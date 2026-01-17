Hà Nội

Quỳnh Alee khoe loạt ảnh đi ngắm tuyết, netizen chỉ chú ý tới một bức hình

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Alee khoe loạt ảnh đi ngắm tuyết, netizen chỉ chú ý tới một bức hình

Loạt ảnh của Quỳnh Alee không chỉ thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp, outfit thời thượng mà netizen còn chú ý đến chi tiết đặc biệt trong một bức hình.

Trầm Phương
Mới đây, nữ TikToker đình đám Quỳnh Alee đã khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi đăng tải bộ ảnh check-in cực ngọt ngào trong chuyến du lịch nước ngoài. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa như phim ngôn tình, nhan sắc trong trẻo của cô nàng nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quỳnh Alee diện outfit mùa đông năng động nhưng không kém phần sành điệu với áo phao trắng, chân váy ngắn phối cùng tất chân và mũ len lông cừu ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng hồng rạng rỡ cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp cô nàng trông giống như một "nàng thơ" giữa mùa đông giá rét. (Ảnh: IGNV)
Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ đã dành lời khen có cánh cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ streamer: "Thiên thần luôn", "siêu mê". (Ảnh: IGNV)
Dù nhan sắc của Quỳnh Alee rất cuốn hút, nhưng "thám tử mạng" lại nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào bức hình cô nàng đang ngồi xổm và chỉ tay vào dòng chữ được viết nắn nót trên mặt tuyết. (Ảnh: IGNV)
Dòng chữ "SGP Fish" hiện lên rõ mồn một giữa lớp tuyết trắng. Đây không phải ai xa lạ mà chính là Lương Hoàng Phúc - "ngôi sao" đường giữa của đội tuyển Liên Quân Mobile lừng danh Saigon Phantom, đồng thời là bạn trai đã công khai từ lâu của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Hành động này của Quỳnh Alee nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía netizen. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Alee và SGP Fish chính thức công khai hẹn hò vào khoảng tháng 5/2024, ngay trước thềm chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân. Kể từ đó, cặp đôi "trai tài gái sắc" này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng Esports và mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Dù từng có khoảng thời gian vướng nghi vấn rạn nứt hay chịu áp lực từ những bình luận tiêu cực, cả hai vẫn chọn cách đồng hành và bảo vệ nhau. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Alee thường xuyên xuất hiện tại hàng ghế khán giả để cổ vũ bạn trai trong các trận đấu quan trọng, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc giúp Fish thăng hoa trên sàn đấu. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Alee #tuyết #SGP Fish #du lịch #ngôi sao liên quân #bạn gái tuyển thủ

