Quản lý chặt KOL, KOC, sàn TMĐT trên không gian mạng

Để quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, cần quản lý chặt chẽ các chủ thể tham gia, gồm KOL, KOC, sàn TMĐT và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Sáng 12/11, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã đăng đàn trả lời.

1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng

Tham gia chất vấn, đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn ĐBQH Tuyên Quang) đề nghị Bộ trưởng làm rõ giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số, kể cả nhà cung cấp nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, đồng thời bảo vệ hộ kinh doanh vừa và nhỏ trước áp lực gia tăng chi phí tuân thủ.

Đại biểu Ma Thị Thúy. Ảnh: Quốc hội.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tại Việt Nam, từ năm 2022, doanh số thương mại điện tử (TMĐT) tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm. Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng TMĐT.

Trong 10 tháng năm 2026, số thu thuế từ TMĐT đạt 241.000 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng, để quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, cần quản lý chặt chẽ các chủ thể tham gia, gồm KOL, KOC, sàn TMĐT và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, vận chuyển, logistics.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Quốc hội.

Bộ Tài chính tập trung vào việc định danh, thu thập dữ liệu nhằm theo dõi các giao dịch phát sinh trong môi trường điện tử. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm thu hộ, nộp thay của các sàn và trách nhiệm khấu trừ thuế của nhà cung cấp dịch vụ, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng.

Theo Bộ trưởng, hiện cơ quan thuế quản lý hơn 140.000 doanh nghiệp và hơn 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng. Việc thu hộ, nộp thay, khấu trừ thuế tại nguồn được triển khai cùng với kết nối cơ sở dữ liệu giữa cơ quan thuế và các cơ quan chức năng về quản lý TMĐT, an ninh mạng, thanh toán.

Theo Bộ trưởng, hiện có khoảng 96 ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và 105 đơn vị vận chuyển, logistics tham gia hệ thống.

"Nhờ kết nối cơ sở dữ liệu, những người kinh doanh trên không gian mạng chỉ có 1 lần khai, không phải khai với cơ quan quản lí thương mại rồi lại khai với cơ quan thuế", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH Đồng Nai) cho rằng, thước đo của cải cách chính là sự thuận lợi và chi phí thực tế của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục. Ông đề nghị Bộ trưởng cho biết đâu là những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ để các kết quả cải cách thực sự chuyển thành lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Đại biểu Trịnh Xuân An. Ảnh: Quốc hội.

Trả lời về nội dung này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, nhờ quá trình cải cách thời gian qua, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm khoảng 53%, trong khi chi phí thực hiện thủ tục giảm 55%.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục theo hướng thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện tối đa để người dân và doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề cập đến các giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các thủ tục này sẽ tiếp tục được cải tiến theo hướng đơn giản, thân thiện hơn với người sử dụng. Cùng với chuyển đổi số, ngành tài chính cũng chú trọng bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu, đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được cải thiện, từ tiếp cận đất đai đến nguồn vốn. Trong lĩnh vực thuế, việc nâng ngưỡng doanh thu để hộ và cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc doanh thu đối với mức dưới 10 tỉ đồng được kỳ vọng bao quát trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động.