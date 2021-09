Lý do dòng AK như của Việt Nam vẫn đáng tin cậy nhất?

Súng trường tấn công AK vẫn là khẩu súng trường tiến công duy nhất có khả năng hoạt động trong sa mạc hoặc trong các cơn bão tuyết, cũng như trong các cơn mưa nhiệt đới hoặc bùn lầy. Những tính năng này đã khiến nó trở thành vũ khí được nhiều quân đội trên toàn cầu lựa chọn. Nhiều chuyên gia đã hỏi đại diện của Kalashnikov Concern, bằng cách nào để họ tạo ra một vũ khí độc đáo như dòng AK-47 từ những năm 1947 và tại sao nó vẫn là vũ khí đáng tin cậy nhất, sau hơn 70 năm ra đời.

Có một số lý do lý giải tại sao AK là một trong những súng trường tấn công đáng tin cậy nhất. Đầu tiên là hệ thống thử nghiệm và đánh giá vũ khí của Nga được xây dựng từ sau Thế chiến 2, hệ thống này phân tích kinh nghiệm của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và đặt ra các yêu cầu cải tiến đối với vũ khí nhỏ phải tuân thủ. Kể từ đó, ưu tiên hàng đầu luôn là độ tin cậy; nếu một khẩu súng không được thử nghiệm trong môi trường thực tế, nơi nó sẽ được sử dụng, thì sẽ không được chấp nhận đưa vào biên chế; Vladimir Onokoy, người đứng đầu Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự đã trả lời câu hỏi. Lý do tiếp theo là chất lượng và tính năng mới được các kỹ sư thiết kế đưa vào thế hệ AK mới. Do đó, khi các khẩu AK do Nga sản xuất, được thử nghiệm cùng với các bản sao của AK được sản xuất ở các nước khác, thì chỉ những khẩu AK của Nga mới vượt qua được các bài kiểm tra. Phòng thử nghiệm vũ khí của Quân đội Nga nằm ở ngoại ô Moscow và có một số phòng mô phỏng một số địa hình như sa mạc, bão tuyết cũng như mưa nhiệt đới và trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác. Theo nghĩa đen, nơi đây có đủ thời tiết của những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới, mà súng có thể được sử dụng. Có những thử nghiệm mang tính bắt buộc được tiến hành liên tục; lúc đầu, các kỹ sư làm nóng khẩu súng lên đến +60 độ C và sau đó đưa chúng vào môi trường sa mạc, căn phòng nơi công nghệ mới nhất bắt chước bão cát, để cho cát bám vào súng. Tiếp theo, một kỹ sư đưa vũ khí đến trường bắn gần đó để tìm hiểu xem nó có khả năng hoạt động hay không. Theo các kỹ sư của nhà máy, rất nhiều súng trường tấn công từ khắp nơi trên thế giới, bắt đầu bị trục trặc vào thời điểm này. Sau đó, súng trường được đưa đến một buồng nhiệt đới, nơi những cơn mưa lớn làm đất hóa lỏng, khiến nó trở thành bùn loãng; yếu tố thời tiết này thường ngăn cản các bộ phận của súng hoạt động. Và nếu vũ khí vẫn có khả năng hoạt động trong điều kiện như vậy, nó sẽ được đưa đến khoang cuối cùng với điều kiện thời tiết dưới 0 độ; nơi nước, bụi và chất bẩn bên trong đóng băng, làm bất động các bộ phận chuyển động. Chỉ khi vũ khí vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm liên tiếp này, nó mới có thể được đưa tới các cuộc thử nghiệm tính năng và được xem xét sử dụng cho quân đội Nga. Với tất cả những thử nghiệm khắc nghiệt này, đã tạo lên sự khác biệt về kỹ thuật của AK so với các đối thủ. Những bài kiểm tra đối với khẩu súng trường tấn công AK, giúp nó phân biệt với súng của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp từ Mỹ, Đức, Séc và Israel. Thiết kế của AK đảm bảo độ tin cậy với các khe hở cho phép cát, bụi rơi xuống đáy hoặc ra ngoài theo các khe, nơi chúng sẽ không cản trở hoạt động; trong khi hệ thống trích khí được điều chỉnh để đảm bảo đủ cho các bộ phận của súng hoạt động trong bất kỳ môi trường nào. Và như cựu lính bắn tỉa của FSB, Ivan Alekseev đã có nhận xét, khẩu AK có tối thiểu các bộ phận chuyển động; súng có thiết kế đơn giản, hoạt động với xung nhịp tăng lên của cơ chế trích khí, giúp loại bỏ tất cả bụi bẩn bám trên vũ khí. Chuyên gia vũ khí Nga nhận xét: “Bụi bẩn sẽ đọng lại trên các chi tiết nhỏ trong các súng tự động của Mỹ và Đức, khiến chúng không thể làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt. Có thể súng của họ có thiết kế tinh vi và độ chính xác cao hơn; còn súng của chúng tôi, chế tạo cho một người chưa bao giờ cầm vũ khí trong tay, nhưng có thể xử lý nó trong mọi tình huống”. Vậy tại sao các công ty nước ngoài không làm cho vũ khí của họ trở nên đáng tin cậy, vì điều này liên quan đến quan điểm chiến lược về chiến tranh; “Họ không chế tạo súng trường chống bụi bẩn, bởi vì họ không chuẩn bị cho cuộc chiến ở sa mạc hay đầm lầy”. “Mỹ và châu Âu chuẩn bị súng cho các cuộc chiến trong tương lai với các hoạt động chính xác và xung đột ban đêm; trong khi chỉ huy quân đội Nga vẫn cho rằng, cuộc chiến tương lai vẫn là cuộc chiến tổng lực. Đây là hai loại hình chiến tranh khác nhau và chúng yêu cầu các hệ thống vũ khí khác nhau”; chuyên gia Alerseev kết luận. Chuyên gia Nga đã “thử nghiệm tra tấn” khẩu M-16 và AK-74, khẩu M-16 bắt đầu trục trặc sau khi bắn 6 băng đạn liên tiếp, trong khi khẩu AK-74 của Liên Xô vẫn có khả năng bắn. Chuyên gia Nga cho rằng, quân đội Mỹ và châu Âu có hệ thống tiếp tế tốt hơn; nếu vũ khí của họ bị trục trặc, các đơn vị cung cấp của họ sẽ ngay lập tức cung cấp vũ khí mới. Người Nga đã chế tạo ra vũ khí của họ để trang bị một lần và mãi mãi, với chi phí rẻ và độ tin cậy rất cao; do vậy AK chắc chắn là vũ khí lục quân tốt nhất. Trong khi những khẩu súng của Mỹ và Châu Âu chắc chắn tốt hơn cho các hoạt động chính xác; chuyên gia Nga kết luận. Nguồn ảnh: Pinterest. Tường tận cách súng AK-47 hoạt động - cơ chế hoạt động cực kỳ đơn giản của AK-47 khiến nó trở thành thứ vũ khí rất hiệu quả. Nguồn: Fox.



