Súng trường tấn công 'át chủ bài' của đặc nhiệm Mỹ

Quân sự

Súng trường tấn công 'át chủ bài' của đặc nhiệm Mỹ

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ được trang bị súng trường tấn công MRGG-A cỡ nòng 6,5 mm, đây là loại đạn "lạ" và khác biệt với đạn 6,8 mm vừa được thông qua.

Tuệ Minh
Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM) đã ký hợp đồng với Công ty Lewis Machine &amp; Tool để mua hàng loạt súng trường tấn công MRGG-A, sử dụng loại đạn Creedmoor 6,5 mm rất khác biệt.
Hợp đồng bao gồm cung cấp súng trường tấn công MRGG-A, phụ tùng thay thế, gói đào tạo về vũ khí mới và đề xuất thay đổi thiết kế dựa trên kinh nghiệm sử dụng, thương vụ có tổng giá trị 92 triệu USD, hiệu lực đến ngày 14/8/2035, trang The War Zone (TWZ) cho biết.
Theo giải thích từ phía SOCOM, súng trường tấn công MRGG-A sẽ có tầm bắn và độ chính xác cao hơn, giúp tăng hiệu quả chiến đấu ở khoảng cách trung bình nhờ vào loại đạn 6,5 mm (.38) Creedmoor.
Vấn đề cần lưu ý nữa là Quân đội Mỹ mới đây đã chính thức đưa vào thành phần tác chiến súng trường tấn công M7 (trước đây gọi là XM7) dùng đạn 6,8 x 51 mm, bất chấp nhiều vấn đề đã được ghi nhận trên khẩu súng này.
Cụ thể so với đạn 5,56 x 45 mm tiêu chuẩn, đạn 6,8 mm nặng hơn khiến người lính không mang được nhiều. Ngoài ra một băng đạn chỉ có sức chứa 20 viên, với cơ số 7 băng mang theo, lượng đạn chiến đấu chỉ là 140 viên, so với 210 viên của binh sĩ sử dụng M16 hoặc M4.
Bên cạnh đó, khẩu M7 khá "nặng cân", cụ thể khi chưa lắp đạn, khẩu súng có trọng lượng 3,7 kg (khẩu M4 chỉ nặng 2,9 kg), ngoài ra còn phải cộng thêm ống giảm thanh nặng 0,66 kg và kính ngắm điện tử XM157 nặng 2,2 kg.
Như vậy trọng lượng chiến đấu của súng trường tấn công M7 là 6,56 kg, cộng với 7 hộp tiếp đạn mang theo 140 viên đạn sẽ cân nặng 4,4 kg, tổng cộng là gần 11 kg cho một khẩu súng trường tấn công, cao hơn nhiều so với súng máy hạng nhẹ.
Theo giới quan sát, khẩu MRGG-A cũng sẽ gặp vấn đề tương tự M7 khi nó cũng dùng băng đạn 20 viên, cho dù trọng lượng đạn nhẹ hơn một chút. Ngoài ra súng trường này trông nhỏ gọn và giống AR-15 hơn, nên về mặt lý thuyết nó sẽ nhẹ hơn so với khẩu M7.
Nhưng cần lưu ý thêm, hiện tại đây chỉ là giả định dựa trên những hình ảnh và thông tin có sẵn, còn hình dáng thực tế của khẩu súng trường tấn công MRGG-A vẫn chưa được biết rõ.
Nhưng khi nhìn vào hai loại đạn gần giống nhau, một câu hỏi được đặt ra là tại sao lại làm phức tạp hóa mọi việc như vậy, nếu Quân đội Mỹ đã chấp nhận khẩu M7 bắn đạn 6,8 x 51 mm thì tại sao lại cần thêm đạn 6,5 mm Creedmoor?
Nhưng theo giải thích, trước đó SOCOM đã sử dụng đạn 6,5 mm Creedmoor từ năm 2017 để thay thế đạn 7,62 x 51 mm cho lính bắn tỉa và xạ thủ.
Chính vì vậy trong Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Mỹ, lựa chọn tốt nhất để thống nhất về hậu cần chính là chuyển sang dùng đạn 6,5 mm Creedmoor, chứ không phải loại 6,8 x 51 mm.
Thử sức mạnh súng trường tấn công dùng đạn 6.5mm của đặc nhiệm Mỹ.
Tuệ Minh
