Quỳnh Alee khoe loạt ảnh đi ngắm tuyết, netizen chỉ chú ý tới một bức hình

Loạt ảnh của Quỳnh Alee không chỉ thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp, outfit thời thượng mà netizen còn chú ý đến chi tiết đặc biệt trong một bức hình.
Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Athens đã khai quật được một mảnh vỡ của bia mộ từ thời Hy Lạp cổ đại, trên đó có khắc họa đôi trẻ sơ sinh.
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể khỉ quý hiếm do người dân ở xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp. Đó là loài khỉ đuôi lợn quý hiếm.
Bên cạnh những chậu hoa truyền thống, vài năm gần đây, bonsai mini trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.
Mới đây, MC Thu Hương VTV (Tạ Thu Hương, sinh năm 1986) đã chia sẻ về tình hình đôi mắt của mình thu hút sự chú ý từ công chúng.
NSND Thu Quế từng vào top 10 Người đẹp Hà Nội năm 1989, hiện tại sở hữu nhan sắc đằm thắm. Mới đây, cô chia sẻ bộ ảnh chụp giữa đồi cỏ hồng.
Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu căng thẳng đã đưa U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á 2026.
Mẫu xe Kia EV6 2026 chạy điện đang chuẩn bị cập bến các showroom tại Úc, nơi chi nhánh địa phương của hãng xe Hàn Quốc vừa công bố chi tiết giá bán.
Lần đầu tiên sau nhiều năm xây dựng hình ảnh “YouTuber giàu nhất Việt Nam”, Khoa Pug thừa nhận anh đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi chờ đợi câu trả lời của đối phương sau khi tỏ tình và có thêm thu nhập bổ sung.
Không đơn thuần là nơi ẩn náu giữa thành phố, ngôi nhà còn mang đến tĩnh lặng về cảm giác của cuộc sống đô thị, chậm rãi hơn và xanh hơn.
Xuất hiện trong chuyến du lịch Cáp Nhĩ Tân (Harbin, Trung Quốc), Hoàng Anh Ốc gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và phong thái cuốn hút.
Ca sĩ Thanh Thảo vừa tiết lộ lý do vẫn đắt show dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát.
Người Somali là một trong những cộng đồng du mục đặc sắc nhất châu Phi, sở hữu lịch sử lâu đời và bản sắc văn hóa rất riêng.
Mới đây, ca sĩ Đoan Trường bất ngờ gặp lại Hoa hậu Lý Thu Thảo trong đoàn du lịch khám phá thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc sau hơn 30 năm.
Đã tìm thấy công cụ bằng xương có niên đại 1,5 triệu năm, ngay lập tức phát hiện này gây xôn xao các tín đồ khảo cổ học.
Cây baobab thường có chiều cao từ 5 - 25m, thậm chí có cây cao tới 30m. Nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy loài cây này có thể sống tới 3.000 năm.
Phú Quốc bước vào mùa biển đẹp nhất trong năm, Nam đảo thu hút du khách với loạt trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến các show diễn đêm đặc sắc.
Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Huyền Lizzie ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong những thiết kế áo dài truyền thống.
Sau gần một thập kỷ đồng hành và 7 năm về chung nhà, Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên hai con “đủ nếp, đủ tẻ”.
Kết quả kiểm tra xác ướp tìm thấy gần một mỏ ngọc lam ở sa mạc Atacama cho thấy người đàn ông này là một thợ mỏ tử vong trong vụ tai nạn lao động thương tâm.