Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ngoài đánh nhau giỏi còn biết làm gì?

Ra đời ngày 13/12/1636, tới nay Vệ binh Quốc gia Mỹ là lực lượng "già" nhất của đất nước này, già hơn cả nước Mỹ và già hơn phần lớn các quốc gia ở châu Mỹ được thành lập sau này. Nguồn ảnh: BI. Với gần 400 năm kinh nghiệm của mình, lực lượng vệ binh quốc gia không chỉ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu mà đây còn là lực lượng dự bị cực kỳ quan trọng, phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong lòng nước Mỹ khi cần. Nguồn ảnh: BI. Trên lý thuyết, Vệ binh Quốc gia sẽ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ khỏi mọi mối nguy hại từ trong, ngoài quốc gia này, đe doạ đến an toàn của người dân và của nhà nước Liên Bang. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, thực tế thì Vệ binh Quốc gia thậm chí còn tham chiến khắp thế giới cùng với Thuỷ quân Lục chiến hay Lục quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Vừa tham chiến ở nước ngoài, vừa đảm bảo an ninh nội địa khiến Vệ binh Quốc gia Mỹ có quân số đông đảo, sẵn sàng "căng mình" ra thực hiện mọi nhiệm vụ khi cần. Nguồn ảnh: BI. Vệ binh Quốc gia Mỹ đối phó với những thảm hoạ thiên nhiên, đưa hàng viện trợ đến những nơi bị chia cắt trong cơn bão Florence. Nguồn ảnh: BI. Với trang bị quân sự cực kỳ hiện đại bao gồm trực thăng, máy bay vận tải hạng nặng và thiết giáp lội nước, khả năng ứng phó với thiên tai của Vệ binh Quốc gia Mỹ vượt trội hơn so với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn rất nhiều lần. Nguồn ảnh: BI. Những loại phương tiện chiến đấu của Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng không phải là hạng xoàng. Lực lượng này được trang bị không thua kém gì so với Thuỷ quân Lục chiến. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí nếu xét về quy mô, Thuỷ quân Lục chiến còn thua kém so với Vệ binh Quốc gia vài phần. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng vận tải đa năng BlackHawk của Vệ binh Quốc gia Mỹ làm nhiệm vụ cứu hoả. Nguồn ảnh: BI. Vệ binh Quốc gia Mỹ kiểm soát dung nham nóng chảy phát ra từ một núi lửa ở Hawaii, Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của lực lượng Vệ binh Quốc gia Philippines.

Ra đời ngày 13/12/1636, tới nay Vệ binh Quốc gia Mỹ là lực lượng "già" nhất của đất nước này, già hơn cả nước Mỹ và già hơn phần lớn các quốc gia ở châu Mỹ được thành lập sau này. Nguồn ảnh: BI. Với gần 400 năm kinh nghiệm của mình, lực lượng vệ binh quốc gia không chỉ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu mà đây còn là lực lượng dự bị cực kỳ quan trọng, phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong lòng nước Mỹ khi cần. Nguồn ảnh: BI. Trên lý thuyết, Vệ binh Quốc gia sẽ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ khỏi mọi mối nguy hại từ trong, ngoài quốc gia này, đe doạ đến an toàn của người dân và của nhà nước Liên Bang. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên, thực tế thì Vệ binh Quốc gia thậm chí còn tham chiến khắp thế giới cùng với Thuỷ quân Lục chiến hay Lục quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Vừa tham chiến ở nước ngoài, vừa đảm bảo an ninh nội địa khiến Vệ binh Quốc gia Mỹ có quân số đông đảo, sẵn sàng "căng mình" ra thực hiện mọi nhiệm vụ khi cần. Nguồn ảnh: BI. Vệ binh Quốc gia Mỹ đối phó với những thảm hoạ thiên nhiên, đưa hàng viện trợ đến những nơi bị chia cắt trong cơn bão Florence. Nguồn ảnh: BI. Với trang bị quân sự cực kỳ hiện đại bao gồm trực thăng, máy bay vận tải hạng nặng và thiết giáp lội nước, khả năng ứng phó với thiên tai của Vệ binh Quốc gia Mỹ vượt trội hơn so với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn rất nhiều lần. Nguồn ảnh: BI. Những loại phương tiện chiến đấu của Vệ binh Quốc gia Mỹ cũng không phải là hạng xoàng. Lực lượng này được trang bị không thua kém gì so với Thuỷ quân Lục chiến. Nguồn ảnh: BI. Thậm chí nếu xét về quy mô, Thuỷ quân Lục chiến còn thua kém so với Vệ binh Quốc gia vài phần. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng vận tải đa năng BlackHawk của Vệ binh Quốc gia Mỹ làm nhiệm vụ cứu hoả. Nguồn ảnh: BI. Vệ binh Quốc gia Mỹ kiểm soát dung nham nóng chảy phát ra từ một núi lửa ở Hawaii, Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của lực lượng Vệ binh Quốc gia Philippines.