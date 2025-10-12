Hà Nội

Chính trị

Sáng 12/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo VietnamPlus
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến chủ trì Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày thành tựu phát triển khoa học, công nghệ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu trải nghiệm các sản phẩm công nghệ cao bên lề Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu đến dự đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Ủy viên Trung Ương Đảng,Phó Bí thư Đảng Ủy Chính Phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình bày danh sách giới thiệu Bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ủy viên Trung Ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ủy viên Trung Ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Theo VietnamPlus
vietnamplus.vn
#Đại hội Đảng bộ Chính phủ #Thành tựu phát triển khoa học công nghệ #Đổi mới sáng tạo #Hoạt động đại hội chính trị #Chương trình nghệ thuật chào mừng #Tham quan trưng bày công nghệ cao

