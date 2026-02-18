Hà Nội

Sao Việt rộn ràng trình làng sản phẩm âm nhạc chào Tết Nguyên đán 2026

Nhiều nghệ sĩ Việt giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ gửi gắm thông điệp sum vầy, các ca khúc còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đầu năm 2026, ca sĩ Trúc Nhân ra mắt MV Vạn sự như ý. Theo VTV, trong MV, nam ca sĩ vào vai người được lì xì, di chuyển quanh chiếc bánh chưng khổng lồ để lần lượt gặp gỡ và "nhận lộc đầu năm" từ gần 70 nghệ sĩ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
MV Vạn sự như ý khép lại bằng hình ảnh gia đình, đúng tinh thần sum vầy ngày Tết. Với Vạn sự như ý, Trúc Nhân gửi gắm thông điệp về sự kết nối, sẻ chia và niềm vui đoàn viên. Tính đến đầu tháng 2, MV thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: VTV.
Đan Trường thực hiện MV Tinh hoa Tết Việt. Theo An Ninh Thủ Đô, bài hát do Nguyễn Thương sáng tác, mang không khí tươi vui, rộn ràng. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Đan Trường cho biết, khác với mọi năm thường tất bật lưu diễn dọc miền đất nước Việt Nam, Tết năm nay, nam ca sĩ quyết định dành thời gian ở Mỹ để vừa đón năm mới bên con trai Thiên Từ vừa mang tiếng hát phục vụ bà con Việt kiều. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Nhật Kim Anh giới thiệu MV Bao lì xì. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết, sản phẩm âm nhạc không hoành tráng nhưng mang lại sự ấm áp, thấy lòng mình mềm ra một chút, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để quay về. Ảnh: FB Nhật Kim Anh.
Ca sĩ Isaac ra mắt ca khúc Hơn ngàn mùa Xuân. Theo Tiền Phong, bài hát mang tiết tấu sôi động, vui tươi và gợi không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới. Ảnh: Tiền Phong.
Thông điệp mà Isaac gửi gắm qua bài hát là: “Có ba có mẹ là hơn ngàn mùa Xuân”. Không cần đợi đến Tết mới về nhà, bởi gia đình luôn là điều quý giá nhất. Ảnh: Tiền Phong.
Ái Phương ra mắt MV Vẫn tin vào ngọt ngào. Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Ái Phương sáng tác ca khúc từ năm 2023. Bài hát như một lời động viên dịu dàng trước thời khắc chuyển giao năm mới. Từ những cảm xúc đời thường, bài hát nhắc mỗi người hãy cho phép bản thân tin vào những điều tử tế, ngay cả khi cuộc sống chưa trọn vẹn. Ảnh: FB Ái Phương.
MV Vẫn tin vào ngọt ngào có sự tham gia của nghệ sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Trúc Nhân, ca sĩ Jun Phạm. Ảnh: FB Ái Phương.
