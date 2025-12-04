Hà Nội

Rạng sáng 5/12, "siêu trăng lạnh" sẽ bùng nổ trên bầu trời

"Siêu trăng lạnh" sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 6h14 sáng 5/12 theo giờ Việt Nam. Người yêu thiên văn tại Việt Nam có thể quan sát hiện tượng thiên văn này.

Tâm Anh (theo Livescience, Time and Date)
"Siêu trăng lạnh" (Cold Moon) là kỳ Trăng tròn thứ 12 và cũng là cuối cùng của năm 2025. Siêu trăng sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc lúc 18h14 (giờ EST) ngày 4/12 (tức 6h14 sáng 5/12 theo giờ Việt Nam). Ảnh: Getty Images.
"Siêu trăng lạnh" (Cold Moon) là kỳ Trăng tròn thứ 12 và cũng là cuối cùng của năm 2025. Siêu trăng sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc lúc 18h14 (giờ EST) ngày 4/12 (tức 6h14 sáng 5/12 theo giờ Việt Nam). Ảnh: Getty Images.
Theo cách gọi của phương Tây, trăng tròn tháng 12 được gọi là "siêu trăng lạnh". Đây là siêu trăng thứ 3 trong chuỗi siêu trăng liên tiếp từ tháng 10 năm nay và chỉ đứng sau “Trăng Hải Ly” tháng 11 về kích thước. Ảnh: pjsells/Getty Images.
Theo cách gọi của phương Tây, trăng tròn tháng 12 được gọi là "siêu trăng lạnh". Đây là siêu trăng thứ 3 trong chuỗi siêu trăng liên tiếp từ tháng 10 năm nay và chỉ đứng sau "Trăng Hải Ly" tháng 11 về kích thước. Ảnh: pjsells/Getty Images.
Vào thời điểm trăng tròn tuyệt đối, Mặt Trăng sẽ cách Trái Đất khoảng 357.219 km, vẫn xa hơn một chút so với siêu trăng hải ly của tháng 11 (356.980 km). Tuy nhiên thời tiết tháng 12 sẽ đem lại điều kiện quan sát lý tưởng hơn so với tháng 11. Ảnh: azat.tv.
Vào thời điểm trăng tròn tuyệt đối, Mặt Trăng sẽ cách Trái Đất khoảng 357.219 km, vẫn xa hơn một chút so với siêu trăng hải ly của tháng 11 (356.980 km). Tuy nhiên thời tiết tháng 12 sẽ đem lại điều kiện quan sát lý tưởng hơn so với tháng 11. Ảnh: azat.tv.
Theo Science Alert, không khí lạnh có độ ẩm thấp khiến bầu trời trong hơn, giúp siêu trăng trông như sáng và rõ ràng hơn nhất là khi bạn chụp ảnh. Ảnh: ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS/ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS.
Theo Science Alert, không khí lạnh có độ ẩm thấp khiến bầu trời trong hơn, giúp siêu trăng trông như sáng và rõ ràng hơn nhất là khi bạn chụp ảnh. Ảnh: ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS/ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS.
Theo Science Alert, không khí lạnh có độ ẩm thấp khiến bầu trời trong hơn, giúp siêu trăng trông như sáng và rõ ràng hơn nhất là khi bạn chụp ảnh. Ảnh: ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS/ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS.
Theo Science Alert, không khí lạnh có độ ẩm thấp khiến bầu trời trong hơn, giúp siêu trăng trông như sáng và rõ ràng hơn nhất là khi bạn chụp ảnh. Ảnh: ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS/ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS.
Các nhà khoa học tính toán "siêu trăng lạnh" sẽ lớn hơn khoảng 8% và sáng hơn 16% so với trăng tròn thông thường. Ảnh: traumlichtfabrik / Getty Images.
Các nhà khoa học tính toán "siêu trăng lạnh" sẽ lớn hơn khoảng 8% và sáng hơn 16% so với trăng tròn thông thường. Ảnh: traumlichtfabrik / Getty Images.
"Siêu trăng lạnh" nằm ở vị trí cao hơn tất cả các Trăng tròn khác và xuất hiện gần như trực diện. Theo đó, người yêu thiên văn trên thế giới cũng như ở Việt Nam có thể quan sát rõ siêu trăng lần này. Ảnh: Getty Images/iStockphoto.
"Siêu trăng lạnh" nằm ở vị trí cao hơn tất cả các Trăng tròn khác và xuất hiện gần như trực diện. Theo đó, người yêu thiên văn trên thế giới cũng như ở Việt Nam có thể quan sát rõ siêu trăng lần này. Ảnh: Getty Images/iStockphoto.
Nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm "siêu trăng lạnh", người yêu thiên văn sẽ phải chờ tới ngày 3/1/2026 để có thể chiêm ngưỡng "siêu trăng sói". Ảnh: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images.
Nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm "siêu trăng lạnh", người yêu thiên văn sẽ phải chờ tới ngày 3/1/2026 để có thể chiêm ngưỡng "siêu trăng sói". Ảnh: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Livescience, Time and Date)
#Hiện tượng siêu trăng lạnh #Chuỗi siêu trăng liên tiếp 2025 #Kích thước và độ sáng của siêu trăng

