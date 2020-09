Lộ diện tàu sân bay 80.000 tấn Trung Quốc: Tốc độ đóng kinh hoàng!

Mạng quân sự Nga mới đây đăng tải các bức ảnh được cho là cơ sở đang chế tạo tàu sân bay thứ 3 của Hải quân Trung Quốc. Nhìn từ góc chụp, các bức ảnh có vẻ được chụp lại từ trên không, dường như có sự cho phép từ Quân đội Trung Quốc khi mà đây được xem là khu vực “mật”. Các bức ảnh cho thấy, tính tới thời điểm tháng 9/2020, tàu sân bay được định danh là Type 003 đang dần thành hình khi các modude phần thân khổng lồ đang được ghép nối. Giới phân tích ước tính, nhìn vào tàu sân bay mới lớn hơn đáng kể so với tàu sân bay Sơn Đông (CV-17) được chế tạo theo kiểu của chiếc CV-16 Liêu Ninh. Cụ thể, Type 003 có thể có lượng giãn nước lên tới 80-85.000 tấn, tiệm cận các tàu sân bay Nimitz của Hải quân Mỹ. Năm 2018, tạp chí The Diplomat dự đoán tàu sân bay Type 003 có lẽ được hạ thủy trong năm 2020, tuy nhiên nhìn tiến độ hiện tại thì xem ra phải tới năm 2021 con tàu mới có thể hạ thủy. Tốc độ chậm hơn so với dự đoán ban đầu có lẽ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mấy năm trước, tại triển lãm Chu Hải, Trung Quốc từng giới mô hình về tàu sân bay mới với hình dạng giống với các tàu sân bay truyền thống của Hải quân Mỹ, thay vì đi theo thiết kế kiểu boong phóng ski-jump của Nga. Giới phân tích cho rằng, với thiết kế này, Type 003 sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng hệ thống máy phóng máy bay thủy lực hoặc điện từ. Hệ thống phóng này cho phép triển khai các máy bay tiêm kích mang đầy đủ vũ khí và kể cả các máy bay vận tải hạng nhẹ, máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm như Hải quân Mỹ. Trong khi đó, với hệ thống phóng kiểu “nhảy cầu” như Sơn Đông và Liêu Ninh chỉ cho phép phóng máy bay tiêm kích mang hạn chế vũ khí. Thật vậy, đang có nguồn tin không chính thức cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm bay đối với máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên hạm Tây An KJ-600 có thiết kế khá giống dòng máy bay E-2 Hawkeye của Mỹ. Ảnh: Mô hình kích thước thật KJ-600 được phát hiện cách đây vài năm trên tàu sân bay mô phỏng trên mặt đất. KJ-600 có thể được sửa đổi từ khung thân máy bay vận tải hạng nhẹ Y-7 (sao chép loại An-24 của Nga), phi hành đoàn 5-6 người, tốc độ bay 693km/h, trang bị radar mạng pha chủ động tầm xa. Người ta dự tính KJ-600 có thể trang bị từ năm 2022. Tiêm kích hạm chủ lực trên tàu sân bay Type 003 khả năng cao nhất vẫn là Thẩm Dương J-15 được chế tạo theo kiểu Su-33 của Liên Xô/Nga. Hiện loại này đang hoạt động khá ổn định trên cặp tàu sân bay CV-16 Liêu Ninh và CV-17 Sơn Đông. Tuy nhiên, việc triển khai từ hệ thống phóng kiểu “nhảy cầu” khiến khả năng tác chiến của J-15 bị hạn chế, máy bay không thể mang tải tối đa (8 tấn vũ khí) nếu cất cánh theo dạng này. Bởi việc cất cánh hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ ở quãng đường băng chỉ dài không đầy 300m. Trong tương lai, có thể Trung Quốc sẽ trang bị tiêm kích tàng hình FC-31/J-31/J-35 - một dự án tự làm của Tổng Công ty Thẩm Dương (SAC). Chương trình này đến nay vẫn đang thử nghiệm cấp nhà máy, và chưa nhận được sự ủng hộ của Quân đội Trung Quốc. Video Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên - Nguồn: VTC14

Mạng quân sự Nga mới đây đăng tải các bức ảnh được cho là cơ sở đang chế tạo tàu sân bay thứ 3 của Hải quân Trung Quốc. Nhìn từ góc chụp, các bức ảnh có vẻ được chụp lại từ trên không, dường như có sự cho phép từ Quân đội Trung Quốc khi mà đây được xem là khu vực “mật”. Các bức ảnh cho thấy, tính tới thời điểm tháng 9/2020, tàu sân bay được định danh là Type 003 đang dần thành hình khi các modude phần thân khổng lồ đang được ghép nối. Giới phân tích ước tính, nhìn vào tàu sân bay mới lớn hơn đáng kể so với tàu sân bay Sơn Đông (CV-17) được chế tạo theo kiểu của chiếc CV-16 Liêu Ninh. Cụ thể, Type 003 có thể có lượng giãn nước lên tới 80-85.000 tấn, tiệm cận các tàu sân bay Nimitz của Hải quân Mỹ. Năm 2018, tạp chí The Diplomat dự đoán tàu sân bay Type 003 có lẽ được hạ thủy trong năm 2020, tuy nhiên nhìn tiến độ hiện tại thì xem ra phải tới năm 2021 con tàu mới có thể hạ thủy. Tốc độ chậm hơn so với dự đoán ban đầu có lẽ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mấy năm trước, tại triển lãm Chu Hải, Trung Quốc từng giới mô hình về tàu sân bay mới với hình dạng giống với các tàu sân bay truyền thống của Hải quân Mỹ, thay vì đi theo thiết kế kiểu boong phóng ski-jump của Nga. Giới phân tích cho rằng, với thiết kế này, Type 003 sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng hệ thống máy phóng máy bay thủy lực hoặc điện từ. Hệ thống phóng này cho phép triển khai các máy bay tiêm kích mang đầy đủ vũ khí và kể cả các máy bay vận tải hạng nhẹ, máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm như Hải quân Mỹ. Trong khi đó, với hệ thống phóng kiểu “nhảy cầu” như Sơn Đông và Liêu Ninh chỉ cho phép phóng máy bay tiêm kích mang hạn chế vũ khí. Thật vậy, đang có nguồn tin không chính thức cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm bay đối với máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên hạm Tây An KJ-600 có thiết kế khá giống dòng máy bay E-2 Hawkeye của Mỹ. Ảnh: Mô hình kích thước thật KJ-600 được phát hiện cách đây vài năm trên tàu sân bay mô phỏng trên mặt đất. KJ-600 có thể được sửa đổi từ khung thân máy bay vận tải hạng nhẹ Y-7 (sao chép loại An-24 của Nga), phi hành đoàn 5-6 người, tốc độ bay 693km/h, trang bị radar mạng pha chủ động tầm xa. Người ta dự tính KJ-600 có thể trang bị từ năm 2022. Tiêm kích hạm chủ lực trên tàu sân bay Type 003 khả năng cao nhất vẫn là Thẩm Dương J-15 được chế tạo theo kiểu Su-33 của Liên Xô/Nga. Hiện loại này đang hoạt động khá ổn định trên cặp tàu sân bay CV-16 Liêu Ninh và CV-17 Sơn Đông. Tuy nhiên, việc triển khai từ hệ thống phóng kiểu “nhảy cầu” khiến khả năng tác chiến của J-15 bị hạn chế, máy bay không thể mang tải tối đa (8 tấn vũ khí) nếu cất cánh theo dạng này. Bởi việc cất cánh hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ ở quãng đường băng chỉ dài không đầy 300m. Trong tương lai, có thể Trung Quốc sẽ trang bị tiêm kích tàng hình FC-31/J-31/J-35 - một dự án tự làm của Tổng Công ty Thẩm Dương (SAC). Chương trình này đến nay vẫn đang thử nghiệm cấp nhà máy, và chưa nhận được sự ủng hộ của Quân đội Trung Quốc. Video Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên - Nguồn: VTC14