Quả rụng đầy gốc ở Việt Nam, sang "trời Tây" giá tiền triệu

Thốt nốt từng mọc dại ở nhiều nơi ở Việt Nam, quả chín rụng đầy gốc nhưng sang "trời tây", nhiều nơi bán hơn 2,5 triệu đồng/4 quả đông lạnh.
Mo Gawdat, cựu giám đốc Google X, dự báo AI sẽ khiến hàng loạt người mất việc, từ CEO đến lập trình viên, và gây khủng hoảng xã hội trong vài năm tới.
Ít nhất 10 người thiệt mạng và 33 người khác vẫn mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Lá cây dày mướt như đá quý, thân cây như kho báu phong kín, giúp thu hút tài khí, xua tà khí, mang lại bình an và vượng phát cho ngôi nhà.
Chúng tồn tại ngoài sức tưởng tượng, mang hình dạng dị biệt hiếm thấy trong tự nhiên, khiến ai nhìn cũng phải sững sờ vì quá khác lạ.
Nissan Teana 2026 mới vừa được làm mới phần đầu xe, lấy cảm hứng từ các mẫu sedan cùng thương hiệu như N6 và N7 tại Trung Quốc.
Dù chưa đáp ứng được các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phần lớn các điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ tại các chợ Hà Nội vẫn công khai hoạt động.
Ba con giáp này sinh ra đã mang khí chất thủ lĩnh, càng trải nghiệm càng vững vàng, tuổi càng cao quyền lực lẫn tài lộc càng bền vững.
Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) đã đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai là cầu thủ Đức Huy cùng nhau vi vu trong chuyến du lịch mới đây.
Diễn viên Lan Phương dành toàn bộ thời gian cho hai con gái nhỏ khi trở lại căn hộ ở TP HCM.
Toạ lạc trên khu “đất vàng” phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), nhưng sau nhiều năm dừng hoạt động, ga Ninh Bình cũ rơi vào cảnh hoang phế, xuống cấp nghiêm trọng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu thảnh thơi, có nhiều thời gian cho gia đình, trong khi Tý liên tục gặp trắc trở, thử thách.
Sự thay đổi về cấu trúc mang đến một diện mạo hoàn toàn trẻ trung và năng lượng tích cực hơn đáng kể so với công trình cũ.
Xinh đẹp, ngọt ngào và cuốn hút, nữ tiếp viên hàng không Trần Nguyên Thảo được nhiều người ví như "nữ thần hàng không" trên mạng xã hội.
Trận Armada năm 1588 không chỉ là cuộc chiến giữa Anh và Tây Ban Nha, mà còn là bước ngoặt lịch sử định hình lại quyền lực hàng hải toàn cầu.
Từng được khán giả yêu mến với hình ảnh trong sáng, giọng hát ngọt ngào và loạt bản hit, Suni Hạ Linh từng được xem là “nữ thần thanh xuân” của làng nhạc Việt.
Các nhiếp ảnh gia đã chụp được những hình ảnh khó quên về nhịp sống thường nhật của người dân ở thành phố New York, Mỹ.
Camera ghi lại khoảnh khắc kỳ quặc, đàn cừu đi vòng tròn không ngừng quanh đàn bò. Cư dân mạng tranh luận: bản năng, tín hiệu hay điềm báo?
Diện thiết kế bikini hai mảnh màu đỏ cuốn hút, nhiều người hâm mộ đã ví Yaya Trương Nhi như "nàng tiên cá" giữa không gian biển cả lãng mạn.
Á hậu Dương Tú Anh khiến người hâm mộ không khỏi "tan chảy" khi chia sẻ bộ ảnh mới chụp cùng con gái.
Năm 2026, năm Bính Ngọ theo lịch âm là thời điểm cát khí bùng nổ với 4 con giáp may mắn nhất, mở ra bước ngoặt lớn về tài chính, sự nghiệp và cuộc sống