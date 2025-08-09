Hà Nội

Quả rụng đầy gốc ở Việt Nam, sang "trời Tây" giá tiền triệu

Kinh doanh

Thốt nốt từng mọc dại ở nhiều nơi ở Việt Nam, quả chín rụng đầy gốc nhưng sang "trời tây", nhiều nơi bán hơn 2,5 triệu đồng/4 quả đông lạnh.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thốt nốt là loại cây đặc sản ở miền Nam nước ta, trồng nhiều tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp...Ảnh: Nhân dân
Thốt nốt là loại cây đặc sản ở miền Nam nước ta, trồng nhiều tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp...Ảnh: Nhân dân
Trước kia, thốt nốt mọc dại khắp nơi nhưng ít ai để ý. Đến mùa, trái thốt nốt rụng đầy gốc, chỉ người dân địa phương mang về làm thành các món ăn giải nhiệt. Ảnh: Mia
Trước kia, thốt nốt mọc dại khắp nơi nhưng ít ai để ý. Đến mùa, trái thốt nốt rụng đầy gốc, chỉ người dân địa phương mang về làm thành các món ăn giải nhiệt. Ảnh: Mia
Quả thốt nốt được nhiều du khách yêu thích bởi những món ăn dân dã như: cơm (cùi) thốt nốt, nước thốt nốt tươi, đường tán, chè thốt nốt...Ảnh: Facebook
Quả thốt nốt được nhiều du khách yêu thích bởi những món ăn dân dã như: cơm (cùi) thốt nốt, nước thốt nốt tươi, đường tán, chè thốt nốt...Ảnh: Facebook
Trên chợ mạng, giá thốt nốt tươi khoảng 95.000 - 100.000 đồng/kg, thốt nốt sấy dẻo từ 320.000 - 350.000 đồng/kg. Ảnh: Hương Vị Quê
Trên chợ mạng, giá thốt nốt tươi khoảng 95.000 - 100.000 đồng/kg, thốt nốt sấy dẻo từ 320.000 - 350.000 đồng/kg. Ảnh: Hương Vị Quê
Tuy nhiên, tại thị trường Bắc Mỹ, khách hàng phải chi tới gần 100 USD (khoảng hơn 2,5 triệu đồng) mới mua được 1 túi thốt nốt gồm 4 quả đông lạnh. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, tại thị trường Bắc Mỹ, khách hàng phải chi tới gần 100 USD (khoảng hơn 2,5 triệu đồng) mới mua được 1 túi thốt nốt gồm 4 quả đông lạnh. Ảnh: Facebook
Tại thị trường Anh, người mua cũng phải chi tới hơn 1 triệu đồng để mua được 1 kg quả thốt nốt. Ảnh: Facebook
Tại thị trường Anh, người mua cũng phải chi tới hơn 1 triệu đồng để mua được 1 kg quả thốt nốt. Ảnh: Facebook
Cây thốt nốt có thể cao tới 30 mét và cho ra khoảng 50 quả cùng lúc. Vỏ ngoài quả thốt nốt giống với vỏ của quả dừa, nhưng nhỏ hơn. Ảnh: Báo Vĩnh Long
Cây thốt nốt có thể cao tới 30 mét và cho ra khoảng 50 quả cùng lúc. Vỏ ngoài quả thốt nốt giống với vỏ của quả dừa, nhưng nhỏ hơn. Ảnh: Báo Vĩnh Long
Vào những ngày hè nắng nóng ở miền Tây, dọc khắp các con đường là những quán hàng thốt nốt đá lạnh. Ảnh: Facebook
Vào những ngày hè nắng nóng ở miền Tây, dọc khắp các con đường là những quán hàng thốt nốt đá lạnh. Ảnh: Facebook
Quả thốt nốt cũng được sử dụng để chế biến đường thốt nốt - loại sản phẩm nổi tiếng mang giá trị kinh tế cao, giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Quả thốt nốt cũng được sử dụng để chế biến đường thốt nốt - loại sản phẩm nổi tiếng mang giá trị kinh tế cao, giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Ngoài quả, các bộ phận của cây thốt nốt đều được tận dụng. Lá thốt nốt dùng để lợp nhà, làm chất đốt, cây già làm cột nhà, làm bàn ghế...Ảnh: Internet
Ngoài quả, các bộ phận của cây thốt nốt đều được tận dụng. Lá thốt nốt dùng để lợp nhà, làm chất đốt, cây già làm cột nhà, làm bàn ghế...Ảnh: Internet
#quả thốt nốt #giá thốt nốt Tây #cây thốt nốt #đặc sản miền Nam #quả thốt nốt đông lạnh #đường thốt nốt

