ hết mình thôi! Thắng thì vui, thua thì mình có thêm kinh nghiệm! Cố lên nha". Khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, nam diễn viên vô cùng vui mừng, phấn khích. Ảnh: FB Tiến Luật.
Ngô Kiến Huy cũng chúc mừng U23 Việt Nam. Ảnh: FB Ngô Kiến Huy.
Ngô Kiến Huy cũng chúc mừng U23 Việt Nam. Ảnh: FB Ngô Kiến Huy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#U23 Việt Nam #U23 Việt Nam giành huy chương đồng #sao Việt #Hòa Minzy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT