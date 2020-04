Trung Quốc đang lấp liếm thiệt hại vụ cháy tàu đổ bộ Type 075?

Mới đây vào sáng ngày 11/4/2020 tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa ở Thượng Hải, tàu đổ bộ tấn công Type 075 của Trung Quốc đã bất ngờ bốc cháy khi đang được hoàn thiện. Nguồn ảnh: BMDP. Một loạt các tài khoản mạng xã hội của Trung Quốc sau đó đã đăng tải những hình ảnh ghi lại hiện trường vụ việc. Nguồn ảnh: BMDP. Có thể thấy, vụ cháy dường như bốc ra từ khoang dưới cùng của tàu đổ bộ tấn công Type 075 khiến khói lửa bao trùm toàn bộ tàu vận tải đổ bộ này. Nguồn ảnh: BMDP. Cận cảnh khoang dưới của tàu đổ bộ Type 075 bị bám muội đen khịt sau vụ cháy hôm 11/4 vừa rồi. Nguồn ảnh: BMDP. Dựa vào việc muội bám ở khoang sau tàu, truyền thông quốc tế đặt giả thuyết nhiều khả năng vụ cháy xảy ra ở khoang dưới cùng - có thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ kết cấu của tàu. Nguồn ảnh: BMDP. Với lượng khói bốc ra quá nhiều như này, quy mô của đám cháy rõ ràng là không nhỏ. Trong trường hợp một đám cháy lớn diễn ra trên tàu, thiết bị điện sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Sự co giãn không đồng đều khi gặp lửa của các loại vật liệu khác nhau cũng có thể khiến kết cấu của tàu bị tổn hại nghiêm trọng. Nguồn ảnh: BMDP. Các kênh thông tin chính thống của chính quyền Trung Quốc sau đó đã trích đăng lời phát biểu của lực lượng hải quân nước này, khẳng định rằng vụ cháy "trong tầm kiểm soát" và "không gây thiệt hại quá lớn". Nguồn ảnh: BMDP. Truyền thông Trung Quốc còn khẳng định rằng tàu đổ bộ tấn công Type 075 vẫn sẽ kịp phục hồi và hoàn thiện nốt trước khi tham gia cuộc diễn tập với Hạm đội Nam Hải tháng 9 tới. Nguồn ảnh: BMDP. Một điều khá khó hiểu đó là thường mọi tàu chiến hiện nay đều có hệ thống chữa cháy tự động - kể cả những tàu dân sự cũng được trang bị. Tuy nhiên đám cháy trên tàu Type 075 vẫn diễn ra khá lớn. Nguồn ảnh: BMDP. Hai bức hình chụp cùng từ một khoảng cách so sánh thiệt hại của tàu Type 075 trước và sau khi xảy ra vụ cháy. May mắn là có vẻ như phần kiến trục thượng tầng không bị ảnh hưởng. Nguồn ảnh: BMDP. Type -75 được đóng tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa là tàu đổ bộ tấn công đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất. Tàu có độ giãn nước 40.000 tấn, mang theo được tối đa 30 trực thăng. Nguồn ảnh: BMDP. Ngoài việc mang theo được trực thăng, tàu còn có khoang đổ bộ ngay sát mớm nước, cho phép triển khai các tàu đệm khí, thiết giáp lội nước hay đổ lính thuỷ quân lục chiến. Nguồn ảnh: BMDP. Video Sức mạnh của đội tàu đổ bộ trong biên chế của Hải quân Trung Quốc.

